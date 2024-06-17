Более 1 тыс. российских танков уничтожено СБУ: Большинство - на Донетчине и Харьковщине. ВИДЕО
С начала полномасштабного вторжения РФ Службой безопасности уничтожено 1006 российских танков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях. Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов. Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Операции проводили совместно с подразделениями ВСУ.
"Против вражеских танков применяли максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.
Большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления - до того как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами", - добавили в Службе безопасности.
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Ті сбушники, що знищують ворожі танки та ті сбушники, що знищують ваш бізнес - взагалі РІЗНІ сбушники та друг до друга не мають жодних відносин.
навіщо тоді нам ЗСУ ?
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а филиал фсб занимается провокациями против украинских журналистов
и нехкй пи#деть
Це до питання про те, як воює? Знайомий із фронту (піхота) розповідав: На його ділянці раз на тиждень приїжджають СБУшні літуни. Приїжджають на "Хамерах" і все в імпортному екіпіруванні. БПЛА вони мають переважно імпортні. Стануть за кілька кілометрів від нуля і виглядають жирні цілі. Потім запускають пташок. Відпрацювали та одразу поїхали.
Хороша та правильна робота. Тільки на тлі роботи тієї ж піхоти, про таку роботу напевно не варто писати переможні статті у ЗМІ.
знищувати ворожі танки на полі бою, це задачі сбу?
чи, все ж такі, знищувати, заводи де ці танки збирають, інженерів, технологів?
ліквідовувати ворожу агентуру, та виявляти колаборантів?
нє?