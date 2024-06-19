УКР
4 200 2

Українські захисники уразили танк Т-64, САУ "Мста-С" окупантів. ВIДЕО

Українські захисники вночі атакували ворожі артустановки та техніку на їх вогневих позиціях. Зокрема, було уражено танк Т-64, САУ "Мста-С", БПЗ "Тайфун-К", ЛАТ і ВАТ окупантів.

Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.

Автор: 

танк (2108) знищення (7987) САУ (238)
Коментувати
Сортувати:
FATUM ім у....! Не ************, FATUMи)))!!!!
показати весь коментар
20.06.2024 01:04 Відповісти
Скоро вже дійде до Т-34. Кінчаються залізяки
показати весь коментар
20.06.2024 10:59 Відповісти
 
 