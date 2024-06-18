Ликвидация российской пехоты на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Украинские дроны-камикадзе ликвидируют российскую пехоту на Авдеевском направлении фронта.
Соответствующее видео опубликовали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
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+14 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий18.06.2024 21:30
+12 Ватник Дзедываевалов
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+6 Дмитрий Гончаров #508354
показать весь комментарий18.06.2024 21:37
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А кожен знищений дронами штурмовик - не буде обороняти позицію, не буде стріляти в ЗСУ-шників, не штурмуватиме позиції ЗСУ, потребуватиме для заміни себе - мобілізаційних зусиль, навчання, зброї, обладунків, транспорту, заходів з примусу тощо. Все це ЗНАЧНО, ЗНАЧНО дорожче за копійчаний дрон-камікадзе.
Звісно, війни виграються тільки коли є кому штурмувати ворожі позиції. Ну так ми своїми донатами на дрони-камікадзе і допомагаємо знизити ціну таких штурмів.
Їх в Україну не запрошували!!
Смерть рашистам в Україні!!