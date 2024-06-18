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Ликвидация российской пехоты на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Украинские дроны-камикадзе ликвидируют российскую пехоту на Авдеевском направлении фронта.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили российскую БМП и еще несколько единиц вражеской техники. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) ликвидация (3609)


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Топ комментарии
+14
Чим більше задонатимо на дрони тим більше збережемо життів наших захисників від цих свинорилих зомбі істот
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18.06.2024 21:30
+12
Рекомендовано дітям, вагітним жінкам та особам з нестійкою психікою.
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18.06.2024 21:40
+6
Насолода
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18.06.2024 21:37
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Подобається, але не грузиться(
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18.06.2024 21:30 Ответить
Чим більше задонатимо на дрони тим більше збережемо життів наших захисників від цих свинорилих зомбі істот
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18.06.2024 21:30 Ответить
Насолода
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18.06.2024 21:37 Ответить
Рекомендовано дітям, вагітним жінкам та особам з нестійкою психікою.
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18.06.2024 21:40 Ответить
Рашка це дійсно теріторія падалі! Припертися в чужу країну щоб ось так подихати!!! В голові не вкладається!!
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18.06.2024 21:42 Ответить
Класні відсотки, тільки орків там сотні тисяч... одними дронами, яких в нас майже не має, війну не виграти.
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18.06.2024 21:50 Ответить
Плюнув гівном - і ок!
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18.06.2024 21:57 Ответить
Ну так сотні тисяч вже і знищені дронами.

А кожен знищений дронами штурмовик - не буде обороняти позицію, не буде стріляти в ЗСУ-шників, не штурмуватиме позиції ЗСУ, потребуватиме для заміни себе - мобілізаційних зусиль, навчання, зброї, обладунків, транспорту, заходів з примусу тощо. Все це ЗНАЧНО, ЗНАЧНО дорожче за копійчаний дрон-камікадзе.

Звісно, війни виграються тільки коли є кому штурмувати ворожі позиції. Ну так ми своїми донатами на дрони-камікадзе і допомагаємо знизити ціну таких штурмів.
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18.06.2024 22:23 Ответить
Ботяра всепропальщік , в спам ,гидота
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19.06.2024 09:20 Ответить
Карма, за злочини рашистів в Україні!
Їх в Україну не запрошували!!
Смерть рашистам в Україні!!
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18.06.2024 22:04 Ответить
Ви про це гучніше кричіть, якщо хочете щоб українців не брали у полон!
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18.06.2024 23:33 Ответить
Последнему буль буль.
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19.06.2024 01:33 Ответить
Класна робота операторів-снайперів. Кожного разу влучання "в яблучко* 👍👍👍
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19.06.2024 08:23 Ответить
бревно за бревном майже сховалося...
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19.06.2024 09:22 Ответить
Страх сильніше за смерть...Як таке може бути? А , от і є таке..
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19.06.2024 12:46 Ответить
 
 