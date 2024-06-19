Россиянина разорвало на части после попадания боеприпаса. ВИДЕО 18+

Украинские воины, патрулировавшие местность с беспилотника, заметили российского захватчика. Поэтому бойцы группы "Alliance" подразделения аэросведки и ударных БпЛА 15-й БрОП "Кара-Даг" ликвидировали оккупанта точным сбросом боеприпаса.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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