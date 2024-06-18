Силы обороны уничтожили российскую БМП и еще несколько единиц вражеской техники. ВИДЕО
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили российскую БМП и поразили еще несколько единиц вражеской техники.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Эскадрон, информирует Цензор.НЕТ.
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такі собі нацисти...
Їм вдалося завести туди кілька своїх диверсійно-розвідувальних груп. Там були зіткнення, але в якийсь певний момент, коли Сили оборони України перейшли до системних контратак, їх вдалося відрізати.
Вони відрізані вже близько двох із половиною тижнів. Ще 1 червня вогневим контролем завод було відрізано від решти частин міста. На даний момент рашисти не мають змоги звідти вийти.
У них вичерпується боєкомплект, є проблеми з водою та провізією.
Сили оборони України не поспішають зачищати завод. Адже будь-яка зачистка - це втрати пораненими та вбитими. Тому ми їх блокуємо, доки вони самі не здадуться в полон. Принагідно по заводу наносяться удари як із застосуванням артилерії, так і авіаційних комплексів.
- Чи є у рашистів шанс деблокувати своїх?
- Все залежить від того, на які радикальні заходи може вдатися їхнє командування. Для розблокування необхідно використовувати серйозний ресурс.
- Як може розвиватись ситуація найближчим часом?
- Думаю, що в якийсь момент вони здадуться. Це як один із сценаріїв.".