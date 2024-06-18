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Операторы дронов радуются попаданию в замаскированный в перелеске российский танк: "Наконец-то, сука! Оторвало башню, бл#дь!". ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Гострі картузи" уничтожили вражеский танк, экипаж которого достаточно тщательно маскировался и умело противостоял атакам украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки украинских воинов во вражеской бронемашине сдетонировал боекомплект.

"Искренние эмоции наших дроноводов после тяжелой, но результативной работы. Из-за непогоды, хорошей защиты танка ветвями, активной броней и РЭБом нам пришлось изрядно поработать. Но своей цели достигли, мощная детонация п#дарской жестянки дарит позитива на весь день) с детонацией всех нас", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Россиянин горит в окопе после удара дрона. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (7043)


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Топ комментарии
+12
Молодці наші хлопці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.06.2024 12:03
+10
Такий захват буває, тільки коли свою землю звільняєш! В москалів нема шансів!
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18.06.2024 12:04
+7
А если все то же самое, но без кацапских матюков?
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18.06.2024 12:23
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Молодці наші хлопці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.06.2024 12:03 Ответить
Як кому, але найбільше зайшло щирість емоцій бійців 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.06.2024 12:47 Ответить
Такий захват буває, тільки коли свою землю звільняєш! В москалів нема шансів!
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18.06.2024 12:04 Ответить
Гострі картузи кращі 👍
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18.06.2024 12:08 Ответить
скоро в росії танчики закінчаться
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18.06.2024 12:17 Ответить
Не закінчаться... жовтопикі поставлять в обмін на безкоштовні ресурси...газ, нафта,ліс, алмази...тощо
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18.06.2024 12:40 Ответить
все, що росія виробляла 100 років для війни з Заходом - путін розбазарить у війні з маленькою Україною.
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18.06.2024 12:18 Ответить
А если все то же самое, но без кацапских матюков?
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18.06.2024 12:23 Ответить
Може ще бійцям попросити у кацапів вибачення, а перед запуском дрона запитати дозволу🤔🧐😁 Війна жорстока штука і тут не те місце де дотримуються правил "політесу", чи тобі хотілось почути щось на зразок "fuck them...", щоправда суті сказаного це аж ніяк не міняє 😝😝😝😝😝😜🤪
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18.06.2024 12:52 Ответить
Ти, мабуть, і в сім*ї з батьками та дружиною матюкаєшся, як кошерний кацап?
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18.06.2024 13:17 Ответить
Сходи в окопи - повчи культурі спілкування в бойових умовах.
Чи в тебе - лапки?
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18.06.2024 14:23 Ответить
А як щодо мати совість не повчати українців свинособачою?
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18.06.2024 16:00 Ответить
Так и я про то же! Зачем использовать свинособачьи матюки?
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18.06.2024 16:28 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
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18.06.2024 20:11 Ответить
То есть, то, что кричали на свинособачей наши защитники - вы то же не поняли?
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19.06.2024 12:16 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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19.06.2024 17:27 Ответить
🖕
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19.06.2024 17:51 Ответить
🌵
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19.06.2024 17:53 Ответить
🖕 2.0
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20.06.2024 12:40 Ответить
Свинособака перейшла на мову жестів своєї родини. )
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20.06.2024 20:25 Ответить
Для раненого на колчаковских фронтах не грех еще раз повторить
🖕 3.0
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21.06.2024 12:18 Ответить
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть думає, що вона в Рязані. )))
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21.06.2024 12:45 Ответить
Да ты не просто дебил, ты дебил-мазохист! 🖕4.0
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21.06.2024 12:50 Ответить
Кретинізм москворотих мордовських даунів розчулює і тішить )))
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21.06.2024 15:17 Ответить
Я тебя дебила понял - ты возбуждаешься и кончаешь от вида среднего пальца! Получи еще несколько, что бы твои выходные прошли с удовольствием:
🖕5.0
🖕6.0
🖕7.0
🖕8.0
🖕9.0
🖕10.0
Если захочешь еще - обращайся!
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21.06.2024 15:57 Ответить
Чомусь кожен другий тупорогий москворотий бурят вважає, що українці зобов'язані розуміти його свинособачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість свідчить про розумову недостатність. І це чудово! )))
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21.06.2024 19:18 Ответить
Как и все дебилы, ты неутомим! Тебе Безуглая кем приходится?
На тебе еще средний пальчик - повозбуждайся...
🖕11.0
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23.06.2024 13:09 Ответить
Яка смішна й тупа мордовська мавпа - квакає і пердить одночасно. )))
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23.06.2024 13:24 Ответить
Все, теперь у тебя погоняло - Безуглый!
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23.06.2024 13:27 Ответить
Москвортий бурят на українському сайті завжди справляє враження притрушенного, хворого на голову імбецила, але уроджений кретинізм і несмак не дозволяє йому цього навіть зрозуміти, тому він залюбки плескається у власному лайні на потіху людям. )))
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23.06.2024 13:35 Ответить
Безуглый, тут 90% посетителей пишут на русском, и сама версия сайта - на русском. Даже до такого дебила и недоношенного должно было дойти, но ты - особый случай. Ты - туп с рождения.
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23.06.2024 13:43 Ответить
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть думає, що вона в Рязані. )))
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23.06.2024 13:51 Ответить
🖕12.0
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23.06.2024 13:58 Ответить
Прошу прощения за мой свинособачий, но я очень люблю певучую украинскую мову и знаю, что она настолько богата и разнообразна, что даже такое эмоциональное выражение чувств можно выразить украинскою и это было бы:
а) гораздо красивее, и
б) гораздо острее..
А гадости про них не придумывайте - они лучшие, они красивейшие, они, как говорила моя прабабушка - додельные. 👍
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19.06.2024 12:22 Ответить
Ай, красівчики! Обійняв!
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18.06.2024 14:22 Ответить
Кошерний... кацап кажеш Це щось новеньке, спробу умнічати не зараховано,- тужся далі, може щось, окрім шматочка гіменця і видаш нагора, шахтар-гімнокопач, домашнього розливу
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20.06.2024 15:21 Ответить
 
 