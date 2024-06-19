Украинские защитники поразили танк Т-64, САУ "Мста-С" оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники ночью атаковали вражеские артустановки и технику на их огневых позициях. В частности, были поражены танк Т-64, САУ "Мста-С", БПЗ "Тайфун-К", ЛАТ и ТАТ оккупантов.

Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.

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