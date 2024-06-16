Перед ликвидацией оккупант лежит в болоте на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении ликвидировали оккупанта.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Привіт.
В безымянном болоте..."
Ну надеюсь им там виднее как распорядиться этим.