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Двое охваченных огнем оккупантов бегают по полю после разгрома вражеской бронегруппы на угледарском направлении. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили колонну вражеской бронетехники на угледарском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного боя опубликована в соцсетях. На записи можно заметить, как двое охваченных пламенем оккупантов, бегают по полю тщетно пытаясь потушить огонь.

Также смотрите: Более 1 тыс. российских танков уничтожено СБУ: Большинство - на Донетчине и Харьковщине. ВИДЕО

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армия РФ (19387) уничтожение (7030) Угледар (129)


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Топ комментарии
+10
прометеї...
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17.06.2024 14:05
+6
Шо вы все несете. Какой он Прометей. он шо, прибитый гвоздями мальчик в трусиках? В конце ролика правильно натякнули, мовляв, льоха поросна, звичайна.
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17.06.2024 14:28
+5
Том Круз і Дастін Гофман у фільмі "чілавєк агня" ))
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17.06.2024 14:15
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прометеї...
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17.06.2024 14:05 Ответить
Він ніс вогонь людям але втомився і впав
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17.06.2024 14:22 Ответить
Шо вы все несете. Какой он Прометей. он шо, прибитый гвоздями мальчик в трусиках? В конце ролика правильно натякнули, мовляв, льоха поросна, звичайна.
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17.06.2024 14:28 Ответить
папа саня ви дуркуєте дурковнею і чим далі тим більше дуркуєте...
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17.06.2024 14:37 Ответить
https://youtu.be/fJ9rUzIMcZQ Пам`ятаете пан Яр колись казав, шо после третьей еще не то скажешь...
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17.06.2024 14:58 Ответить
Дякую за вiдвертicть. Титановому напiв кiборгу з поточного року - це довподоби.
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17.06.2024 15:13 Ответить
ви прям як буба на дякуволово потужно і незламно підсіли...
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17.06.2024 15:15 Ответить
Вы як ото в калюжу зробив, Я ж у вас нiчого не канючив, щобы рыло делать , благодарить, а за глаза трындеть , мол, наглость второе счастье. где вы видел, шобы я с ним на одном гектаре якшался... Повторюсь, даже при желании я это сделать не смогу, життя кiборга до того не спонукае... ЗЫ... пам`ятаються чублення на рiвному мiсцi з паном Пiстолетом, а потiм - сором`язливе порозумiння.
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17.06.2024 15:26 Ответить
Шамов! за подібне тільки аплодую "Бан" знімаю і все забуваю...
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17.06.2024 15:35 Ответить
Так то воно так, тiльки я не розумiю хто з вас на чому забухiвайется, бо поползновения - в разные стороны.
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17.06.2024 15:48 Ответить
А ШО ДЕЛАТЬ...
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17.06.2024 15:58 Ответить
Вот хоть убей меня, не пойму, почему тащ окрестился, сдрейфил, чи ккомпромат на себя зачистил?
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18.06.2024 08:59 Ответить
Ну ти ж мене на "бухалові" ні разу не ловив ? Навіть якщо я "під мухою" - "базар фільтрую" Один раз було - я "вийшов за межу" Але ніхто і не помітив - помітив Я!! На другий день! Ну а з тобою у нас - "стара пісня" - генетику не чіпаємо! Добре?
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17.06.2024 16:04 Ответить
Дык, на бухаловке тютелька получилась? Що до генетики, будьласочка нагадайте менi, яку ii сторону не чiпати... Ось наприклад, сьгоднi я вже про це говорив, (чи можу я таку генетику висвiтлювати) що мавпа вiдрiзняеться вiд людинни тим , що мае на 2 хромосоми бiльше. Так ось розвернуте генетичне запитання, чи можу я вважати кацапiв мавпами, якщо вони приписують собi зайвохромосомнiсть???
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17.06.2024 16:13 Ответить
"Тютелька" в твоєму розумінні - це ЩО?! А щодо генетики - єдине обмеження - не плутать генетику (біологію) з соціологією !
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17.06.2024 16:26 Ответить
Шо все же забухаловка случается, шо для мужика - нормальное явление. Я , правда лет 9 не бухаю даже безалкогольное пиво. Здоровье позволяет усугублять, но я принципиально этого не делаю.
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17.06.2024 16:33 Ответить
На відміну від нього - "тримаю рамку" Можеш посміяться - я з тобою переписуюся зараз у стані того що називається у Європі "станом середнього сп"яніння" (поминали загиблого сусіда)
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17.06.2024 16:40 Ответить
Тютелька в тютельку - это когда попал в яблочко с одного выстрела...
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17.06.2024 16:36 Ответить
Я ідіому цю знаю! Яне розумію для чого ти це сказав тут!
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17.06.2024 16:43 Ответить
применил тютелька, а не тютелька в тютельку - У меня это сасоцировалось с понятием немножко все же я угадал...
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17.06.2024 19:48 Ответить
Я вживаю гаплогрупнi надбання - це история человека до сегодняшнего дня. Социология талдычит о сегодняшних явлениях , шобы их спутать трэ добряче з дуба грохнуться...
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17.06.2024 20:58 Ответить
Каароч, рыбалка на живца удалась. Сторони обмiрковують вiдповiдi...
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17.06.2024 16:05 Ответить
подонок...
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17.06.2024 16:15 Ответить
Мiй лайк - натяк на те , що з вашою тегою ознайомлений. Тепер чекаю вiдповiдь вiд пана Яра , относительно тройственного примирения.
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17.06.2024 16:20 Ответить
подонок.
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17.06.2024 16:32 Ответить
На шо натяк, вы з паном Яром помирилися, та й за нього вiдповли
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17.06.2024 16:34 Ответить
подонок
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17.06.2024 16:35 Ответить
Не понял - это после третьей чи четвертой?
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17.06.2024 16:37 Ответить
подонок
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17.06.2024 16:38 Ответить
Пояснюю "на пальцях" - "друг" пояснив що він дуже не задоволений твоєю реакцією на примирення між нами
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17.06.2024 16:48 Ответить
подонок
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17.06.2024 16:48 Ответить
Проспися!
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17.06.2024 16:50 Ответить
подонок
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17.06.2024 16:53 Ответить
два подонкі
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17.06.2024 16:55 Ответить
Проспиться змiнить свiй погляд, а поки не помирились, нi з жодним не буду водитися...ЗЫ... гiдрид в ангiдрид, туди ж твою налiво... я тому й закрив свою авторську тему: то ж то субчики -на однiй сторонi барикади, а *********(многие), йохана вперта трибулавщина ... на останок запитаю, може щось чути вiд пана sigsauera?
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17.06.2024 19:57 Ответить
И напоследок, а то вы пропетлял мимо моего вопроса, типо на ваш погляд, могу ли я здесь рассусоливать о кацапской лишнехромосомно-мавп`ячiй генетицi.
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17.06.2024 20:08 Ответить
він той погляд" не міняє вже бідьше року Навіть зумів "посраться" з "Марією" Змушена була скаргу адміну писать - щоб трошки "притишили" "доку по ленінських кімнатах" Так він собі паралельний акаунт завів - "діскавері"
Він уже вийшов на рівень "професіонала" - по кількості "бульок" на слух визначає "полноту налитого стакана"
Про "пістолета" нічого не чув І "люцифер" давно щез
Про генетику пиши Але не факт що я буду приймать участь у обговоренні
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18.06.2024 03:29 Ответить
Я все ж маю надiю, що ви найдете спiльну мову з паном 3:15, якщо товариш , не мае на метi спершу ввiйти в довiру, потiм пламенно целоваться в десны, ну а затем , по-ольгински, все превращать в с.ач.. Менi потрiбен час, щобы зрозумти в чьом петрушка , неужели чисто в бухом состоянии иметь отсутствие контроля над собов и не фильтровать, мовляв, шо верзеш... Жаль , шо в отношении пани Софии пан 3:15 показал свой "бухой" гонор. А ведь местами я сам не понимал, шо таке чоловiк верзе... Да ладно, буду надеяться, шо помиритесь.
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18.06.2024 08:54 Ответить
Ні! Не вийде Я запропонував йому тоді "охолонуть" і заспокоїться Але йому "віжки під хвіст попали" А зараз вони вже там "приросли" А я не маю бажання їх "віддирать"
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18.06.2024 09:20 Ответить
Таке саме було у пана i що до пана "Пiстолета", та все ж пан отямився, запропонував перекинути сторiнку, щоб все почати з новоi. Все ввiйшло в робочу колiю... Ма-а... бiльше того, менi здалося. що пан "Пiстолет" позитивно впливав на пана, коли той заривався у свому гонорi...
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18.06.2024 10:59 Ответить
Маю надiю, що ви знайдете з паном спiльну мову.
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18.06.2024 11:00 Ответить
...Тобто не збрую - в дупу, а гонор...
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18.06.2024 11:02 Ответить
Це не мій випадок Я довготерплячий - але терпіння має межі І коли воно закінчується - приймаю рішення І потім його не міняю!
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18.06.2024 11:08 Ответить
Закликаю в даному випадку вважати терпiння елементом гоноровостi. . Якщо не закинути гонор в дупу, у вас з паном "3:15"вийде те, що було у вiдношеннях мiж паном "Балагановим" i паном "Пiстолетом". Одне одного поливали брудом, та пан вмiв роззброiти пана "Пiстолета", бо казав йому у вiчi, чо той -алiк.
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18.06.2024 11:21 Ответить
чо=що
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18.06.2024 11:22 Ответить
ЗЫ... А вы ж обидва пiд шафе починаете обмiнюватися " епiтетами". що вас i рiднить. А пiд шафе гонор любого з вас переможе.
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18.06.2024 11:26 Ответить
Приклад гоноровостi: " І коли воно закінчується - приймаю рішення І потім його не міняю!". Та ось ви , гiпотетично, опинилися в одному окопi i не зволiкаете, дiлитесь надлишковим рожком, чи гранатою... Тобто, в даному випадку, ваша гоноровiсть - у дупi.
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18.06.2024 11:38 Ответить
Я з ним не "обмінююсь нв тверезим - ні "підшофе"... Я його просто ігнорую! "Не чіпай гімно - смердіть не буде..." Він пробує "смердіть" - але я не реагую А він же себе вже "накрутив" - йому ж п"яну роздратованість на когось "вихлюпнуть" треба! Тому шукає якусь іншу жертву І починає "довбать" того Вчора "мішенню" був і ти ...
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18.06.2024 13:44 Ответить
Стосовно мишени, я давно уже ею есть... Но чтобы тащ рыпнулся против патриотки пани Софии я - в а.уе. Ко всему, она ему в дочки годится. Если чимиргес в том виной, то я и вас призываю завязывать , бо чача моск усушивает.
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18.06.2024 22:06 Ответить
Ти на мене "стрілки не переводь" Я до компа після чарки майже ніколи не сідаю Вчора було "виключення з правил" Але ж поки я не написав про це - у тебе й здогадки не було А у цього постійно "в голові скуйовджено" І не тягни мене мириться Це не перша сварка його зі мною І мені просто осточортіло
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19.06.2024 05:03 Ответить
Пройди вниз по гілці - і все зрозумієш
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17.06.2024 16:57 Ответить
у вас з розумом завжди було не важненько - подонокі
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17.06.2024 17:01 Ответить
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17.06.2024 17:02 Ответить
ноль фантазії у мудака - сама стрілка🤣
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17.06.2024 17:07 Ответить
шо саме тебе, казла, заткнуло?
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17.06.2024 17:14 Ответить
камісар, оформі ленінскую комнату! 😂
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17.06.2024 17:04 Ответить
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17.06.2024 17:23 Ответить
оформі ленінскую комнату!
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17.06.2024 17:24 Ответить
з вас красноперих усраться мона...
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17.06.2024 17:28 Ответить
шо з пріглохом - камендер?
а ну давай встай вже падло..
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17.06.2024 17:44 Ответить
И шо я там увижу, шо наш товариСТЧ - дока по ленинским комнатам?
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17.06.2024 20:39 Ответить
Том Круз і Дастін Гофман у фільмі "чілавєк агня" ))
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17.06.2024 14:15 Ответить
Які запальні змагання )
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17.06.2024 14:16 Ответить
питання орка з ордером на квартиру в Києві хлопці еффектно закрили.
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17.06.2024 14:18 Ответить
є така ***** яка обзиваеться стан ган - сітка на 5-7 ярдів,
як остання лінія захисту,
може і непогано було б? - всьго то кобура і стан gан....
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17.06.2024 15:50 Ответить
Диким тваринкам i не снилося, а свiжина вже тут как тут.
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17.06.2024 14:21 Ответить
И копченка
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17.06.2024 14:35 Ответить
Печерьовок?
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17.06.2024 14:37 Ответить
подонок
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17.06.2024 16:47 Ответить
Кацапы идут на забой , как проигранные.
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17.06.2024 14:23 Ответить
оце називается згорів на роботі рузге мурзик
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17.06.2024 14:35 Ответить
а за ним вже друге мурзик стоїть..
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17.06.2024 14:39 Ответить
Зашквар? Ось чому техніку ховати почали - піхота в неї згоряє...
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17.06.2024 14:42 Ответить
в баталіі мясо на мясо - ми кацапню не переможемо, саме за це Залужний і казав - в нас мяса менше..
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17.06.2024 14:43 Ответить
в нас взагалі нема мʼяса
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17.06.2024 17:30 Ответить
кацапи намагаються тролить?
а хто ж аннушку не знає?
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17.06.2024 17:37 Ответить
А не правильно они бегают. Бегать надоть зигзагами и с перекатами! (совет от Паффнутия)
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17.06.2024 15:47 Ответить
Удивительно, как горящий ***** смог так далеко отойти от подбитой бронетехники и не потерять сознание от болевого шока, может он под наркотой...
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17.06.2024 16:19 Ответить
 
 