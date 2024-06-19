Россиянин рассказал о войне армии РФ с дронами "Баба Яга", "скайнетом", зоофилами, европейцами, американцами и "античеловеческим разумом". ВИДЕО

Российский инструктор по тактической медицине рассказал свое видение военных технологий, которые применяются украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевые действия бойцов ВСУ он сравнил с технологией "Скайнет" в фантастическом фильме "Терминатор" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Особенно россиянин отметил боевую работу украинских беспилотных систем типа Vampire, которые оккупанты называют "Баба Яга".

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Для справки:

Дрон "Баба Яга" имеет 6 винтов, столько же креплений для боеприпасов и несколько аккумуляторов. Тяжелый беспилотник способен поднимать до 20 кг взрывчатки. Благодаря большому весу, одновременно может сбросить на вражескую технику аж 4 боеприпаса. Имеет возможность установки боеголовки весом 15 кг. Имеет хорошую точность, радиосвязь, тепловизионную и инфракрасную камеру. Способен двигаться по спутникам и картам.

Технические характеристики: скорость - до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч - без нагрузки; высота полета - 400 м; дальность полета - 10 км; дальность связи - 6 км; время полета - 37 минут без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

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