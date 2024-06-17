Двое охваченных огнем оккупантов бегают по полю после разгрома вражеской бронегруппы на угледарском направлении. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили колонну вражеской бронетехники на угледарском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного боя опубликована в соцсетях. На записи можно заметить, как двое охваченных пламенем оккупантов, бегают по полю тщетно пытаясь потушить огонь.
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Він уже вийшов на рівень "професіонала" - по кількості "бульок" на слух визначає "полноту налитого стакана"
Про "пістолета" нічого не чув І "люцифер" давно щез
Про генетику пиши Але не факт що я буду приймать участь у обговоренні
а ну давай встай вже падло..
як остання лінія захисту,
може і непогано було б? - всьго то кобура і стан gан....
а хто ж аннушку не знає?