Россиянин на поле боя, стоя на коленях, смотрит на украинский БПЛА, бьет поклоны и читает "молитву от бесовских дронов". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором оккупант стоит на коленях и бьет поклоны, увидев украинский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после "молитвы от бесовских дронов" оккупант быстро падает в кусты.

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