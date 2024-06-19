Зачистка вражеского наблюдательного пункта воинами 3-й ОШБр в окопах Харьковщины. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады сняли бой в окопах на Харьковщине, где россияне обустроили НП.
Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный телеграм-канал бригады.
"К ним в блиндажи залетели бойцы 3-й штурмовой и, продвигаясь извилистыми траншеями, начали зачистку. Сдаваться оккупанты не захотели - быстро ликвидировали каждого", - написали военные.
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+21 Александр Чуднивец #474549
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Чи вони б, теж роками б, ВИРІШУВАЛИ, як привладні по тилам та вихідним з відпусками і держсекретарями!?!?
Чекатимемо на дії, отого, ексХєранта!!
повертайтесь живі..!