Готовил для рашистов "наступательный" плацдарм на юге Днепропетровщины: СБУ задержала предателя. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности задержала агента ФСБ, который готовил новую серию российских ударов по Никопольскому району Днепропетровщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задача агента
Отмечается, что среди основных целей врага были огневые позиции артиллерии ВСУ, которая обороняет побережье и речную акваторию прифронтовой громады.
Чтобы выявить боевые локации украинских войск, оккупанты задействовали своего агента - 57-летнего жителя местного поселка.
По заданию российской спецслужбы фигурант ежедневно обходил прибрежную территорию громады, где пытался обнаружить пункты базирования Сил обороны.
В случае установления таких геолокаций, он мессенджером "отчитывался" в ФСБ, соблюдая меры конспирации, удалял все сообщения после каждого сеанса связи.
Враг планировал обстреливали территорию возле Каховского водохранилища
По имеющимся данным, оккупанты планировали атаковать эти локации из ствольной и реактивной артиллерии, которая находится на временно захваченной части Запорожской области.
Таким образом рашисты пытались взять под огневой контроль территорию возле Каховского водохранилища в районе Никопольской агломерации.
Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила эти планы врага и задержала их агента с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.
Также Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности позиций ВСУ.
Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с ФСБ. Также в доме предателя обнаружена банковская карта, на которую он получал денежное "вознаграждение" от российской спецслужбы.
Подозрение предателю
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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Так і так. Під час арешту чинив збройний опір, в результаті був застрелений. Так правильно.