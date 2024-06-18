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Окупантів "розриває на частини" від ударів БпЛА бійців 24 ОМБр. ВIДЕО

Наші воїни стрілецького батальйону 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, зокрема пілоти підрозділу ударних БПЛА Skyfall, тримають оборону на Донеччині, б’ються за Часів Яр та нищать російських окупантів.

Відео роботи бійців опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Ліквідація російської піхоти на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3991) 24 омб імені князя Данила Галицького (255)


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Топ коментарі
+9
На расію по частинах,гадали що вони в доміку.
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18.06.2024 22:15
+6
Вот это точность! Оператор дронов - ювелир!👍👋
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18.06.2024 22:50
+6
Аж серце радується як кацапів розриває на шматки!
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18.06.2024 23:08
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На расію по частинах,гадали що вони в доміку.
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18.06.2024 22:15 Відповісти
Александр Кушнарь: ВСУ взорвали две нефтебазы РФ - в ніч на 18 червня
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-vzorvali-dve-neftebazy-rf.html
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18.06.2024 23:04 Відповісти
Фаршмак
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18.06.2024 22:23 Відповісти
Варік "я в домівку" не спрацював
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18.06.2024 22:23 Відповісти
аж мароз па коже...
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18.06.2024 22:25 Відповісти
Взагалі дрони треба перейменувати в - летючі демони ...слово демон заставе вату розуміти те що її всеодно демон знайде і забере з собою в пекло
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18.06.2024 22:26 Відповісти
Вот это точность! Оператор дронов - ювелир!👍👋
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18.06.2024 22:50 Відповісти
Аж серце радується як кацапів розриває на шматки!
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18.06.2024 23:08 Відповісти
Гримуча кава у постіль.
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19.06.2024 00:24 Відповісти
Заспокійливе і снодійне в одному флаконі))
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19.06.2024 07:42 Відповісти
Токо дрантя летит от кацапов
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19.06.2024 08:43 Відповісти
Дуже економно: і дрон цілий, і кацапа немає. Пілоти- молодці!
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19.06.2024 09:02 Відповісти
 
 