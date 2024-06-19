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Новости Видео Война
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Тело оккупанта горит от сброса боеприпаса бойцов 30-й ОМБр. ВИДЕО

Воины 30-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские защитники поразили танк Т-64, САУ "Мста-С" оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3609) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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Топ комментарии
+12
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
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19.06.2024 23:25
+6
Повигорали на роботі
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19.06.2024 23:27
+5
Йой, і гаряча ж для когось земля українська!
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19.06.2024 23:37
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Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
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19.06.2024 23:25 Ответить
Повигорали на роботі
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19.06.2024 23:27 Ответить
Йой, і гаряча ж для когось земля українська!
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19.06.2024 23:37 Ответить
Де не горить, теж красіво😁
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19.06.2024 23:46 Ответить
Гарно виглядає.
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19.06.2024 23:47 Ответить
Як би не було, це тільки половина правди.
А інша половина в тому, що в кацапів такі самі дрони і їх набагато більше.
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19.06.2024 23:55 Ответить
Гарно виглядає група підсмажених кацапів ,
молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼
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20.06.2024 00:24 Ответить
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20.06.2024 00:31 Ответить
Тєло... Тьху!!! Цей організьм якись тотеми навколо себе сооружає і тєлодвіження підозрілі виконує! Тіки палити, бо накличе щось гірше бур'ятів... Прости Господи! Карать!@
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20.06.2024 00:59 Ответить
Військовим звичайно видніше, але здається, що забагато *********** витрачають. Бо там вже таких чимало, що й самі дійдуть...
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20.06.2024 02:16 Ответить
Хрустік
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20.06.2024 07:21 Ответить
 
 