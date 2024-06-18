Операторы дронов радуются попаданию в замаскированный в перелеске российский танк: "Наконец-то, сука! Оторвало башню, бл#дь!". ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Гострі картузи" уничтожили вражеский танк, экипаж которого достаточно тщательно маскировался и умело противостоял атакам украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки украинских воинов во вражеской бронемашине сдетонировал боекомплект.

"Искренние эмоции наших дроноводов после тяжелой, но результативной работы. Из-за непогоды, хорошей защиты танка ветвями, активной броней и РЭБом нам пришлось изрядно поработать. Но своей цели достигли, мощная детонация п#дарской жестянки дарит позитива на весь день) с детонацией всех нас", - говорится в комментарии к видео.

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