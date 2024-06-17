Оператор дрона-камикадзе прямым попаданием уничтожает оккупанта. ВИДЕО 18+

Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который притворялся мертвым, чтобы избежать удара БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты последние минуты жизни оккупанта на украинской земле, опубликована в соцсетях.

"Российскому оккупанту не выдали компас, и на свою беду он забрел в зону ответственности пилотов роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады. Школьный рюкзачок, а вскоре и школьная "парта героя" - итог один, итог предсказуемый. Покровское направление фронта", - отмечает в комментарии автор публикации.

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