Оккупанты покончили с собой: один подорвал себя гранатой, второй застрелился из автомата. ВИДЕО
Украинские дроны зафиксировали, как оккупант свел счеты с жизнью, подорвав себя гранатой. Другой российский захватчик застрелился из автомата.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий19.06.2024 19:11
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Неужели в их ****..ях некому им подсказать более лёгкий путь для суицида?
Ну хоть прыснули в украинский чернозем пару литров своей крови и удобрили мясом
Кстати им не говорили отчего чернозем столь плодороден? Там орды захватчиков и оккупантов за века стали удобрением )