Росіянина розірвало на частини після влучання боєприпасу. ВIДЕО 18+

Українські воїни, що патрулювали місцевість з безпілотника, помітили російського загарбника. Тож бійці групи "Alliance" підрозділу аерозвідки та ударних БпЛА 15-ї БрОП "Кара-Даг" ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу.

Відповідне відео опублікували у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зачистка ворожого спостережного пункту воїнами 3 ОШБр в окопах на Харківщині. ВIДЕО

+18
19.06.2024 22:05 Відповісти
+8
Тупі азіати
Не сидиться їм в своїй тупій північній Азії
19.06.2024 22:01 Відповісти
+6
Кримчанє! Кримчаки! Та ****, яка прикинулася мертвою, має бути знищена!! Вони нашім голови рубають... Слава Бійцям!!
Вбийте кожного... Будете праворуч від Престолу, коли накабзону стадо у пекло скидатимуть!! Крим - Ваш!
19.06.2024 22:49 Відповісти
Бавовник у полi кацапа знайшов... той з трусикiв випав - у вирiй пiшов.
20.06.2024 08:31 Відповісти
на пельмєшкі його бабі потягне ))
19.06.2024 22:06 Відповісти
....КраSівоє ..... але якось не розкрита тема "мальчіка Ф труSіках".......
19.06.2024 22:07 Відповісти
Прутін,з челядними у КНДР, УСЦИКАЄТЬСЯ від сміху, дивлячись на таке відео!!
Що рашисти тільки готові, собі зробити за гроші, які ****** їм ПООБІЦЯВ?!?! Вялічіє…. Однако…
19.06.2024 22:12 Відповісти
...але москалі продовжують просуватися(
19.06.2024 22:13 Відповісти
їх багато
19.06.2024 22:31 Відповісти
Выполняют план поставки хрящей в кнр
19.06.2024 22:18 Відповісти
***** мабуть і досі в **** від того з якою покорністю і ентузіазмом його вірнопідданні готові задавти себе на фарш.. Він готувався до массовиих протестів, а вийшло масове заклання..
19.06.2024 22:25 Відповісти
Кримчанє! Кримчаки! Та ****, яка прикинулася мертвою, має бути знищена!! Вони нашім голови рубають... Слава Бійцям!!
Вбийте кожного... Будете праворуч від Престолу, коли накабзону стадо у пекло скидатимуть!! Крим - Ваш!
19.06.2024 22:49 Відповісти
Що, теж дохлим прикидався?
19.06.2024 23:30 Відповісти
І зразу став харлшими уцкіми, це за цим треба було до нас пертися? Поставив би сусіду вранці пузирь, він ще б ерпщезробив ніж наш дрон.
20.06.2024 00:08 Відповісти
Кацапи , якби ви не просувались вперед по нашій території ,
на вас всіх чекає страшна смерть в нашій краіні ,
бо вона не ваша і ніколи не стане вашою 👹
20.06.2024 00:29 Відповісти
Второй, контрольный сброс - акт милосердия, не стоило было. Орк итак уже к своему месту сквозь рядов кресел на концерте пробирался.
20.06.2024 00:45 Відповісти
І "бум"" невеликий) Бодай їх, "касабів", порозриває і без ***********! Хромосомою і нашимі Бійцями!
20.06.2024 00:46 Відповісти
👍
20.06.2024 13:25 Відповісти
Пиршество мух. (Видео из категории "*****"):
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1djbc1q/ua_uav_battalion_strike_drones_company_of_the/
20.06.2024 03:34 Відповісти
Добре що русня - свині а не гідри!
20.06.2024 11:15 Відповісти
Дуэль. Два дрона против двух кацапчиков. Итог: один очень мирно лежит без ноги и догорает, второй, без руки в агонии жуёт ремешок каски. Лепота:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dk49fz/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drone_company/
20.06.2024 12:40 Відповісти
Наглядная илюстрация понятия "военая часть"
20.06.2024 13:24 Відповісти
 
 