Зачистка ворожого спостережного пункту воїнами 3 ОШБр в окопах на Харківщині. ВIДЕО
Воїни 3-ої окремої штурмової бригади зафільмували бій в окопах на Харківщині, де росіяни облаштувати СП.
Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний телеграм-канал бригади.
"До них в бліндажі залетіли бійці Третьої штурмової, і просуваючись звивистими траншеями розпочали зачистку. Здаватися окупанти не захотіли — швидко ліквідували кожного", - написали військові.
