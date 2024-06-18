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Сили оборони знищили російську БМП та ще кілька одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили російську БМП та уразили ще кілька одиниць ворожої техніки.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Ескадрон, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники нищать окупантів дронами-камікадзе в укриттях, окопах та бліндажах. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7352) БМП (413)


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Смерть кацапам!!!
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18.06.2024 20:08 Відповісти
і навіть голову нікому не відрізали?
такі собі нацисти...
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18.06.2024 20:09 Відповісти
Слава ЗСУ, хай щастить і надалі.
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18.06.2024 20:18 Відповісти
@ "Вовчанський Агрегатний завод був під ударами з боку російських окупантів з перших днів їхнього заходу у місто. Просуваючись Соборною вулицею (це фактично центральна вулиця Вовчанська), вони намагалися вийти саме на Агрегатний завод.

Їм вдалося завести туди кілька своїх диверсійно-розвідувальних груп. Там були зіткнення, але в якийсь певний момент, коли Сили оборони України перейшли до системних контратак, їх вдалося відрізати.

Вони відрізані вже близько двох із половиною тижнів. Ще 1 червня вогневим контролем завод було відрізано від решти частин міста. На даний момент рашисти не мають змоги звідти вийти.

У них вичерпується боєкомплект, є проблеми з водою та провізією.

Сили оборони України не поспішають зачищати завод. Адже будь-яка зачистка - це втрати пораненими та вбитими. Тому ми їх блокуємо, доки вони самі не здадуться в полон. Принагідно по заводу наносяться удари як із застосуванням артилерії, так і авіаційних комплексів.

- Чи є у рашистів шанс деблокувати своїх?

- Все залежить від того, на які радикальні заходи може вдатися їхнє командування. Для розблокування необхідно використовувати серйозний ресурс.

- Як може розвиватись ситуація найближчим часом?

- Думаю, що в якийсь момент вони здадуться. Це як один із сценаріїв.".
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18.06.2024 20:18 Відповісти
Велика Подяка бійцям 25-ки!!!!!
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18.06.2024 21:35 Відповісти
 
 