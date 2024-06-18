Российские захватчики умирают в районе Новомихайловки от ударных БпЛА 79-й ОДШБр. ВИДЕО
Операторы ударных БпЛА 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ликвидировали российских захватчиков в районе Новомихайловки.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Молодые зубы ветер шевелит..."
Ми їх не запрошували, рашисти вдерлися із зброєю в Мирну Україну!
Такі й для рашистів НАСЛІДКИ, за волюнтаризм отого обмилка…
Слава Захисникам України та їх Родинам!
УмираютДОХНУТ!💀