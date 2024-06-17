Двое охваченных огнем оккупантов бегают по полю после разгрома вражеской бронегруппы на угледарском направлении. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили колонну вражеской бронетехники на угледарском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного боя опубликована в соцсетях. На записи можно заметить, как двое охваченных пламенем оккупантов, бегают по полю тщетно пытаясь потушить огонь.

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