Українські захисники уразили танк Т-64, САУ "Мста-С" окупантів. ВIДЕО

Українські захисники вночі атакували ворожі артустановки та техніку на їх вогневих позиціях. Зокрема, було уражено танк Т-64, САУ "Мста-С", БПЗ "Тайфун-К", ЛАТ і ВАТ окупантів.

Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.

