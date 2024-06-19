УКР
Росіянин розповів про війну армії РФ із дронами "Баба Яга", "скайнетом", зоофілами, європейцями, американцями та "античеловеческим разумом". ВIДЕО

Російський інструктор із тактичної медицини розповів своє бачення воєнних технологій, які застосовуються українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойові дії бійців ЗСУ він порівняв із технологією "Скайнет" у фантастичному фільмі "Термінатор" з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Особливо росіянин наголосив на бойовій роботі українських безпілотних систем типу Vampire, які окупанти називають "Баба Яга".

Для довідки:

Дрон Баба Яга має 6 гвинтів, стільки ж кріплень для боєприпасів та кілька акумуляторів. Важкий безпілотник здатен підіймати до 20 кг вибухівки. Завдяки великій вазі, одночасно може скинути на ворожу техніку аж 4 боєприпаси. Має можливість встановлення боєголовки вагою 15 кг. Має хорошу точність, радіозв’язок, тепловізійну та інфрачервону камеру. Здатний рухатися по супутниках та картах.

Технічні характеристики: швидкість - до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год - без навантаження; висота польоту - 400 м; дальність польоту - 10 км; дальність зв’язку - 6 км; час польоту - 37 хвилин без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.

Автор: 

армія рф технології Шварценеггер Арнольд знищення дрони
+19
тільки но бачила в ТК відео ураження ланцета фпв-дроном..., це круто, реально круто..., дрони-перехоплювачі це майбутнє, або вже теперішнє..., якщо тцк всіх розробників не переловлять...
19.06.2024 11:19 Відповісти
+18
В чом проблема,рускіє?Так почніть чисник на шнурочку носити,кажуть він злих духів відганяє
19.06.2024 11:20 Відповісти
+18
19.06.2024 11:26 Відповісти
це пі*дорьок - права рука терориста гіркіна, а ліва - то калашніков
взахльоб один перед другим виють натомість диркіна якого закрили за тєрорізм
їх казки не сильно далеко від казок главного казкаря - деда кабаєва
19.06.2024 14:00 Відповісти
Вони простіше роблять - просто не миються..
19.06.2024 11:30 Відповісти
Це довго - носки понюхав і готовченко
19.06.2024 11:45 Відповісти
Брудними шкарпетосами або онучами (не знаю, чим наразі їхнє міністерство нападу їх же забезпечує) можна занюхувати зкріпну бояру та її не менш зкріпні замінники. Це ж також зкріпа.
19.06.2024 11:50 Відповісти
зелене шобло теж закупило синтетичні онучі для військових....ті що були 22 були просто супер типу гольфів, обтягували ногу щоб не отікало і не смерділи, а в 23 закупили в турків синтетичні....тепер можна знімати коли вітер в сторону орків...
19.06.2024 16:05 Відповісти

Пані Марино... Ніт, ну як так можна? От ведмідь у лісі - той теж не дуже часто купається. А лиш тоді, коли має можливість і бажання. І нічого - он який красівий!
19.06.2024 11:47 Відповісти
Порівняли..тваринок з тварюками..
19.06.2024 12:08 Відповісти
То в лаптів така зкріпна відмазка.
20.06.2024 09:33 Відповісти
Цікаво дивитися як лишньохромосоме створіння безмізке створіння щось розказує про штучний інтелект!
19.06.2024 11:21 Відповісти
А ше чупакабри - як це він іх не пом"янув?
19.06.2024 11:23 Відповісти
Ну... якщо трохи напружити пам'ять, то воно ще багато про кого не згадало. Наприклад, про ельфів, єдинорогів, мінотаврів, гарпій, рептілоїдів, Діда Мороза зі Снігурочкою, непитущих кацапів... Словом, казкових персонажів ще вистачає.
19.06.2024 11:44 Відповісти
Дебил, твоё же Ху..ло сказало, что тот, кто будет владеть иск. интеллектом - будет владеть миром. Царя надо слушать, холоп.
19.06.2024 11:23 Відповісти
Там стек на 4 байти максимум -- йому б памʼятати, що він вчора верз.... а Ви кажете про якісь там висловлювання йухла N-місячної давнини
19.06.2024 11:26 Відповісти
І очі в нього маленькі, як у свині, явно собачий хвіст між ніг ховає.
19.06.2024 11:32 Відповісти
Я аж спочатку подумала, що воно сліпе - очи маленькі, примружені, і дивиться кудись незфокусовано...
19.06.2024 12:16 Відповісти
19.06.2024 11:26 Відповісти
" Где ты обучался?- В киевской спецшколе".))
19.06.2024 11:41 Відповісти
Це з фільму Червона спека..
19.06.2024 12:16 Відповісти
- Ванька! Вы пачиму хахлов пабедить никак не можите?
- Патамушта ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!

19.06.2024 11:28 Відповісти
Ну дрони зрозуміло налякали кацапів а зоофіли це їхні кадирівці даги буряти що з тваринами злигаються
19.06.2024 11:31 Відповісти
Це ж наш співвітчизник, євич, завжди приємно почути про страждання колаборантів.
19.06.2024 11:46 Відповісти
Цікаво: якими-такими грибами цього ваню нагодували, що він аж таку дичину поніс?
19.06.2024 11:56 Відповісти
Коли неандерталець бачить блискавку та чує грім і в нього немає розуміння, що відбувається - він вигадує "духа неба" або "духа блискавки", починає олюднювати їх та молитися їм. Ну і звісно, культ карго (копіювання зовнішніх атрибутів бажаного явища) в повний зріст.

У відосі - істота, не дуже віддалена по рівню інтелекту від мавпи. Відповідно - складні дрони та управління боєм за стандартами НАТО - для неї явища з царини "синхрофазотрон та нуль-транспортування в галактику Андромеди".
19.06.2024 16:28 Відповісти
Загалом погоджуся з Вами, пане Орест. Та все ж є одна деталь, про котру Ви, мабуть, не знаєте.
Згідно даних, отриманих археологами, об'єм мозку неандертальця був... на 10-15% більшим, ніж у середньостатистичної ******** людини (це якщо не брати до уваги виборців ОПЗЖ та зє!, а також кацапів звичайних - там, очевидно, ця різниця взагалі гігантська!).
Отже, неандертальців я не став би ображати, вважаючи їх дурними мавписьками. Потенціал для розвитку у них був навіть дуже непоганий...
20.06.2024 09:29 Відповісти
Об'єм мозку слона - 5 кг, в 3+ рази більше за об'єм мозку людини. Але я щось не чув про симфонії, написані слонами, чи доказ теореми Ферма від слонів.

Розмір мозку - не показник. В тих же мавп, наприклад у шимпанзе, розмір мозку десь 400 грамів. Але багато з них значно розумніші за істоту в відосі.

Зрозумійте: кацапізм - це не про розмір мозку, а про хворобу свідомості.
20.06.2024 10:57 Відповісти
Не хотів би з Вами сваритися, пане Орест, та все ж... не пишіть мені слова "зрозумійте!". Від такої "фігури рєчі" тхне зкріпами, а також виглядає, ніби Ви мене вважаєте дебілом. Зазвичай я про таке на перший раз попереджаю...
21.06.2024 01:55 Відповісти
Іди в сраку одразу, любитель порівнювати об'єм мозку неандертальця та виборця ОПЗЖ або хєрограя. Бо ти реально дебіл, якщо не розумієш тобі написаного. Такі як ти і займались вимірюванням розміру черепа та ширини вилиць в нацистській Німеччині. І спокійно відправляли людей в газові камери, бо в їхній уяві антропометрія їх ставила на вищі шаблі еволюції. Як ви забєбали, кінчені фрєнолого-євгеніки доморощєні...
21.06.2024 11:29 Відповісти
Це - ваш вибір.
На все добре.
21.06.2024 11:36 Відповісти
Але ж яке фрікативне "г" у Ваньки! З манкуртів, чілішолі?
19.06.2024 12:13 Відповісти
Кажуть, то - дамбасянін.
20.06.2024 09:30 Відповісти
А яка відмінність,даунбасяне,крисчане це такі самі як і росєяне патологично хворі параноїдною маячнею 'Русского мира' !!))
20.06.2024 09:40 Відповісти
Єдина відмінність - лише у вимові.
20.06.2024 09:42 Відповісти
Це ми ще не завезли европейських геев- страпоністів - тоді вашим православним мальчікам в трусиках точно хана буде )
19.06.2024 12:22 Відповісти
це чортяка про якого казав Світан що він його особисто катував
19.06.2024 12:30 Відповісти
Downset.
19.06.2024 12:46 Відповісти
Не потрібно чекати щоб побачити, уйобуйте з України щоб того не видіти. Слава Україні!!!
19.06.2024 13:19 Відповісти
Параноїк звичайний.
19.06.2024 14:49 Відповісти
Нелюди розказують про антічєлавєчєскій разум ...
19.06.2024 15:28 Відповісти
Смотрите во всех кинотеатрах страны с 1 июля: Роботы-зоофилы атакуют свинособак.
19.06.2024 19:07 Відповісти
 
 