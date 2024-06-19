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Новости Видео Война
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Зачистка вражеского наблюдательного пункта воинами 3-й ОШБр в окопах Харьковщины. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады сняли бой в окопах на Харьковщине, где россияне обустроили НП.

Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный телеграм-канал бригады.

"К ним в блиндажи залетели бойцы 3-й штурмовой и, продвигаясь извилистыми траншеями, начали зачистку. Сдаваться оккупанты не захотели - быстро ликвидировали каждого", - написали военные.

Смотрите также: Оккупанты покончили с собой: один подорвал себя гранатой, второй застрелился из автомата. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (7043) 3-я Отдельная штурмовая бригада (427)


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Топ комментарии
+21
Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників щира вдячність та повага-нехай Господь вас всіх збереже...
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19.06.2024 20:39
+14
Шнурки то головне..!
повертайтесь живі..!
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19.06.2024 20:36
+14
Вовкодави... Бережи Вас Божe, III-тя!!!!
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19.06.2024 21:02
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Як би ЗАХИСНИКАМ України, вирішувати про конфіскацію УСЬОГО МАЙНА зрадників України, мертвечуків та ще сотень так же, ригоАНАЛІВ і комуняк симоненка+мартиненка?
Чи вони б, теж роками б, ВИРІШУВАЛИ, як привладні по тилам та вихідним з відпусками і держсекретарями!?!?
Чекатимемо на дії, отого, ексХєранта!!
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19.06.2024 20:35 Ответить
Про якого екс ти тут пишеш? Часом не про Зеленського? Якось дивно кацапом смердить. Дуже уже знайомі наративи. Так тільки товариш путєн розказує. Що є такий чувак нелегітимний,екс. І рекомендує одного вдареного по голові вінком з йолки. Як легітимного
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19.06.2024 21:52 Ответить
О, зесрань на зміну заступила!) Привіт Подляку, не зобіжає тебе?)
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20.06.2024 07:53 Ответить
Це жесть....
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19.06.2024 20:36 Ответить
Шнурки то головне..!
повертайтесь живі..!
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19.06.2024 20:36 Ответить
Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників щира вдячність та повага-нехай Господь вас всіх збереже...
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19.06.2024 20:39 Ответить
І апять бєз мальчіка в трусіках нє абашлось...
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19.06.2024 20:42 Ответить
Щось останнім часом не показують роботу артилерії...
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19.06.2024 20:53 Ответить
Звісно не показують. Погано в кацапів з артою. Це тобі не 2022 рік з 60'000 снарядів на день і "вогняними валами". Це тобі 2024 рік, виснадження по снарядам, критичні втрати і критичний знос стволів. В кацапів вже почали зникати деякі системи з військ - тупо немає вже і на базах зберігання. Наприклад, САУ Гіацинт.
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20.06.2024 00:08 Ответить
Я мав на увазі нашу артилерію.
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21.06.2024 09:54 Ответить
Ти щось плутаєш, або свідомо зрадойобиш. За останні 1.5 місяці було достобіса повідомлень та відеоматеріалів про знищення нашою артою безлічі складів, бронетехніки, комплексів С-300/400.
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21.06.2024 10:08 Ответить
Як буде зрадойобити російською?
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21.06.2024 10:18 Ответить
Немає там такого поняття в 1 слові. Недолуга синтетична обмежена мова...
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21.06.2024 10:31 Ответить
Хлопці! Ви кращі!
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19.06.2024 21:00 Ответить
Думаю так , що після обстрілів з арти там суцільна суміш органіки з грунтом . Так , що дивитись там є нащо тільки хробачкам .
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19.06.2024 21:02 Ответить
Вовкодави... Бережи Вас Божe, III-тя!!!!
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19.06.2024 21:02 Ответить
Наші хлопці за належного постачання зупинилися б тільки на березі Тихого океану.
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19.06.2024 23:38 Ответить
👍
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20.06.2024 13:37 Ответить
 
 