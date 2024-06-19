FPV-дрон збиває ударний російський БПЛА "Lancet". ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе влучив у ворожий ударний російський БПЛА "Lancet" та знешкодив його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою безпілотників опублікований у соцмережах.
Ворожий дрон-камікадзе, ймовірніше за все, був пошкоджений повітряним підривом при стрімкому зниженні під час заходу на ціль.
Українскі дрони патрулюють простір маршрутів бпла кацапів
Рояться в небі в очікування цілі
Чудова тактика - слава ЗСУ!!!
Смерть, рашистам-убивцям!
Слава Україні!
У русні є ресурсна перевага: наштампують дронів-винищувачів і будуть збивати всі наші дрони-розвідники.
ЦЕ зовсім зовсім інше - коли рої Українських дронів чекають у небі на "звичних" маршрутах кацапські ордани, зала та ланцети
Ця тактика - технологічний прорив - далі буде
Наші безпілотники не рояться над Белгородом, як орлани над Дніпром.
кацапи якби могли наштампувати х10 орланів - вони б так і зробили - не чекаючи нічого
орлан-10 дорогуща і технологічна пташка - тим паче що тепер до 2000 м. літають
Знешкодити орлани - означає осліпити кацапів у війні
а це дорогого варте
РОЗВІДУВАЛЬНІ ДРОГИ - ДУЖЕ ДОРОГА і ТЕХНОЛОГІЧНА пташка
Це не одноразовий ішакед
Але з тобою деня спілкуватися шо проти вітру пісять
Дрон дешевше вистрілу ПЗРК
я вже думав що щось невирішуєме типу відключення Маском старлінку
кієв за два дня?
отдайте херсон і запорожье
перевага що дед кабаєв вміє скуліти та угрожати опущеним пі*сюном
нічого там не збили і не пошкодили ланцет набагато нижче пройшов.
Хоча сама "зустріч" двох бпла на зустрічних курсах це взагалі щось на грані, оператор ас 99 рівня.
Джерело:
