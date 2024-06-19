Зачистка ворожого спостережного пункту воїнами 3 ОШБр в окопах на Харківщині. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади зафільмували бій в окопах на Харківщині, де росіяни облаштувати СП.

Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний телеграм-канал бригади.

"До них в бліндажі залетіли бійці Третьої штурмової, і просуваючись звивистими траншеями розпочали зачистку. Здаватися окупанти не захотіли — швидко ліквідували кожного", - написали військові.

