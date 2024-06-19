УКР
Тіло окупанта горить від скиду боєприпасу бійців 30 ОМБр. ВIДЕО

Воїни 30-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп'янському напрямку.

Відповідне відео опублікували у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Українські захисники уразили танк Т-64, САУ "Мста-С" окупантів. ВIДЕО

+12
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
19.06.2024 23:25 Відповісти
+6
Повигорали на роботі
19.06.2024 23:27 Відповісти
+5
Йой, і гаряча ж для когось земля українська!
19.06.2024 23:37 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
показати весь коментар
19.06.2024 23:25 Відповісти
Повигорали на роботі
показати весь коментар
19.06.2024 23:27 Відповісти
Йой, і гаряча ж для когось земля українська!
показати весь коментар
19.06.2024 23:37 Відповісти
Де не горить, теж красіво😁
показати весь коментар
19.06.2024 23:46 Відповісти
Гарно виглядає.
показати весь коментар
19.06.2024 23:47 Відповісти
Як би не було, це тільки половина правди.
А інша половина в тому, що в кацапів такі самі дрони і їх набагато більше.
показати весь коментар
19.06.2024 23:55 Відповісти
Гарно виглядає група підсмажених кацапів ,
молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
20.06.2024 00:24 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 00:31 Відповісти
Тєло... Тьху!!! Цей організьм якись тотеми навколо себе сооружає і тєлодвіження підозрілі виконує! Тіки палити, бо накличе щось гірше бур'ятів... Прости Господи! Карать!@
показати весь коментар
20.06.2024 00:59 Відповісти
Військовим звичайно видніше, але здається, що забагато *********** витрачають. Бо там вже таких чимало, що й самі дійдуть...
показати весь коментар
20.06.2024 02:16 Відповісти
Хрустік
показати весь коментар
20.06.2024 07:21 Відповісти
 
 