Оккупантов "разрывает на части" от ударов БпЛА бойцов 24-й ОМБр. ВИДЕО

Наши воины стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, в частности пилоты подразделения ударных БПЛА Skyfall, держат оборону в Донецкой области, сражаются за Часов Яр и уничтожают российских оккупантов.

Видео работы бойцов опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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