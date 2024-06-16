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Перед ликвидацией оккупант лежит в болоте на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении ликвидировали оккупанта.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские защитники ликвидировали группу российских штурмовиков, пытавшихся прорваться на наши позиции. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3604) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+18
грязєвиє ванни..
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16.06.2024 16:25
+14
Картина маслом «В родной срєдє»
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16.06.2024 16:35
+13
Залийся потворо жижою
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16.06.2024 16:21
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Залийся потворо жижою
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16.06.2024 16:21 Ответить
Воно виконало наказ старшого за званням. Хороший хлопчик.
Привіт.
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16.06.2024 16:27 Ответить
Привіт!
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16.06.2024 16:28 Ответить
"Я убит подо Ржёвом -
В безымянном болоте..."
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16.06.2024 16:45 Ответить
грязєвиє ванни..
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16.06.2024 16:25 Ответить
2 дрони на 1 кацапа? Чи так здалося?
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16.06.2024 16:34 Ответить
Тільки подумав. Другий дрон точно був зайвий.
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16.06.2024 17:06 Ответить
Ну то зроби так щоб перший спрацював (( Невже не зрозумів що перший не здетонував тому другий запустили ?
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16.06.2024 20:57 Ответить
+ еще 1 дрон и граната, которые не взорвались.
Ну надеюсь им там виднее как распорядиться этим.
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16.06.2024 20:01 Ответить
Льолик, два дрона-два жмура
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17.06.2024 00:06 Ответить
Картина маслом «В родной срєдє»
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16.06.2024 16:35 Ответить
Привикає до землі
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16.06.2024 16:36 Ответить
орк - підвид мокша зайняв звичну середу існування так як походить з болота і бруду.
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16.06.2024 16:40 Ответить
в балотє так уютна, как дома
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16.06.2024 16:41 Ответить
как ув.. звіздє
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16.06.2024 20:45 Ответить
Бляха, біла лада потонула. Мамка і жонка заругают.
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16.06.2024 16:44 Ответить
Бобер! Видихай! (с)
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16.06.2024 17:03 Ответить
Хмир болотний.
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16.06.2024 17:10 Ответить
Дивно, Пукін посилає русню на війну, щоб вони не дохли на росії у бруді і багнюці - а вони в Україні саме так і помирають.
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16.06.2024 17:24 Ответить
Рашня грязи найдет.
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16.06.2024 17:30 Ответить
Свинособаке свинособачья смерть!
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16.06.2024 17:38 Ответить
защітіл расєюшку от НАТИ...
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16.06.2024 19:48 Ответить
то їх там зразу двоє-обоє
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16.06.2024 20:44 Ответить
геройски защитил чухломские березки под украинской Авдеевкой.
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16.06.2024 21:37 Ответить
Чогось кацап не пускає бульби. Трапилось щось?
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16.06.2024 22:55 Ответить
Яке гарне руSSьге! Зболт вилізло і у говєні повернулося... Підспівує вже...
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17.06.2024 00:08 Ответить
Кацап так довго лежав в болоті, що жабри відросли!.. ;;
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17.06.2024 02:52 Ответить
"скрепная" смерть - на болотах!
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17.06.2024 08:19 Ответить
 
 