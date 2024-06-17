РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10731 посетитель онлайн
Новости Видео Война
3 597 12

Более 1 тыс. российских танков уничтожено СБУ: Большинство - на Донетчине и Харьковщине. ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения РФ Службой безопасности уничтожено 1006 российских танков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях. Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов. Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Операции проводили совместно с подразделениями ВСУ.

"Против вражеских танков применяли максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

Большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления - до того как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами", - добавили в Службе безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Готовил для рашистов "наступательный" плацдарм на юге Днепропетровщины: СБУ задержала предателя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

СБУ (19934) танк (2260) уничтожение (7030)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Тільки не переплутайте:
Ті сбушники, що знищують ворожі танки та ті сбушники, що знищують ваш бізнес - взагалі РІЗНІ сбушники та друг до друга не мають жодних відносин.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:17
+4
щє є сбушники, які в банях за дівчатами підглядають
показать весь комментарий
17.06.2024 11:18
+2
А колись серед місцевих ботопівнів був популярний закид "піаряться, щоб свої функції не виконувати".
показать весь комментарий
17.06.2024 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А колись серед місцевих ботопівнів був популярний закид "піаряться, щоб свої функції не виконувати".
показать весь комментарий
17.06.2024 11:15 Ответить
Тільки не переплутайте:
Ті сбушники, що знищують ворожі танки та ті сбушники, що знищують ваш бізнес - взагалі РІЗНІ сбушники та друг до друга не мають жодних відносин.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:17 Ответить
щє є сбушники, які в банях за дівчатами підглядають
показать весь комментарий
17.06.2024 11:18 Ответить
Ще є ті, які дєрьмака охороняють
показать весь комментарий
17.06.2024 11:28 Ответить
то СБУ є головні противотанкісти?

навіщо тоді нам ЗСУ ?

.
показать весь комментарий
17.06.2024 15:26 Ответить
То МВС ники
показать весь комментарий
17.06.2024 20:10 Ответить
Гарно як .
показать весь комментарий
17.06.2024 11:18 Ответить
танки уничтожают подразделения ВСУ.
а филиал фсб занимается провокациями против украинских журналистов
и нехкй пи#деть
показать весь комментарий
17.06.2024 11:35 Ответить
Набагато цікавіша інформація про те, яка кількість СБУ в Україні і скільки з них воює на фронті. І скільки з цих фронтовиків 200-х та 300-х?
Це до питання про те, як воює? Знайомий із фронту (піхота) розповідав: На його ділянці раз на тиждень приїжджають СБУшні літуни. Приїжджають на "Хамерах" і все в імпортному екіпіруванні. БПЛА вони мають переважно імпортні. Стануть за кілька кілометрів від нуля і виглядають жирні цілі. Потім запускають пташок. Відпрацювали та одразу поїхали.
Хороша та правильна робота. Тільки на тлі роботи тієї ж піхоти, про таку роботу напевно не варто писати переможні статті у ЗМІ.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:36 Ответить
Ну, нормально, а всего их уничтожено около 7960 штук..
показать весь комментарий
17.06.2024 14:16 Ответить
у мене питання.
знищувати ворожі танки на полі бою, це задачі сбу?
чи, все ж такі, знищувати, заводи де ці танки збирають, інженерів, технологів?
ліквідовувати ворожу агентуру, та виявляти колаборантів?
нє?
показать весь комментарий
17.06.2024 14:22 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2024 14:26 Ответить
 
 