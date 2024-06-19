Тіло окупанта горить від скиду боєприпасу бійців 30 ОМБр. ВIДЕО
Воїни 30-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу окупантів на Куп'янському напрямку.
Відповідне відео опублікували у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
А інша половина в тому, що в кацапів такі самі дрони і їх набагато більше.
молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼