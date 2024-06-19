Росіянина розірвало на частини після влучання боєприпасу. ВIДЕО 18+

Українські воїни, що патрулювали місцевість з безпілотника, помітили російського загарбника. Тож бійці групи "Alliance" підрозділу аерозвідки та ударних БпЛА 15-ї БрОП "Кара-Даг" ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу.

Відповідне відео опублікували у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зачистка ворожого спостережного пункту воїнами 3 ОШБр в окопах на Харківщині. ВIДЕО