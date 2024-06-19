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Новости Видео Война
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Россиянин рассказал о войне армии РФ с дронами "Баба Яга", "скайнетом", зоофилами, европейцами, американцами и "античеловеческим разумом". ВИДЕО

Российский инструктор по тактической медицине рассказал свое видение военных технологий, которые применяются украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевые действия бойцов ВСУ он сравнил с технологией "Скайнет" в фантастическом фильме "Терминатор" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Особенно россиянин отметил боевую работу украинских беспилотных систем типа Vampire, которые оккупанты называют "Баба Яга".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию", - Юсов о применении дальнобойного оружия

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шварценеггер обратился к россиянам: Эту войну начали не нацисты, ее начал Кремль. ВИДЕО

Для справки:

Дрон "Баба Яга" имеет 6 винтов, столько же креплений для боеприпасов и несколько аккумуляторов. Тяжелый беспилотник способен поднимать до 20 кг взрывчатки. Благодаря большому весу, одновременно может сбросить на вражескую технику аж 4 боеприпаса. Имеет возможность установки боеголовки весом 15 кг. Имеет хорошую точность, радиосвязь, тепловизионную и инфракрасную камеру. Способен двигаться по спутникам и картам.

Технические характеристики: скорость - до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч - без нагрузки; высота полета - 400 м; дальность полета - 10 км; дальность связи - 6 км; время полета - 37 минут без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Также читайте: Власти РФ хотят заставить граждан перейти на российские компьютеры, планшеты и смартфоны

Автор: 

армия РФ (19403) технологии (674) Шварценеггер Арнольд (54) уничтожение (7043) дроны (3991)


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Топ комментарии
+19
тільки но бачила в ТК відео ураження ланцета фпв-дроном..., це круто, реально круто..., дрони-перехоплювачі це майбутнє, або вже теперішнє..., якщо тцк всіх розробників не переловлять...
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19.06.2024 11:19
+18
В чом проблема,рускіє?Так почніть чисник на шнурочку носити,кажуть він злих духів відганяє
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19.06.2024 11:20
+18
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19.06.2024 11:26
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тільки но бачила в ТК відео ураження ланцета фпв-дроном..., це круто, реально круто..., дрони-перехоплювачі це майбутнє, або вже теперішнє..., якщо тцк всіх розробників не переловлять...
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19.06.2024 11:19 Ответить
це пі*дорьок - права рука терориста гіркіна, а ліва - то калашніков
взахльоб один перед другим виють натомість диркіна якого закрили за тєрорізм
їх казки не сильно далеко від казок главного казкаря - деда кабаєва
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19.06.2024 14:00 Ответить
В чом проблема,рускіє?Так почніть чисник на шнурочку носити,кажуть він злих духів відганяє
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19.06.2024 11:20 Ответить
Вони простіше роблять - просто не миються..
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19.06.2024 11:30 Ответить
Це довго - носки понюхав і готовченко
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19.06.2024 11:45 Ответить
Брудними шкарпетосами або онучами (не знаю, чим наразі їхнє міністерство нападу їх же забезпечує) можна занюхувати зкріпну бояру та її не менш зкріпні замінники. Це ж також зкріпа.
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19.06.2024 11:50 Ответить
зелене шобло теж закупило синтетичні онучі для військових....ті що були 22 були просто супер типу гольфів, обтягували ногу щоб не отікало і не смерділи, а в 23 закупили в турків синтетичні....тепер можна знімати коли вітер в сторону орків...
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19.06.2024 16:05 Ответить

Пані Марино... Ніт, ну як так можна? От ведмідь у лісі - той теж не дуже часто купається. А лиш тоді, коли має можливість і бажання. І нічого - он який красівий!
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19.06.2024 11:47 Ответить
Порівняли..тваринок з тварюками..
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19.06.2024 12:08 Ответить
То в лаптів така зкріпна відмазка.
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20.06.2024 09:33 Ответить
Цікаво дивитися як лишньохромосоме створіння безмізке створіння щось розказує про штучний інтелект!
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19.06.2024 11:21 Ответить
А ше чупакабри - як це він іх не пом"янув?
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19.06.2024 11:23 Ответить
Ну... якщо трохи напружити пам'ять, то воно ще багато про кого не згадало. Наприклад, про ельфів, єдинорогів, мінотаврів, гарпій, рептілоїдів, Діда Мороза зі Снігурочкою, непитущих кацапів... Словом, казкових персонажів ще вистачає.
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19.06.2024 11:44 Ответить
Дебил, твоё же Ху..ло сказало, что тот, кто будет владеть иск. интеллектом - будет владеть миром. Царя надо слушать, холоп.
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19.06.2024 11:23 Ответить
Там стек на 4 байти максимум -- йому б памʼятати, що він вчора верз.... а Ви кажете про якісь там висловлювання йухла N-місячної давнини
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19.06.2024 11:26 Ответить
І очі в нього маленькі, як у свині, явно собачий хвіст між ніг ховає.
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19.06.2024 11:32 Ответить
Я аж спочатку подумала, що воно сліпе - очи маленькі, примружені, і дивиться кудись незфокусовано...
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19.06.2024 12:16 Ответить
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19.06.2024 11:26 Ответить
" Где ты обучался?- В киевской спецшколе".))
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19.06.2024 11:41 Ответить
Це з фільму Червона спека..
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19.06.2024 12:16 Ответить
- Ванька! Вы пачиму хахлов пабедить никак не можите?
- Патамушта ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!

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19.06.2024 11:28 Ответить
Ну дрони зрозуміло налякали кацапів а зоофіли це їхні кадирівці даги буряти що з тваринами злигаються
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19.06.2024 11:31 Ответить
Це ж наш співвітчизник, євич, завжди приємно почути про страждання колаборантів.
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19.06.2024 11:46 Ответить
Цікаво: якими-такими грибами цього ваню нагодували, що він аж таку дичину поніс?
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19.06.2024 11:56 Ответить
Коли неандерталець бачить блискавку та чує грім і в нього немає розуміння, що відбувається - він вигадує "духа неба" або "духа блискавки", починає олюднювати їх та молитися їм. Ну і звісно, культ карго (копіювання зовнішніх атрибутів бажаного явища) в повний зріст.

У відосі - істота, не дуже віддалена по рівню інтелекту від мавпи. Відповідно - складні дрони та управління боєм за стандартами НАТО - для неї явища з царини "синхрофазотрон та нуль-транспортування в галактику Андромеди".
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19.06.2024 16:28 Ответить
Загалом погоджуся з Вами, пане Орест. Та все ж є одна деталь, про котру Ви, мабуть, не знаєте.
Згідно даних, отриманих археологами, об'єм мозку неандертальця був... на 10-15% більшим, ніж у середньостатистичної ******** людини (це якщо не брати до уваги виборців ОПЗЖ та зє!, а також кацапів звичайних - там, очевидно, ця різниця взагалі гігантська!).
Отже, неандертальців я не став би ображати, вважаючи їх дурними мавписьками. Потенціал для розвитку у них був навіть дуже непоганий...
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20.06.2024 09:29 Ответить
Об'єм мозку слона - 5 кг, в 3+ рази більше за об'єм мозку людини. Але я щось не чув про симфонії, написані слонами, чи доказ теореми Ферма від слонів.

Розмір мозку - не показник. В тих же мавп, наприклад у шимпанзе, розмір мозку десь 400 грамів. Але багато з них значно розумніші за істоту в відосі.

Зрозумійте: кацапізм - це не про розмір мозку, а про хворобу свідомості.
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20.06.2024 10:57 Ответить
Не хотів би з Вами сваритися, пане Орест, та все ж... не пишіть мені слова "зрозумійте!". Від такої "фігури рєчі" тхне зкріпами, а також виглядає, ніби Ви мене вважаєте дебілом. Зазвичай я про таке на перший раз попереджаю...
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21.06.2024 01:55 Ответить
Іди в сраку одразу, любитель порівнювати об'єм мозку неандертальця та виборця ОПЗЖ або хєрограя. Бо ти реально дебіл, якщо не розумієш тобі написаного. Такі як ти і займались вимірюванням розміру черепа та ширини вилиць в нацистській Німеччині. І спокійно відправляли людей в газові камери, бо в їхній уяві антропометрія їх ставила на вищі шаблі еволюції. Як ви забєбали, кінчені фрєнолого-євгеніки доморощєні...
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21.06.2024 11:29 Ответить
Це - ваш вибір.
На все добре.
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21.06.2024 11:36 Ответить
Але ж яке фрікативне "г" у Ваньки! З манкуртів, чілішолі?
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19.06.2024 12:13 Ответить
Кажуть, то - дамбасянін.
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20.06.2024 09:30 Ответить
А яка відмінність,даунбасяне,крисчане це такі самі як і росєяне патологично хворі параноїдною маячнею 'Русского мира' !!))
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20.06.2024 09:40 Ответить
Єдина відмінність - лише у вимові.
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20.06.2024 09:42 Ответить
Це ми ще не завезли европейських геев- страпоністів - тоді вашим православним мальчікам в трусиках точно хана буде )
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19.06.2024 12:22 Ответить
це чортяка про якого казав Світан що він його особисто катував
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19.06.2024 12:30 Ответить
Downset.
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19.06.2024 12:46 Ответить
Не потрібно чекати щоб побачити, уйобуйте з України щоб того не видіти. Слава Україні!!!
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19.06.2024 13:19 Ответить
Параноїк звичайний.
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19.06.2024 14:49 Ответить
Нелюди розказують про антічєлавєчєскій разум ...
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19.06.2024 15:28 Ответить
Смотрите во всех кинотеатрах страны с 1 июля: Роботы-зоофилы атакуют свинособак.
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19.06.2024 19:07 Ответить
 
 