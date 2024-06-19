Тело оккупанта горит от сброса боеприпаса бойцов 30-й ОМБр. ВИДЕО
Воины 30-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении.
Соответствующее видео опубликовали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
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+12 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий19.06.2024 23:25
+6 Light light
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+5 Виталий Коломиец
показать весь комментарий19.06.2024 23:37
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А інша половина в тому, що в кацапів такі самі дрони і їх набагато більше.
молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼