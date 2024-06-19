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Оккупанты покончили с собой: один подорвал себя гранатой, второй застрелился из автомата. ВИДЕО

Украинские дроны зафиксировали, как оккупант свел счеты с жизнью, подорвав себя гранатой. Другой российский захватчик застрелился из автомата.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОБШр ликвидировали 250 российских захватчиков на Харьковской областищине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) самоубийство (1003)


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Топ комментарии
+10
дивні створіння. Могли би для цього зброю не отримувати, а обійтися однією мотузкою ще у себе вдома.
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19.06.2024 19:11
+10
Та мені насрати на цих ПІДОРІВ ! Мене турбує присутність простроченого на Банковій, і його куратора дЄрмака в ОПісі. Пишіть не про ПІДОРІВ, а що робити з оцима двома невігласами-зрадниками. Вони таки повернулись зі Швейцарії, щоб продовжувати грабувати та здавати кацапам країну. Це ЧМО просрало у десятки більш ніж Порошенко, якого він "здєлал брехнею". Що будемо терпіти Лузера й Невігласа й далі ? Війна - це не ковдра, якою зєлєнскі потвори прикривають свої підкилимні дії.
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19.06.2024 19:35
+6
Правільниє рускіє
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19.06.2024 19:14
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дивні створіння. Могли би для цього зброю не отримувати, а обійтися однією мотузкою ще у себе вдома.
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19.06.2024 19:11 Ответить
Тоді ми би не могли подивитися захоплююче реаліті - шоу «хороший мацкаль» )
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19.06.2024 19:35 Ответить
ну, нам ці реаліті-шоу ***** не потрібні і не цікаві. Краще б вони їх влаштовували дома у своїх чухломах.
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19.06.2024 21:26 Ответить
Вот они, настоящие хорошие русские! И патриоты - зачем родной стране мучиться потом с инвалидами? Жаль только, мало их таких!
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19.06.2024 19:45 Ответить
Ще простіше - вибігти з пустим плакатом на якусь центральну площу і тебе точно вб'ють...
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19.06.2024 19:50 Ответить
це неприйнятний варіант, бо це буде бунт проти влади. І смерть вийде ***** не геройська, а ганебна, і іменної парти у школі не буде, не кажучі вже про мільйон рублів за підпис контракту.
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19.06.2024 21:30 Ответить
Правільниє рускіє
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19.06.2024 19:14 Ответить
Странно...
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19.06.2024 19:17 Ответить
nu i jakovo hrena pripjorlis v UA? mogli spokiino v sortire utopitis - u sebe na bolotah
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19.06.2024 19:18 Ответить
штрафи на вдов, за сознатєльною порчу ************** (снаряги) їхніми тятєнями ))
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19.06.2024 19:20 Ответить
і не тільки снаряги. ці орки теж є ***************, які себе вивели сознатєльно із строя. ) а значить штраф за такі діяння на свиносамиць. і ніяких їм лад-калін чи пельмєнєй.
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19.06.2024 20:06 Ответить
Ай маладца...
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19.06.2024 19:21 Ответить
нельзя это было сделать у себя в ****@х?
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19.06.2024 19:21 Ответить
Чтобы самоубиться, орку обязательно нужно прийти на чужую землю. Иначе не в кайф.
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19.06.2024 19:24 Ответить
******* кідари рюзькую рулєтку, но ніхто не сподівався що настільки.
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19.06.2024 19:27 Ответить
один підірвав себе гранатою, другий - застрелився з автомата

Явниє нєлюбітєлі однообразія!
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19.06.2024 19:28 Ответить
Та мені насрати на цих ПІДОРІВ ! Мене турбує присутність простроченого на Банковій, і його куратора дЄрмака в ОПісі. Пишіть не про ПІДОРІВ, а що робити з оцима двома невігласами-зрадниками. Вони таки повернулись зі Швейцарії, щоб продовжувати грабувати та здавати кацапам країну. Це ЧМО просрало у десятки більш ніж Порошенко, якого він "здєлал брехнею". Що будемо терпіти Лузера й Невігласа й далі ? Війна - це не ковдра, якою зєлєнскі потвори прикривають свої підкилимні дії.
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19.06.2024 19:35 Ответить
Всегда в этих двуногих меня поражала их патологическая тупость. Нах было лезть за тысячи км, чтобы избавить мир от своего ущербного существования?
Неужели в их ****..ях некому им подсказать более лёгкий путь для суицида?
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19.06.2024 19:36 Ответить
Родичи не разрешили, должен был получить хоть пару зарплат, а потом уже заработать им на белую ладу, чтобы как у всех
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19.06.2024 20:21 Ответить
И шо это нельзя было сделать в каком-то там мухосранске, зачем обязательно ехать в Украину, чтобы подохнуть..
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19.06.2024 19:50 Ответить
оні ловко распоряділісь дєньгамі русскіх налогоплатєльщіков
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19.06.2024 19:58 Ответить
От нафіга було аж в Україну пертися)сіли там в дворі ,скинули гроші в банк і давай рускую рулєтку по кругу)Дивись і вижевеш,і банк зірвеш))
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19.06.2024 20:03 Ответить
Могли бы сделать это и дома, твари!
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19.06.2024 20:12 Ответить
Интересно, откуда они родом, и кто по национальности. Может пришлось им выполнить распоряжение, что рашка только для москалей. Вот они и само ликвидировались. Дисциплинированные дебилы
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19.06.2024 20:18 Ответить
Працюють на нас, економлять наш боєзапас.
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19.06.2024 21:01 Ответить
У каzапів челендж, прийти в Україну і скоротити собі віку.
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19.06.2024 21:22 Ответить
Им стало стыдно за бесцельно прожитые годы...
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19.06.2024 21:23 Ответить
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19.06.2024 21:29 Ответить
......яке їхало - таке й здибало .... ....або :: бєзумSтву храбрих - вєнкі с нацєнкой..... ...
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19.06.2024 22:23 Ответить
притащится черти куда в чужую страну чтобы застрелится.... философия некрофила. Уроды.
Ну хоть прыснули в украинский чернозем пару литров своей крови и удобрили мясом
Кстати им не говорили отчего чернозем столь плодороден? Там орды захватчиков и оккупантов за века стали удобрением )
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19.06.2024 22:35 Ответить
надо всячески способствовать вековой мечте лапотного питарашника - сдохнуть на святой украинской земле убитый росом. Возможно это интуитивное и славянское - прийти на свою древнюю прародину и умереть. Избавив мир от дикого порождения монголов, чукчей, и иных намешанных в "русскую" кровь народов. Пусть дохнут. Земля плодороднее будет, а на в Питарашке станет на одного ваньку дурака меньше...
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19.06.2024 22:40 Ответить
І це шоб засьрелиться і підірваться треба було їхать до нас? А в себе на болоті не могли стать харлшими уцкіми, нє воно 3,14дарасіга приїхало тут пости радо міста, стільки невинних вбили, щоб так себе заху........ть. Нема слів які ці кацапи тупооилі, земля стєкловаьою 😄😄😄uyobkam
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20.06.2024 00:03 Ответить
 
 