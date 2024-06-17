Удар РФ по Полтавщине: 9 раненых, повреждено несколько многоэтажек. ВИДЕО

В результате сегодняшнего удара врага по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе ранены 9 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на 15.20 известно о 9 лицах, которые получили ранения.

"Предварительно, без погибших. Повреждены несколько многоэтажек", - отметил Пронин и добавил, что информация сейчас уточняется.

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Впоследствии Пронин отметил, что из-за вражеского удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний. Обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.

"Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно более оперативно возобновить электроснабжение", - добавляет он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Полтавском районе попадание в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие.