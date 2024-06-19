Россиянин рассказал о войне армии РФ с дронами "Баба Яга", "скайнетом", зоофилами, европейцами, американцами и "античеловеческим разумом". ВИДЕО
Российский инструктор по тактической медицине рассказал свое видение военных технологий, которые применяются украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боевые действия бойцов ВСУ он сравнил с технологией "Скайнет" в фантастическом фильме "Терминатор" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Особенно россиянин отметил боевую работу украинских беспилотных систем типа Vampire, которые оккупанты называют "Баба Яга".
Для справки:
Дрон "Баба Яга" имеет 6 винтов, столько же креплений для боеприпасов и несколько аккумуляторов. Тяжелый беспилотник способен поднимать до 20 кг взрывчатки. Благодаря большому весу, одновременно может сбросить на вражескую технику аж 4 боеприпаса. Имеет возможность установки боеголовки весом 15 кг. Имеет хорошую точность, радиосвязь, тепловизионную и инфракрасную камеру. Способен двигаться по спутникам и картам.
Технические характеристики: скорость - до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч - без нагрузки; высота полета - 400 м; дальность полета - 10 км; дальность связи - 6 км; время полета - 37 минут без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.
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взахльоб один перед другим виють натомість диркіна якого закрили за тєрорізм
їх казки не сильно далеко від казок главного казкаря - деда кабаєва
Пані Марино... Ніт, ну як так можна? От ведмідь у лісі - той теж не дуже часто купається. А лиш тоді, коли має можливість і бажання. І нічого - он який красівий!
- Патамушта ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!
У відосі - істота, не дуже віддалена по рівню інтелекту від мавпи. Відповідно - складні дрони та управління боєм за стандартами НАТО - для неї явища з царини "синхрофазотрон та нуль-транспортування в галактику Андромеди".
Згідно даних, отриманих археологами, об'єм мозку неандертальця був... на 10-15% більшим, ніж у середньостатистичної ******** людини (це якщо не брати до уваги виборців ОПЗЖ та зє!, а також кацапів звичайних - там, очевидно, ця різниця взагалі гігантська!).
Отже, неандертальців я не став би ображати, вважаючи їх дурними мавписьками. Потенціал для розвитку у них був навіть дуже непоганий...
Розмір мозку - не показник. В тих же мавп, наприклад у шимпанзе, розмір мозку десь 400 грамів. Але багато з них значно розумніші за істоту в відосі.
Зрозумійте: кацапізм - це не про розмір мозку, а про хворобу свідомості.
На все добре.