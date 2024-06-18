Окупантів "розриває на частини" від ударів БпЛА бійців 24 ОМБр. ВIДЕО
Наші воїни стрілецького батальйону 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, зокрема пілоти підрозділу ударних БПЛА Skyfall, тримають оборону на Донеччині, б’ються за Часів Яр та нищать російських окупантів.
Відео роботи бійців опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-vzorvali-dve-neftebazy-rf.html