Українські захисники уразили танк Т-64, САУ "Мста-С" окупантів. ВIДЕО
Українські захисники вночі атакували ворожі артустановки та техніку на їх вогневих позиціях. Зокрема, було уражено танк Т-64, САУ "Мста-С", БПЗ "Тайфун-К", ЛАТ і ВАТ окупантів.
Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.06.2024 01:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Mikola Mazurenko
показати весь коментар20.06.2024 10:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль