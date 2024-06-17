Оператор дрона-камикадзе прямым попаданием уничтожает оккупанта. ВИДЕО 18+
Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который притворялся мертвым, чтобы избежать удара БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты последние минуты жизни оккупанта на украинской земле, опубликована в соцсетях.
"Российскому оккупанту не выдали компас, и на свою беду он забрел в зону ответственности пилотов роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады. Школьный рюкзачок, а вскоре и школьная "парта героя" - итог один, итог предсказуемый. Покровское направление фронта", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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Десь, отой рашист, на Берлін за меркельшою йшов….
А воно он, як неловкодля нього вийшло!! Можем, пафтаріть!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
https://dl-news.defence-line.org/?p=33070
Слава Україні!!
Джерело: https://censor.net/ua/b3494925