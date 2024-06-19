Росіянин розповів про війну армії РФ із дронами "Баба Яга", "скайнетом", зоофілами, європейцями, американцями та "античеловеческим разумом". ВIДЕО
Російський інструктор із тактичної медицини розповів своє бачення воєнних технологій, які застосовуються українськими воїнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойові дії бійців ЗСУ він порівняв із технологією "Скайнет" у фантастичному фільмі "Термінатор" з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Особливо росіянин наголосив на бойовій роботі українських безпілотних систем типу Vampire, які окупанти називають "Баба Яга".
Для довідки:
Дрон Баба Яга має 6 гвинтів, стільки ж кріплень для боєприпасів та кілька акумуляторів. Важкий безпілотник здатен підіймати до 20 кг вибухівки. Завдяки великій вазі, одночасно може скинути на ворожу техніку аж 4 боєприпаси. Має можливість встановлення боєголовки вагою 15 кг. Має хорошу точність, радіозв’язок, тепловізійну та інфрачервону камеру. Здатний рухатися по супутниках та картах.
Технічні характеристики: швидкість - до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год - без навантаження; висота польоту - 400 м; дальність польоту - 10 км; дальність зв’язку - 6 км; час польоту - 37 хвилин без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.
взахльоб один перед другим виють натомість диркіна якого закрили за тєрорізм
їх казки не сильно далеко від казок главного казкаря - деда кабаєва
Пані Марино... Ніт, ну як так можна? От ведмідь у лісі - той теж не дуже часто купається. А лиш тоді, коли має можливість і бажання. І нічого - он який красівий!
- Патамушта ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!
У відосі - істота, не дуже віддалена по рівню інтелекту від мавпи. Відповідно - складні дрони та управління боєм за стандартами НАТО - для неї явища з царини "синхрофазотрон та нуль-транспортування в галактику Андромеди".
Згідно даних, отриманих археологами, об'єм мозку неандертальця був... на 10-15% більшим, ніж у середньостатистичної ******** людини (це якщо не брати до уваги виборців ОПЗЖ та зє!, а також кацапів звичайних - там, очевидно, ця різниця взагалі гігантська!).
Отже, неандертальців я не став би ображати, вважаючи їх дурними мавписьками. Потенціал для розвитку у них був навіть дуже непоганий...
Розмір мозку - не показник. В тих же мавп, наприклад у шимпанзе, розмір мозку десь 400 грамів. Але багато з них значно розумніші за істоту в відосі.
Зрозумійте: кацапізм - це не про розмір мозку, а про хворобу свідомості.
На все добре.