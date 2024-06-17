Россиянин на поле боя, стоя на коленях, смотрит на украинский БПЛА, бьет поклоны и читает "молитву от бесовских дронов". ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором оккупант стоит на коленях и бьет поклоны, увидев украинский дрон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после "молитвы от бесовских дронов" оккупант быстро падает в кусты.
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+27 Dmitriy Prudko
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На самому цікавому місці.
Раз так любить Господа - потрібно йому таки було влаштувати зустріч з Всевишнім...
Про це навіть є стаття на цензорі.
Війна огидна штука.
Людина , яка прийшла на нашу землю зі зброєю - це ворог
Зрадію коли це все закінчиться. Лише на мить. Тому що багато в нас загиблих.
Ксенія вам нагадати для чого путін замовив сотні мобільних крематоріїв, якщо збирався Київ за два дні взяти а в Києві крематоріїв достатньо?
А російські пришли на нашу, вбивати, руйнувати, катувати
І якщо його не знешкодили, воно буде вбивати.
Воно якщо й не захоче, то його примусять інші расєйські вбивці
Он прежде, чем тебя топором зарубить - обязательно перекрестится"
Ф. М. Достоевский
как их еще в учебниках литературы в кацапии не запретили? неровен час - запретять усех
лермонтова "прощай немытая росия"
пушкина "золотой петушок"
...
P.S. Так його мочканули чи ні? Чи оператор на гуманізм страждає?
Друже, цю картинку потрібно в підручники по патріотичному вихованню молоді України вбудувати
Щоб молоді Українці розуміли свою ціль
і ставали Українці безжальними до любого кацапа в любії подобі
Россиянку очень сильно возмутило, что дети, которые против их воли вывезли в Россию, отказались рисовать рисунки до 9 мая. Причину отказа объясняли тем, что это не их праздник.
Поэтому жена оккупанта буквально обезумела от ярости. Своему мужу-захватчику она рассказала, что сама убивала бы украинских детей и делала бы это с особой жестокостью, потому что "из них вырастут нацисты".
Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, на пальце, чтобы им больно так было,
- позорно говорит жена оккупанта.
https://24tv.ua/ru/sdyhajte-muchajtes-zhena-kafiry-prizvala-ubivat-i-istjazat-ukrainskih-detej_n1976394