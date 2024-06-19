Окупанти вкоротили собі віку: один підірвав себе гранатою, другий - застрелився з автомата. ВIДЕО
Українські дрони зафіксували, як окупант звів рахунки з життям, підірвавши себе гранатою. Інший російський загарбник застрелився з автомата.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Urs
показати весь коментар19.06.2024 19:11 Відповісти Посилання
+10 gr1959
показати весь коментар19.06.2024 19:35 Відповісти Посилання
+6 Slava Holt
показати весь коментар19.06.2024 19:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Явниє нєлюбітєлі однообразія!
Неужели в их ****..ях некому им подсказать более лёгкий путь для суицида?
Ну хоть прыснули в украинский чернозем пару литров своей крови и удобрили мясом
Кстати им не говорили отчего чернозем столь плодороден? Там орды захватчиков и оккупантов за века стали удобрением )