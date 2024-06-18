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Новости Видео Война
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Оккупантов "разрывает на части" от ударов БпЛА бойцов 24-й ОМБр. ВИДЕО

Наши воины стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, в частности пилоты подразделения ударных БПЛА Skyfall, держат оборону в Донецкой области, сражаются за Часов Яр и уничтожают российских оккупантов.

Видео работы бойцов опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Ликвидация российской пехоты на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3609) 24 омб имени князя Данила Галицкого (254)


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Топ комментарии
+9
На расію по частинах,гадали що вони в доміку.
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18.06.2024 22:15
+6
Вот это точность! Оператор дронов - ювелир!👍👋
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18.06.2024 22:50
+6
Аж серце радується як кацапів розриває на шматки!
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18.06.2024 23:08
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На расію по частинах,гадали що вони в доміку.
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18.06.2024 22:15 Ответить
Александр Кушнарь: ВСУ взорвали две нефтебазы РФ - в ніч на 18 червня
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-vzorvali-dve-neftebazy-rf.html
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18.06.2024 23:04 Ответить
Фаршмак
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18.06.2024 22:23 Ответить
Варік "я в домівку" не спрацював
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18.06.2024 22:23 Ответить
аж мароз па коже...
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18.06.2024 22:25 Ответить
Взагалі дрони треба перейменувати в - летючі демони ...слово демон заставе вату розуміти те що її всеодно демон знайде і забере з собою в пекло
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18.06.2024 22:26 Ответить
Вот это точность! Оператор дронов - ювелир!👍👋
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18.06.2024 22:50 Ответить
Аж серце радується як кацапів розриває на шматки!
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18.06.2024 23:08 Ответить
Гримуча кава у постіль.
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19.06.2024 00:24 Ответить
Заспокійливе і снодійне в одному флаконі))
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19.06.2024 07:42 Ответить
Токо дрантя летит от кацапов
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19.06.2024 08:43 Ответить
Дуже економно: і дрон цілий, і кацапа немає. Пілоти- молодці!
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19.06.2024 09:02 Ответить
 
 