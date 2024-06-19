УКР
Зачистка ворожого спостережного пункту воїнами 3 ОШБр в окопах на Харківщині. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади зафільмували бій в окопах на Харківщині, де росіяни облаштувати СП. 

Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний телеграм-канал бригади.

"До них в бліндажі залетіли бійці Третьої штурмової, і просуваючись звивистими траншеями розпочали зачистку. Здаватися окупанти не захотіли — швидко ліквідували кожного", - написали військові.

Харківщина (6054) знищення (7987) 3 Окрема штурмова бригада (487)
Топ коментарі
+21
Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників щира вдячність та повага-нехай Господь вас всіх збереже...
19.06.2024 20:39 Відповісти
+14
Шнурки то головне..!
повертайтесь живі..!
19.06.2024 20:36 Відповісти
+14
Вовкодави... Бережи Вас Божe, III-тя!!!!
19.06.2024 21:02 Відповісти
Як би ЗАХИСНИКАМ України, вирішувати про конфіскацію УСЬОГО МАЙНА зрадників України, мертвечуків та ще сотень так же, ригоАНАЛІВ і комуняк симоненка+мартиненка?
Чи вони б, теж роками б, ВИРІШУВАЛИ, як привладні по тилам та вихідним з відпусками і держсекретарями!?!?
Чекатимемо на дії, отого, ексХєранта!!
19.06.2024 20:35 Відповісти
Про якого екс ти тут пишеш? Часом не про Зеленського? Якось дивно кацапом смердить. Дуже уже знайомі наративи. Так тільки товариш путєн розказує. Що є такий чувак нелегітимний,екс. І рекомендує одного вдареного по голові вінком з йолки. Як легітимного
19.06.2024 21:52 Відповісти
О, зесрань на зміну заступила!) Привіт Подляку, не зобіжає тебе?)
20.06.2024 07:53 Відповісти
Це жесть....
19.06.2024 20:36 Відповісти
19.06.2024 20:36 Відповісти
19.06.2024 20:39 Відповісти
І апять бєз мальчіка в трусіках нє абашлось...
19.06.2024 20:42 Відповісти
Щось останнім часом не показують роботу артилерії...
19.06.2024 20:53 Відповісти
Звісно не показують. Погано в кацапів з артою. Це тобі не 2022 рік з 60'000 снарядів на день і "вогняними валами". Це тобі 2024 рік, виснадження по снарядам, критичні втрати і критичний знос стволів. В кацапів вже почали зникати деякі системи з військ - тупо немає вже і на базах зберігання. Наприклад, САУ Гіацинт.
20.06.2024 00:08 Відповісти
Я мав на увазі нашу артилерію.
21.06.2024 09:54 Відповісти
Ти щось плутаєш, або свідомо зрадойобиш. За останні 1.5 місяці було достобіса повідомлень та відеоматеріалів про знищення нашою артою безлічі складів, бронетехніки, комплексів С-300/400.
21.06.2024 10:08 Відповісти
Як буде зрадойобити російською?
21.06.2024 10:18 Відповісти
Немає там такого поняття в 1 слові. Недолуга синтетична обмежена мова...
21.06.2024 10:31 Відповісти
Хлопці! Ви кращі!
19.06.2024 21:00 Відповісти
Думаю так , що після обстрілів з арти там суцільна суміш органіки з грунтом . Так , що дивитись там є нащо тільки хробачкам .
19.06.2024 21:02 Відповісти
19.06.2024 21:02 Відповісти
Наші хлопці за належного постачання зупинилися б тільки на березі Тихого океану.
19.06.2024 23:38 Відповісти
👍
20.06.2024 13:37 Відповісти
 
 