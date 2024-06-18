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Силы обороны уничтожили российскую БМП и еще несколько единиц вражеской техники. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили российскую БМП и поразили еще несколько единиц вражеской техники.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Эскадрон, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские защитники уничтожают оккупантов дронами-камикадзе в укрытиях, окопах и блиндажах. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7043) БМП (404)


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Смерть кацапам!!!
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18.06.2024 20:08 Ответить
і навіть голову нікому не відрізали?
такі собі нацисти...
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18.06.2024 20:09 Ответить
Слава ЗСУ, хай щастить і надалі.
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18.06.2024 20:18 Ответить
@ "Вовчанський Агрегатний завод був під ударами з боку російських окупантів з перших днів їхнього заходу у місто. Просуваючись Соборною вулицею (це фактично центральна вулиця Вовчанська), вони намагалися вийти саме на Агрегатний завод.

Їм вдалося завести туди кілька своїх диверсійно-розвідувальних груп. Там були зіткнення, але в якийсь певний момент, коли Сили оборони України перейшли до системних контратак, їх вдалося відрізати.

Вони відрізані вже близько двох із половиною тижнів. Ще 1 червня вогневим контролем завод було відрізано від решти частин міста. На даний момент рашисти не мають змоги звідти вийти.

У них вичерпується боєкомплект, є проблеми з водою та провізією.

Сили оборони України не поспішають зачищати завод. Адже будь-яка зачистка - це втрати пораненими та вбитими. Тому ми їх блокуємо, доки вони самі не здадуться в полон. Принагідно по заводу наносяться удари як із застосуванням артилерії, так і авіаційних комплексів.

- Чи є у рашистів шанс деблокувати своїх?

- Все залежить від того, на які радикальні заходи може вдатися їхнє командування. Для розблокування необхідно використовувати серйозний ресурс.

- Як може розвиватись ситуація найближчим часом?

- Думаю, що в якийсь момент вони здадуться. Це як один із сценаріїв.".
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18.06.2024 20:18 Ответить
Велика Подяка бійцям 25-ки!!!!!
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18.06.2024 21:35 Ответить
 
 