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Ліквідація російської піхоти на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Українські дрони-камікадзе ліквідують російську піхоту на Авдіївському напрямку фронту.

Відповідне відео опублікували у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

     

Також дивіться: Сили оборони знищили російську БМП та ще кілька одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) ліквідація (3991)


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Топ коментарі
+14
Чим більше задонатимо на дрони тим більше збережемо життів наших захисників від цих свинорилих зомбі істот
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18.06.2024 21:30
+12
Рекомендовано дітям, вагітним жінкам та особам з нестійкою психікою.
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18.06.2024 21:40
+6
Насолода
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18.06.2024 21:37
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Подобається, але не грузиться(
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18.06.2024 21:30 Відповісти
Чим більше задонатимо на дрони тим більше збережемо життів наших захисників від цих свинорилих зомбі істот
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18.06.2024 21:30 Відповісти
Насолода
показати весь коментар
18.06.2024 21:37 Відповісти
Рекомендовано дітям, вагітним жінкам та особам з нестійкою психікою.
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18.06.2024 21:40 Відповісти
Рашка це дійсно теріторія падалі! Припертися в чужу країну щоб ось так подихати!!! В голові не вкладається!!
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18.06.2024 21:42 Відповісти
Класні відсотки, тільки орків там сотні тисяч... одними дронами, яких в нас майже не має, війну не виграти.
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18.06.2024 21:50 Відповісти
Плюнув гівном - і ок!
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18.06.2024 21:57 Відповісти
Ну так сотні тисяч вже і знищені дронами.

А кожен знищений дронами штурмовик - не буде обороняти позицію, не буде стріляти в ЗСУ-шників, не штурмуватиме позиції ЗСУ, потребуватиме для заміни себе - мобілізаційних зусиль, навчання, зброї, обладунків, транспорту, заходів з примусу тощо. Все це ЗНАЧНО, ЗНАЧНО дорожче за копійчаний дрон-камікадзе.

Звісно, війни виграються тільки коли є кому штурмувати ворожі позиції. Ну так ми своїми донатами на дрони-камікадзе і допомагаємо знизити ціну таких штурмів.
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18.06.2024 22:23 Відповісти
Ботяра всепропальщік , в спам ,гидота
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19.06.2024 09:20 Відповісти
Карма, за злочини рашистів в Україні!
Їх в Україну не запрошували!!
Смерть рашистам в Україні!!
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18.06.2024 22:04 Відповісти
Ви про це гучніше кричіть, якщо хочете щоб українців не брали у полон!
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18.06.2024 23:33 Відповісти
Последнему буль буль.
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19.06.2024 01:33 Відповісти
Класна робота операторів-снайперів. Кожного разу влучання "в яблучко* 👍👍👍
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19.06.2024 08:23 Відповісти
бревно за бревном майже сховалося...
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19.06.2024 09:22 Відповісти
Страх сильніше за смерть...Як таке може бути? А , от і є таке..
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19.06.2024 12:46 Відповісти
 
 