Более 1 тыс. российских танков уничтожено СБУ: Большинство - на Донетчине и Харьковщине. ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения РФ Службой безопасности уничтожено 1006 российских танков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях. Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов. Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Операции проводили совместно с подразделениями ВСУ.

"Против вражеских танков применяли максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.



Большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления - до того как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами", - добавили в Службе безопасности.

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