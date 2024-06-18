Операторы дронов радуются попаданию в замаскированный в перелеске российский танк: "Наконец-то, сука! Оторвало башню, бл#дь!". ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Гострі картузи" уничтожили вражеский танк, экипаж которого достаточно тщательно маскировался и умело противостоял атакам украинских дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки украинских воинов во вражеской бронемашине сдетонировал боекомплект.
"Искренние эмоции наших дроноводов после тяжелой, но результативной работы. Из-за непогоды, хорошей защиты танка ветвями, активной броней и РЭБом нам пришлось изрядно поработать. Но своей цели достигли, мощная детонация п#дарской жестянки дарит позитива на весь день) с детонацией всех нас", - говорится в комментарии к видео.
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+12 Amber
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а) гораздо красивее, и
б) гораздо острее..
А гадости про них не придумывайте - они лучшие, они красивейшие, они, как говорила моя прабабушка - додельные. 👍