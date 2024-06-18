Ліквідація російської піхоти на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Українські дрони-камікадзе ліквідують російську піхоту на Авдіївському напрямку фронту.
Відповідне відео опублікували у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Dmitriy Prudko
показати весь коментар18.06.2024 21:30
+12 Ватник Дзедываевалов
показати весь коментар18.06.2024 21:40
+6 Дмитрий Гончаров #508354
показати весь коментар18.06.2024 21:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А кожен знищений дронами штурмовик - не буде обороняти позицію, не буде стріляти в ЗСУ-шників, не штурмуватиме позиції ЗСУ, потребуватиме для заміни себе - мобілізаційних зусиль, навчання, зброї, обладунків, транспорту, заходів з примусу тощо. Все це ЗНАЧНО, ЗНАЧНО дорожче за копійчаний дрон-камікадзе.
Звісно, війни виграються тільки коли є кому штурмувати ворожі позиції. Ну так ми своїми донатами на дрони-камікадзе і допомагаємо знизити ціну таких штурмів.
Їх в Україну не запрошували!!
Смерть рашистам в Україні!!