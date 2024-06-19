УКР
Окупанти вкоротили собі віку: один підірвав себе гранатою, другий - застрелився з автомата. ВIДЕО

Українські дрони зафіксували, як окупант звів рахунки з життям, підірвавши себе гранатою. Інший російський загарбник застрелився з автомата.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

армія рф (18469) самогубство (658)
Топ коментарі
+10
дивні створіння. Могли би для цього зброю не отримувати, а обійтися однією мотузкою ще у себе вдома.
19.06.2024 19:11 Відповісти
+10
Та мені насрати на цих ПІДОРІВ ! Мене турбує присутність простроченого на Банковій, і його куратора дЄрмака в ОПісі. Пишіть не про ПІДОРІВ, а що робити з оцима двома невігласами-зрадниками. Вони таки повернулись зі Швейцарії, щоб продовжувати грабувати та здавати кацапам країну. Це ЧМО просрало у десятки більш ніж Порошенко, якого він "здєлал брехнею". Що будемо терпіти Лузера й Невігласа й далі ? Війна - це не ковдра, якою зєлєнскі потвори прикривають свої підкилимні дії.
19.06.2024 19:35 Відповісти
+6
Правільниє рускіє
19.06.2024 19:14 Відповісти
19.06.2024 19:11 Відповісти
Тоді ми би не могли подивитися захоплююче реаліті - шоу «хороший мацкаль» )
19.06.2024 19:35 Відповісти
ну, нам ці реаліті-шоу ***** не потрібні і не цікаві. Краще б вони їх влаштовували дома у своїх чухломах.
19.06.2024 21:26 Відповісти
Вот они, настоящие хорошие русские! И патриоты - зачем родной стране мучиться потом с инвалидами? Жаль только, мало их таких!
19.06.2024 19:45 Відповісти
Ще простіше - вибігти з пустим плакатом на якусь центральну площу і тебе точно вб'ють...
19.06.2024 19:50 Відповісти
це неприйнятний варіант, бо це буде бунт проти влади. І смерть вийде ***** не геройська, а ганебна, і іменної парти у школі не буде, не кажучі вже про мільйон рублів за підпис контракту.
19.06.2024 21:30 Відповісти
Странно...
19.06.2024 19:17 Відповісти
nu i jakovo hrena pripjorlis v UA? mogli spokiino v sortire utopitis - u sebe na bolotah
19.06.2024 19:18 Відповісти
штрафи на вдов, за сознатєльною порчу ************** (снаряги) їхніми тятєнями ))
19.06.2024 19:20 Відповісти
і не тільки снаряги. ці орки теж є ***************, які себе вивели сознатєльно із строя. ) а значить штраф за такі діяння на свиносамиць. і ніяких їм лад-калін чи пельмєнєй.
19.06.2024 20:06 Відповісти
Ай маладца...
19.06.2024 19:21 Відповісти
нельзя это было сделать у себя в ****@х?
19.06.2024 19:21 Відповісти
Чтобы самоубиться, орку обязательно нужно прийти на чужую землю. Иначе не в кайф.
19.06.2024 19:24 Відповісти
******* кідари рюзькую рулєтку, но ніхто не сподівався що настільки.
19.06.2024 19:27 Відповісти
один підірвав себе гранатою, другий - застрелився з автомата

Явниє нєлюбітєлі однообразія!
19.06.2024 19:28 Відповісти
Всегда в этих двуногих меня поражала их патологическая тупость. Нах было лезть за тысячи км, чтобы избавить мир от своего ущербного существования?
Неужели в их ****..ях некому им подсказать более лёгкий путь для суицида?
19.06.2024 19:36 Відповісти
Родичи не разрешили, должен был получить хоть пару зарплат, а потом уже заработать им на белую ладу, чтобы как у всех
19.06.2024 20:21 Відповісти
И шо это нельзя было сделать в каком-то там мухосранске, зачем обязательно ехать в Украину, чтобы подохнуть..
19.06.2024 19:50 Відповісти
оні ловко распоряділісь дєньгамі русскіх налогоплатєльщіков
19.06.2024 19:58 Відповісти
От нафіга було аж в Україну пертися)сіли там в дворі ,скинули гроші в банк і давай рускую рулєтку по кругу)Дивись і вижевеш,і банк зірвеш))
19.06.2024 20:03 Відповісти
Могли бы сделать это и дома, твари!
19.06.2024 20:12 Відповісти
Интересно, откуда они родом, и кто по национальности. Может пришлось им выполнить распоряжение, что рашка только для москалей. Вот они и само ликвидировались. Дисциплинированные дебилы
19.06.2024 20:18 Відповісти
Працюють на нас, економлять наш боєзапас.
19.06.2024 21:01 Відповісти
У каzапів челендж, прийти в Україну і скоротити собі віку.
19.06.2024 21:22 Відповісти
Им стало стыдно за бесцельно прожитые годы...
19.06.2024 21:23 Відповісти
19.06.2024 21:29 Відповісти
......яке їхало - таке й здибало .... ....або :: бєзумSтву храбрих - вєнкі с нацєнкой..... ...
19.06.2024 22:23 Відповісти
притащится черти куда в чужую страну чтобы застрелится.... философия некрофила. Уроды.
Ну хоть прыснули в украинский чернозем пару литров своей крови и удобрили мясом
Кстати им не говорили отчего чернозем столь плодороден? Там орды захватчиков и оккупантов за века стали удобрением )
19.06.2024 22:35 Відповісти
надо всячески способствовать вековой мечте лапотного питарашника - сдохнуть на святой украинской земле убитый росом. Возможно это интуитивное и славянское - прийти на свою древнюю прародину и умереть. Избавив мир от дикого порождения монголов, чукчей, и иных намешанных в "русскую" кровь народов. Пусть дохнут. Земля плодороднее будет, а на в Питарашке станет на одного ваньку дурака меньше...
19.06.2024 22:40 Відповісти
І це шоб засьрелиться і підірваться треба було їхать до нас? А в себе на болоті не могли стать харлшими уцкіми, нє воно 3,14дарасіга приїхало тут пости радо міста, стільки невинних вбили, щоб так себе заху........ть. Нема слів які ці кацапи тупооилі, земля стєкловаьою 😄😄😄uyobkam
20.06.2024 00:03 Відповісти
 
 