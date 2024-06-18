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19 079 32

Российские захватчики умирают в районе Новомихайловки от ударных БпЛА 79-й ОДШБр. ВИДЕО

Операторы ударных БпЛА 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ликвидировали российских захватчиков в районе Новомихайловки.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Оккупантов "разрывает на части" от ударов БпЛА бойцов 24-й ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3609) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (197)


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Топ комментарии
+22
Якісь вони всі печальні такі, як не за путіна здихають. Посміхайтесь! Хто не посміхається, того у м'ясний куб не збиратимуть.
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18.06.2024 23:55
+14
Як вам, підарасня кацапська, український пікнічок?
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19.06.2024 00:08
+13
як красівоооо!)
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18.06.2024 23:50
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як красівоооо!)
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18.06.2024 23:50 Ответить
Якісь вони всі печальні такі, як не за путіна здихають. Посміхайтесь! Хто не посміхається, того у м'ясний куб не збиратимуть.
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18.06.2024 23:55 Ответить
БпЛА 79 ОДШБр - конайте їх якомога більше! Вдалого полювання!
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19.06.2024 00:03 Ответить
Навколишніх тваринок та посадки жаль до нестями, це ж бідна земля терпить таку наругу
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19.06.2024 00:04 Ответить
а робу з іконами їм зразу видають, чи треба самому пришивати?
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19.06.2024 00:06 Ответить
просто вони не розуміють як воно працює, іконка то допомагає боротися зі злом, але чомусь вони не враховують, що зло це вони.
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19.06.2024 07:26 Ответить
Gute Nacht, orki!
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19.06.2024 00:06 Ответить
Amen
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19.06.2024 01:11 Ответить
Як вам, підарасня кацапська, український пікнічок?
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19.06.2024 00:08 Ответить
ці вже без отвечалова,,,
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19.06.2024 00:13 Ответить
Одне приперлося полежати у затінку, длуге з шевроном "свят георгій на коні.." ... Вони як сарана... Як зупинити чуму? Чи тиф? Чи пандемію?
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19.06.2024 00:10 Ответить
не злупилась хатка на Печерських святих холмах...
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19.06.2024 00:18 Ответить
Вибачаюсь, що російською, бо цитата:

"Он лежит, не слышит, он как будто спит.
Молодые зубы ветер шевелит..."
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19.06.2024 00:36 Ответить
Відразу видно "генія російської поєзії" Желтова-Кутузова? Стремоусов? Чи хтось інший? У них такі "перли" проскакували
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19.06.2024 05:27 Ответить
Ні-ні, це мені ще папа співав наприкінці 60-х. То іронічна переробка якоїсь старої радянської пісні. В оригіналі були "молодые кудри"/
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19.06.2024 12:02 Ответить
Приїхали відпочити
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19.06.2024 00:41 Ответить
......а як же "Кієв за трі дня " suki , .....?......
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19.06.2024 01:37 Ответить
Вояки сраные. Все вы тут сдохните. Никто назад не вернется.
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19.06.2024 01:38 Ответить
У посмертному оскалі зубів видно рештки української землі Таки "нажерлись" перед смертю!
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19.06.2024 05:28 Ответить
Рай для хробаків і мух настав
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19.06.2024 07:11 Ответить
Усе добре, але навіщо добивати? Хай конає, падло, а як виживе, то розкаже усім свої жахи.
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19.06.2024 07:38 Ответить
Для нас покалічений кацап вигідніший за дохлого. Зрозуміло чому?
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19.06.2024 08:14 Ответить
Підчас бою вигідніше поранений, а коли захочуть забрати - то вже ні.
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19.06.2024 08:22 Ответить
Гарне відео . Браво операторам . Слава ЗСУ.
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19.06.2024 08:12 Ответить
Жалко на Штром-Зєт цілу гранату витрачати…
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19.06.2024 08:24 Ответить
Слава ЗСУ!
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19.06.2024 09:58 Ответить
Смерть предателям Родины и рашистким оккупантам!
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19.06.2024 10:35 Ответить
Нашо пертися сюди , здохніть в ****** своїх.
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19.06.2024 11:20 Ответить
Поєтично.
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19.06.2024 16:11 Ответить
Органіка від прутіна, в ЧОРНОЗЕМИ України!!… Скотиняки..
Ми їх не запрошували, рашисти вдерлися із зброєю в Мирну Україну!
Такі й для рашистів НАСЛІДКИ, за волюнтаризм отого обмилка…
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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19.06.2024 11:56 Ответить
Умирают ДОХНУТ!💀
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19.06.2024 12:43 Ответить
**** "православна".
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19.06.2024 16:05 Ответить
 
 