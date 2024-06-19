Россиянина разорвало на части после попадания боеприпаса. ВИДЕО 18+
Украинские воины, патрулировавшие местность с беспилотника, заметили российского захватчика. Поэтому бойцы группы "Alliance" подразделения аэросведки и ударных БпЛА 15-й БрОП "Кара-Даг" ликвидировали оккупанта точным сбросом боеприпаса.
Соответствующее видео опубликовали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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Не сидиться їм в своїй тупій північній Азії
Що рашисти тільки готові, собі зробити за гроші, які ****** їм ПООБІЦЯВ?!?! Вялічіє…. Однако…
Вбийте кожного... Будете праворуч від Престолу, коли накабзону стадо у пекло скидатимуть!! Крим - Ваш!
на вас всіх чекає страшна смерть в нашій краіні ,
бо вона не ваша і ніколи не стане вашою 👹
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dk49fz/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drone_company/