Росіянин розповів про війну армії РФ із дронами "Баба Яга", "скайнетом", зоофілами, європейцями, американцями та "античеловеческим разумом". ВIДЕО

Російський інструктор із тактичної медицини розповів своє бачення воєнних технологій, які застосовуються українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойові дії бійців ЗСУ він порівняв із технологією "Скайнет" у фантастичному фільмі "Термінатор" з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Особливо росіянин наголосив на бойовій роботі українських безпілотних систем типу Vampire, які окупанти називають "Баба Яга".

Для довідки:

Дрон Баба Яга має 6 гвинтів, стільки ж кріплень для боєприпасів та кілька акумуляторів. Важкий безпілотник здатен підіймати до 20 кг вибухівки. Завдяки великій вазі, одночасно може скинути на ворожу техніку аж 4 боєприпаси. Має можливість встановлення боєголовки вагою 15 кг. Має хорошу точність, радіозв’язок, тепловізійну та інфрачервону камеру. Здатний рухатися по супутниках та картах.

Технічні характеристики: швидкість - до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год - без навантаження; висота польоту - 400 м; дальність польоту - 10 км; дальність зв’язку - 6 км; час польоту - 37 хвилин без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.

