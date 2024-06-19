Росіянина розірвало на частини після влучання боєприпасу. ВIДЕО 18+
Українські воїни, що патрулювали місцевість з безпілотника, помітили російського загарбника. Тож бійці групи "Alliance" підрозділу аерозвідки та ударних БпЛА 15-ї БрОП "Кара-Даг" ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу.
Відповідне відео опублікували у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Валерий К
19.06.2024 22:05
Marta
19.06.2024 22:01
Владислав Сварчевський
19.06.2024 22:49
Не сидиться їм в своїй тупій північній Азії
Що рашисти тільки готові, собі зробити за гроші, які ****** їм ПООБІЦЯВ?!?! Вялічіє…. Однако…
Вбийте кожного... Будете праворуч від Престолу, коли накабзону стадо у пекло скидатимуть!! Крим - Ваш!
на вас всіх чекає страшна смерть в нашій краіні ,
бо вона не ваша і ніколи не стане вашою 👹
