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Дрон-камикадзе уничтожает в воздухе вражеский разведывательный БПЛА типа Zala. ВИДЕО

Оператор украинского FPV-дрона уничтожил российский разведывательный БПЛА типа Zala на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Бойцы уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС "Солнцепек" с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

Автор: 

дроны (3991) бой (171)


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Топ комментарии
+37
Тенденція просто супер!!!
Респект виконавцям.
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20.06.2024 09:26
+13
Типу при якоїсь владі в якийсь країні створили, а тут тільки зєбіли заважають💀
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20.06.2024 09:35
+8
Придивіться уважно на землю. Поля засіяні, все чисто і красиво. Це точно не фронт. Або далеко в глибині України, або на кацапстані. Висновок один- молодці.
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20.06.2024 09:41
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Тенденція просто супер!!!
Респект виконавцям.
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20.06.2024 09:26 Ответить
ото доречі перспективніше за будь яку супер ППО, можна створити мережу з десятків тисяч дронів які програмно будуть патрулювати простір, самі підзаряжатись та нищити все що немає позначки "свій" в повітрі, ах да зелені ж при владі - забудьте
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20.06.2024 09:31 Ответить
Типу при якоїсь владі в якийсь країні створили, а тут тільки зєбіли заважають💀
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20.06.2024 09:35 Ответить
Вірно, тут зебіли заважають.
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20.06.2024 12:35 Ответить
так навіть знаю хлопців які ПО напишуть за пів року як два пальці обісцять, ось тільки біда бідонька з мільйона обіцяних дронів і третини нема - все спиZZено
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20.06.2024 13:48 Ответить
Термінатор та Матриця все ближче та ближче у реальному світі. Роботи (машини) все будуть робити самі...
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20.06.2024 09:38 Ответить
Розумні роботи нічого самі не будуть робити, нафік воно їм?
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20.06.2024 09:55 Ответить
І ще розумні роботи обов'язково створять профсоюз!
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20.06.2024 10:16 Ответить
Профсоюз? Давайте якось самі там спробуйте.

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20.06.2024 10:42 Ответить
Для України поки що задорого. А для США - їм не потрібно. В них парк авіації, разом з цивільними літаками, 300'000 машин. Вони спокійно на "патрулювання простору" можуть організувати десятки тисяч людей. Ну і, звісно, вони ракет до справжніх систем ППО можуть виготовити, за реальної потреби, на порядки більше, ніж будь-яка рашка здатна виготовити ударних дронів.

Іншими словами: в тих, хто має кошти і науково-інженерний потенціал на створення таких систем - їх не дуже і потребують, а всілякі рашко-китаї таке створити не здатні.

От і все.
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20.06.2024 16:20 Ответить
Ракету за декілька мільйонів доларів на знищення дрончика за 100 000 доларів???
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06.07.2024 07:05 Ответить
Вартість модернізації ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/Hydra_70 Hydra 70 ($28'000) комплектом https://uk.wikipedia.org/wiki/APKWS APKWS - ~$40`000. Разом - десь біля $70`000. Враховуючи, що ракет Hydra 70 (і повністю сумісних аналогів) в країнах НАТО наштамповано десь "від півмільйона" і їх вже почали просто списувати і знищувати (ще справні, бо в такій кількості некеровані вже стали непотрібні). То для США вартість отримання високоточної, з лазерним наведенням, "від 5 км дальності" ракети - $40`000 зараз фактично.

Тож так - захекаються людожери з ірану, кєтаю та рашки виробляти всілякі "шахеди" тощо - розвинені країни здатні виробляти на порядки більше високоточних ракет ППО.

Спеціально для тебе: США декілька років тому поставило на озброєння (всі випробування вже завершені) вже друге покоління системи ППО Vampire "ближньої дії", яке монтується на будь-який транспортний засіб з відкритим кузовом (наприклад, на будь-який пікап) за декілька годин. В складі системи - повністю автономна (за необхідності) компактна пускова на 4 ракети, пульт управління та наведення для оператора, а також стільки транспортних контейнерів для ракет, скільки повезе пікап/вантажівка. Вага 1 ракети - 6 кг. А отже, 1 мобільна група на пікапі спокійно може бути споряджена парою десятків ракет. Це тобі не гігантська тихоходна дура на базі бтр/мтлб (Оса/Стріла-10 тощо)...
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06.07.2024 13:49 Ответить
це вже напрямок...
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20.06.2024 09:34 Ответить
Недавно наш "камікадзе" грохнув "Орлан" Вчора - "Ланцет" Сьогодні -"Zala" Крім того - почалося полювання на БПЛА за допомогою Як-52
Хлопці потроху вчаться Авіація відразу після з"явлення на полі бою у І Світову війну починала з розвідки а потім перейшла до стрільби з револьверів по аеропланах противника та їх таранів
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20.06.2024 09:43 Ответить
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20.06.2024 09:34 Ответить
Придивіться уважно на землю. Поля засіяні, все чисто і красиво. Це точно не фронт. Або далеко в глибині України, або на кацапстані. Висновок один- молодці.
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20.06.2024 09:41 Ответить
Якщо десь глибоко у нашому тилу - чудово, ібо ***** шастать
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20.06.2024 09:46 Ответить
Це фронт, просто тут всі читачі дуже наівні і думають, що якщо сьогодні якийсь відос виклали, то це обовʼязково вчора відбулось.
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20.06.2024 09:57 Ответить
Уже давно разведывательные дроны летают далеко за линией фронта. Очень часто в Черниговской, Сумской, Днепропетровской залетают на несколько десятков километров.
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20.06.2024 10:26 Ответить
Ще б оті довбані ''шахеди'' навчитися отак збивати
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20.06.2024 09:58 Ответить
видно, що доводив вручну, тому кудись правіше попав..., треба лазерне наведення, або щось таке, щоб зловив ціль, нехай зблизька й все, вона точно буде вражена... зали - це розвідувальні, вони тихохідні, піймав якимось прицілом й все далі вже електроніка...
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20.06.2024 10:36 Ответить
видно, що все вручну зроблено. І ціль вочевидь вражена, правіше чи лівіше чи знизу вже значення не має - це не броня.
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20.06.2024 10:46 Ответить
Коли Петро Порошенко хотів закупити бразильські штурмовики "токано" він точно знав наперед якою буде війна.
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20.06.2024 10:47 Ответить
"Тукано"
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20.06.2024 13:01 Ответить
Не обов'язково це показувати. Хай би Рашисти гадали що сталось з їх бпла..... бо показали - підкинули ідею. Завтра Рашисти наштомпують таких. Можно було промовчати щоб трохи довше Рашисти не дізналися що з їх БПЛА стає. :/
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20.06.2024 11:23 Ответить
Кожедуб vs Покрышкин 👍
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20.06.2024 13:00 Ответить
Красота !!!!
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20.06.2024 13:24 Ответить
Це вже однозначно війна 21-го століття, дрони воюють проти дронів
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20.06.2024 14:47 Ответить
там оператори є
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20.06.2024 20:25 Ответить
Та ще кілька років і ШІ буде воювати,управляти дронами.Головне щоб не навчився виробляти їх
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06.07.2024 07:08 Ответить
оце круто!! Рух у правильному напрямку, молодці !!!, бо ці сучі розвідники шкоди приносять більше ніж камікадзе кацапські.
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21.06.2024 10:49 Ответить
 
 