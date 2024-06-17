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Россиянин на поле боя, стоя на коленях, смотрит на украинский БПЛА, бьет поклоны и читает "молитву от бесовских дронов". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором оккупант стоит на коленях и бьет поклоны, увидев украинский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после "молитвы от бесовских дронов" оккупант быстро падает в кусты.

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Автор: 

армия РФ (19387) РПЦ (746) дроны (3980)


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Топ комментарии
+27
Ці жалюгідні вбивці, мародери, ґвалтівники тільки перед лицем смерті згадують про Бога
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17.06.2024 10:28
+16
"Русский человек очень набожен.

Он прежде, чем тебя топором зарубить - обязательно перекрестится"

Ф. М. Достоевский
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17.06.2024 10:58
+13
Зарас він молиться , благає про пощаду , та як тільки ти покажеш йому свою спину вистрілить неодмінно . Вся історія показує - нема віри москалю .
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17.06.2024 11:46
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Ці жалюгідні вбивці, мародери, ґвалтівники тільки перед лицем смерті згадують про Бога
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17.06.2024 10:28 Ответить
А чого по ньому не жахнули?
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17.06.2024 10:35 Ответить
От не кажи. Інтригани .
На самому цікавому місці.
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17.06.2024 11:13 Ответить
Ти диви - він в житті так не моливсь.
Раз так любить Господа - потрібно йому таки було влаштувати зустріч з Всевишнім...
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17.06.2024 12:10 Ответить
Кацап молиться дрону, а не богу. Дікіє люді, - дєті болот. )))

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17.06.2024 12:22 Ответить
Ніколи не радію подібним відео, хоч кацапів не шкода, але розумію що і наші так само стоять.
Про це навіть є стаття на цензорі.
Війна огидна штука.
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17.06.2024 10:37 Ответить
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17.06.2024 10:54 Ответить
А я радію, коли знешкоджений окупант , вже не вб"є українця, не спалить його хату, не буде над ним знущатися.

Людина , яка прийшла на нашу землю зі зброєю - це ворог
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17.06.2024 11:18 Ответить
Відчуваю полегшення, але не радість.
Зрадію коли це все закінчиться. Лише на мить. Тому що багато в нас загиблих.
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17.06.2024 14:41 Ответить
До чого тут це?
Ксенія вам нагадати для чого путін замовив сотні мобільних крематоріїв, якщо збирався Київ за два дні взяти а в Києві крематоріїв достатньо?
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17.06.2024 12:13 Ответить
Але ж не наші солдати прийшли на територію расєї.

А російські пришли на нашу, вбивати, руйнувати, катувати

І якщо його не знешкодили, воно буде вбивати.
Воно якщо й не захоче, то його примусять інші расєйські вбивці
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17.06.2024 10:53 Ответить
"Русский человек очень набожен.

Он прежде, чем тебя топором зарубить - обязательно перекрестится"

Ф. М. Достоевский
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17.06.2024 10:58 Ответить
зачетно... люблю шутки кацапских класиков
как их еще в учебниках литературы в кацапии не запретили? неровен час - запретять усех
лермонтова "прощай немытая росия"
пушкина "золотой петушок"
...
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17.06.2024 12:17 Ответить
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17.06.2024 11:01 Ответить
Ну подіяло ж? Отже молитва і заклинання - дієві засоби.

P.S. Так його мочканули чи ні? Чи оператор на гуманізм страждає?
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17.06.2024 11:01 Ответить
Це відео з розвідувального дрону. Окупанту пощастило, що поряд не було дрона-камікадзе.
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17.06.2024 11:05 Ответить
Звідки ви знаєте, що це відео з розвідувального дрону?
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17.06.2024 11:07 Ответить
Скоріш за все так і є. "Картинка" відносно якісна, а на fpv-шках на камерах економлять.
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17.06.2024 11:22 Ответить
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17.06.2024 11:21 Ответить
Такі маленькі дєвочки а уже кацапи на ліквідацію
Друже, цю картинку потрібно в підручники по патріотичному вихованню молоді України вбудувати
Щоб молоді Українці розуміли свою ціль
і ставали Українці безжальними до любого кацапа в любії подобі
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17.06.2024 12:20 Ответить
Жена оккупанта говорит, что сама убивала бы детей

Россиянку очень сильно возмутило, что дети, которые против их воли вывезли в Россию, отказались рисовать рисунки до 9 мая. Причину отказа объясняли тем, что это не их праздник.

Поэтому жена оккупанта буквально обезумела от ярости. Своему мужу-захватчику она рассказала, что сама убивала бы украинских детей и делала бы это с особой жестокостью, потому что "из них вырастут нацисты".

Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, на пальце, чтобы им больно так было,
- позорно говорит жена оккупанта.

https://24tv.ua/ru/sdyhajte-muchajtes-zhena-kafiry-prizvala-ubivat-i-istjazat-ukrainskih-detej_n1976394
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17.06.2024 11:26 Ответить
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17.06.2024 12:34 Ответить
Зарас він молиться , благає про пощаду , та як тільки ти покажеш йому свою спину вистрілить неодмінно . Вся історія показує - нема віри москалю .
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17.06.2024 11:46 Ответить
Рашист, вимолює собі ПОКАРАННЯ в Українців за свої злочини в Мирній Україні!
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17.06.2024 11:48 Ответить
Не треба для них жалю Ці росіяки свідомо пішли вбивати українців. Їх вже не переконати.
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17.06.2024 12:52 Ответить
Усі, хто зі зброєю прийшов в Україну мають бути знищені. Альтернатива лише одна - здатися в полон. Інакше нам не перемогти.
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17.06.2024 13:08 Ответить
а де ж фінал?
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17.06.2024 13:23 Ответить
Сподіваюсь що молитва до гундяя йому не допомогла….
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17.06.2024 21:23 Ответить
 
 