Дрон-камікадзе знищує у повітрі ворожий розвідувальний БПЛА типу Zala. ВIДЕО
Оператор українського FPV-дрона знищив російський розвідувальний БПЛА типу Zala на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
Респект виконавцям.
Іншими словами: в тих, хто має кошти і науково-інженерний потенціал на створення таких систем - їх не дуже і потребують, а всілякі рашко-китаї таке створити не здатні.
От і все.
Тож так - захекаються людожери з ірану, кєтаю та рашки виробляти всілякі "шахеди" тощо - розвинені країни здатні виробляти на порядки більше високоточних ракет ППО.
Спеціально для тебе: США декілька років тому поставило на озброєння (всі випробування вже завершені) вже друге покоління системи ППО Vampire "ближньої дії", яке монтується на будь-який транспортний засіб з відкритим кузовом (наприклад, на будь-який пікап) за декілька годин. В складі системи - повністю автономна (за необхідності) компактна пускова на 4 ракети, пульт управління та наведення для оператора, а також стільки транспортних контейнерів для ракет, скільки повезе пікап/вантажівка. Вага 1 ракети - 6 кг. А отже, 1 мобільна група на пікапі спокійно може бути споряджена парою десятків ракет. Це тобі не гігантська тихоходна дура на базі бтр/мтлб (Оса/Стріла-10 тощо)...
Хлопці потроху вчаться Авіація відразу після з"явлення на полі бою у І Світову війну починала з розвідки а потім перейшла до стрільби з револьверів по аеропланах противника та їх таранів