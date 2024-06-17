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Оператор дрона-камикадзе прямым попаданием уничтожает оккупанта. ВИДЕО 18+

Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который притворялся мертвым, чтобы избежать удара БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты последние минуты жизни оккупанта на украинской земле, опубликована в соцсетях.

"Российскому оккупанту не выдали компас, и на свою беду он забрел в зону ответственности пилотов роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады. Школьный рюкзачок, а вскоре и школьная "парта героя" - итог один, итог предсказуемый. Покровское направление фронта", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин на поле боя, стоя на коленях, смотрит на украинский БПЛА, бьет поклоны и читает "молитву от бесовских дронов". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) уничтожение (7030) дроны (3980) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+13
Молодці. Такі відео потрібно показувати усім кацапам, щоб бачили що їх чекає в Україні
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17.06.2024 10:57
+9
країна падалі під назвою рашка!
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17.06.2024 10:59
+7
Вот **** - хотел концерт КаБЗДОна профилонить !!!
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17.06.2024 11:04
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Молодці. Такі відео потрібно показувати усім кацапам, щоб бачили що їх чекає в Україні
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17.06.2024 10:57 Ответить
країна падалі під назвою рашка!
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17.06.2024 10:59 Ответить
Земля України, прийняла органіку, від ***** рашистів!
Десь, отой рашист, на Берлін за меркельшою йшов….
А воно он, як неловкодля нього вийшло!! Можем, пафтаріть!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
https://dl-news.defence-line.org/?p=33070
Слава Україні!!
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17.06.2024 10:59 Ответить
З хитрожопим лопатоїдом провели прискорені курси акторської майстерності.
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17.06.2024 11:02 Ответить
кельвин кляйн рюкзак смародерил, к успеху почти дошел
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17.06.2024 11:03 Ответить
Вот **** - хотел концерт КаБЗДОна профилонить !!!
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17.06.2024 11:04 Ответить
притворяшка на пуйла похож)
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17.06.2024 11:22 Ответить
Він вже не житель , хай трохи помучиться перед смертю .
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17.06.2024 11:30 Ответить
Бавовник в долинi кацапа знайшов - немае кацапа, у вирiй пiшов.
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17.06.2024 11:50 Ответить
"Якщо вам дуже подобаються відео з дронів де враги дохнуть, повзають в кишках і молять пілота про милосердя - в росіян повно аналогічних."

Джерело: https://censor.net/ua/b3494925
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17.06.2024 12:01 Ответить
А каску надоть скотчем укреплять, шоб не слетала с головы! (совет от Паффнутия)
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17.06.2024 12:41 Ответить
Актерское мастерство - не уд.!
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17.06.2024 12:57 Ответить
заробив ладу каліну, любовніку жени
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17.06.2024 13:21 Ответить
лег отдохнуть
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17.06.2024 13:36 Ответить
Ще досі прикидається, чи вже пісень слухає?
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17.06.2024 14:55 Ответить
Як він цікаво ніжки наостанок завернув - або йог, або балерун!
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17.06.2024 16:20 Ответить
 
 