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Россиянина разорвало на части после попадания боеприпаса. ВИДЕО 18+

Украинские воины, патрулировавшие местность с беспилотника, заметили российского захватчика. Поэтому бойцы группы "Alliance" подразделения аэросведки и ударных БпЛА 15-й БрОП "Кара-Даг" ликвидировали оккупанта точным сбросом боеприпаса.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Зачистка вражеского наблюдательного пункта воинами 3-й ОШБр в окопах Харьковщины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) ликвидация (3609)


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Топ комментарии
+18
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19.06.2024 22:05
+8
Тупі азіати
Не сидиться їм в своїй тупій північній Азії
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19.06.2024 22:01
+6
Кримчанє! Кримчаки! Та ****, яка прикинулася мертвою, має бути знищена!! Вони нашім голови рубають... Слава Бійцям!!
Вбийте кожного... Будете праворуч від Престолу, коли накабзону стадо у пекло скидатимуть!! Крим - Ваш!
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19.06.2024 22:49
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Тупі азіати
Не сидиться їм в своїй тупій північній Азії
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19.06.2024 22:01 Ответить
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19.06.2024 22:05 Ответить
Бавовник у полi кацапа знайшов... той з трусикiв випав - у вирiй пiшов.
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20.06.2024 08:31 Ответить
на пельмєшкі його бабі потягне ))
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19.06.2024 22:06 Ответить
....КраSівоє ..... але якось не розкрита тема "мальчіка Ф труSіках".......
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19.06.2024 22:07 Ответить
Прутін,з челядними у КНДР, УСЦИКАЄТЬСЯ від сміху, дивлячись на таке відео!!
Що рашисти тільки готові, собі зробити за гроші, які ****** їм ПООБІЦЯВ?!?! Вялічіє…. Однако…
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19.06.2024 22:12 Ответить
...але москалі продовжують просуватися(
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19.06.2024 22:13 Ответить
їх багато
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19.06.2024 22:31 Ответить
Выполняют план поставки хрящей в кнр
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19.06.2024 22:18 Ответить
***** мабуть і досі в **** від того з якою покорністю і ентузіазмом його вірнопідданні готові задавти себе на фарш.. Він готувався до массовиих протестів, а вийшло масове заклання..
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19.06.2024 22:25 Ответить
Кримчанє! Кримчаки! Та ****, яка прикинулася мертвою, має бути знищена!! Вони нашім голови рубають... Слава Бійцям!!
Вбийте кожного... Будете праворуч від Престолу, коли накабзону стадо у пекло скидатимуть!! Крим - Ваш!
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19.06.2024 22:49 Ответить
Що, теж дохлим прикидався?
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19.06.2024 23:30 Ответить
І зразу став харлшими уцкіми, це за цим треба було до нас пертися? Поставив би сусіду вранці пузирь, він ще б ерпщезробив ніж наш дрон.
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20.06.2024 00:08 Ответить
Кацапи , якби ви не просувались вперед по нашій території ,
на вас всіх чекає страшна смерть в нашій краіні ,
бо вона не ваша і ніколи не стане вашою 👹
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20.06.2024 00:29 Ответить
Второй, контрольный сброс - акт милосердия, не стоило было. Орк итак уже к своему месту сквозь рядов кресел на концерте пробирался.
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20.06.2024 00:45 Ответить
І "бум"" невеликий) Бодай їх, "касабів", порозриває і без ***********! Хромосомою і нашимі Бійцями!
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20.06.2024 00:46 Ответить
👍
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20.06.2024 13:25 Ответить
Пиршество мух. (Видео из категории "*****"):
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1djbc1q/ua_uav_battalion_strike_drones_company_of_the/
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20.06.2024 03:34 Ответить
Добре що русня - свині а не гідри!
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20.06.2024 11:15 Ответить
Дуэль. Два дрона против двух кацапчиков. Итог: один очень мирно лежит без ноги и догорает, второй, без руки в агонии жуёт ремешок каски. Лепота:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dk49fz/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drone_company/
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20.06.2024 12:40 Ответить
Наглядная илюстрация понятия "военая часть"
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20.06.2024 13:24 Ответить
 
 