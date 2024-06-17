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Готовил для рашистов "наступательный" плацдарм на юге Днепропетровщины: СБУ задержала предателя. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который готовил новую серию российских ударов по Никопольскому району Днепропетровщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Отмечается, что среди основных целей врага были огневые позиции артиллерии ВСУ, которая обороняет побережье и речную акваторию прифронтовой громады.

Чтобы выявить боевые локации украинских войск, оккупанты задействовали своего агента - 57-летнего жителя местного поселка.

По заданию российской спецслужбы фигурант ежедневно обходил прибрежную территорию громады, где пытался обнаружить пункты базирования Сил обороны.

СБУ викрила агента ФСБ на Дніпропетровщині

Также смотрите: К 15 годам приговорена предательница, которая готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области, - СБУ. ФОТО

В случае установления таких геолокаций, он мессенджером "отчитывался" в ФСБ, соблюдая меры конспирации, удалял все сообщения после каждого сеанса связи.

Враг планировал обстреливали территорию возле Каховского водохранилища

По имеющимся данным, оккупанты планировали атаковать эти локации из ствольной и реактивной артиллерии, которая находится на временно захваченной части Запорожской области.

Таким образом рашисты пытались взять под огневой контроль территорию возле Каховского водохранилища в районе Никопольской агломерации.

СБУ викрила агента ФСБ на Дніпропетровщині
СБУ викрила агента ФСБ на Дніпропетровщині

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила эти планы врага и задержала их агента с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Собирал разведданные о СБУ и ССО для ФСБ: Служба безопасности задержала чиновника Хмельницкого горсовета. ФОТОрепортаж

Также Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности позиций ВСУ.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с ФСБ. Также в доме предателя обнаружена банковская карта, на которую он получал денежное "вознаграждение" от российской спецслужбы.

Подозрение предателю

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ викрила агента ФСБ на Дніпропетровщині

Также смотрите: К 15 годам приговорен "крот" российской разведки, мобилизовавшийся в ВСУ, чтобы шпионить на передовой, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19934) Днепропетровская область (4001)


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Цих п***рів все одно кацапи на наших не міняють. Хоч би раз подали б правильний варіант.

Так і так. Під час арешту чинив збройний опір, в результаті був застрелений. Так правильно.
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17.06.2024 10:23 Ответить
А для кого і для чого ці защифровані фото ?
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17.06.2024 11:52 Ответить
 
 