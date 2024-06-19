УКР
FPV-дрон збиває ударний російський БПЛА "Lancet". ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе влучив у ворожий ударний російський БПЛА "Lancet" та знешкодив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою безпілотників опублікований у соцмережах.

Ворожий дрон-камікадзе, ймовірніше за все, був пошкоджений повітряним підривом при стрімкому зниженні під час заходу на ціль.

+20
Дякуємо Захиснику України, за його РЕАКЦІЮ та МАЙСТЕРНІСТЬ і ПРОФЕСІЙНІСТЬ!!
Смерть, рашистам-убивцям!
Слава Україні!
19.06.2024 12:04 Відповісти
+17
oni i tak znajut uže ņedeļu voi na bolotah stoit
19.06.2024 12:10 Відповісти
+16
19.06.2024 12:04 Відповісти
19.06.2024 12:04 Відповісти
Кацапські анали завили про нову тактику ЗСУ
Українскі дрони патрулюють простір маршрутів бпла кацапів
Рояться в небі в очікування цілі
Чудова тактика - слава ЗСУ!!!
19.06.2024 13:53 Відповісти
Дякуємо Захиснику України, за його РЕАКЦІЮ та МАЙСТЕРНІСТЬ і ПРОФЕСІЙНІСТЬ!!
Смерть, рашистам-убивцям!
Слава Україні!
19.06.2024 12:04 Відповісти
зачем об этом рассказывать?? что бы кацапы искали контр.меры ? зачем???
19.06.2024 12:06 Відповісти
oni i tak znajut uže ņedeļu voi na bolotah stoit
19.06.2024 12:10 Відповісти
https://x.com/sambendett/status/1801961861287473587?t=2G-3zklwouuisIlZ3DHRcA
19.06.2024 12:18 Відповісти
пусть харченко соснет *****
19.06.2024 12:26 Відповісти
19.06.2024 13:10 Відповісти
вобщем то да. просто "штатні подоляки" требують "пруф" ))
19.06.2024 13:25 Відповісти
Війна за "мале небо".
У русні є ресурсна перевага: наштампують дронів-винищувачів і будуть збивати всі наші дрони-розвідники.
19.06.2024 13:46 Відповісти
Апять зрада
ЦЕ зовсім зовсім інше - коли рої Українських дронів чекають у небі на "звичних" маршрутах кацапські ордани, зала та ланцети
Ця тактика - технологічний прорив - далі буде
19.06.2024 13:55 Відповісти
Вангую, буде як з ФПВ. Спочатку ми вигадали і відточили технологію, потім русня скопіювала і наштампувала х10. І от у них по дронам таки перевага. Кількісна, але у війні кількість вирішує.
19.06.2024 13:57 Відповісти
До чого тут це?
Наші безпілотники не рояться над Белгородом, як орлани над Дніпром.
кацапи якби могли наштампувати х10 орланів - вони б так і зробили - не чекаючи нічого
орлан-10 дорогуща і технологічна пташка - тим паче що тепер до 2000 м. літають
Знешкодити орлани - означає осліпити кацапів у війні
а це дорогого варте
19.06.2024 14:13 Відповісти
Так вони і штампують. Орлан - це витратний матеріал. Їх кожного дня десятками роблять. Як і ішакєди.
19.06.2024 14:27 Відповісти
Ще раз для тих хто в бронєпоїзді:
РОЗВІДУВАЛЬНІ ДРОГИ - ДУЖЕ ДОРОГА і ТЕХНОЛОГІЧНА пташка
Це не одноразовий ішакед
Але з тобою деня спілкуватися шо проти вітру пісять
19.06.2024 14:32 Відповісти
не пишіть казок - "рої дронів чекають ..." А вони повертаються ? Скільки такий вихлоп буде вартувати ?
19.06.2024 14:16 Відповісти
Життя людей - найвища цінність
Дрон дешевше вистрілу ПЗРК
19.06.2024 14:21 Відповісти
демагогія. Цілий день буде висіти рой дронів ??
19.06.2024 15:48 Відповісти
А в чому проблема щоб цілодобово висів рій дронів?
20.06.2024 12:31 Відповісти
кількість, заряд, оператори ... мані
20.06.2024 17:12 Відповісти
ааа... ну так це технічні труднощі - які цілком можна вирішити
я вже думав що щось невирішуєме типу відключення Маском старлінку
21.06.2024 12:11 Відповісти
з такими перевагами які має над нами русня взагалі не ясно яким чудом ми ще є
19.06.2024 13:56 Відповісти
Безтолкове, неадекватне керування. Але русня під впливом шоку від провалу "Кієва за два дня" почала вчитись. Тому ми бачимо те, що бачимо.
19.06.2024 13:58 Відповісти
з якими перевагами?
кієв за два дня?
отдайте херсон і запорожье
перевага що дед кабаєв вміє скуліти та угрожати опущеним пі*сюном
19.06.2024 14:14 Відповісти
В Ланцета своя камера є (яка працює в режимі "телевізійного управління" - тобто картинка передається оператору в режимі реального часу). Як ти думаєш, чи є в засрашинців кадри того, як дрон ЗСУ якийсь з Ланцетів атакує?
19.06.2024 14:50 Відповісти
гадаєш вони не знають? ))) Не прочитав кацап Цензор - не має інформації? )
20.06.2024 13:22 Відповісти
1,5m ot vzryva šrapneļju ?
19.06.2024 12:14 Відповісти
дистанційним радіолокаційним підривом і шрапнеллю.....tak , daže sovetskie c300 tak rabotajut , v čomu problema - sbity kacapami Malazisky boeing jak priklad...
19.06.2024 12:24 Відповісти
тобто уламки які ми бачили в кінці відео то туфта вигадана нашими воїнами?
19.06.2024 12:27 Відповісти
netreba zaņimatisa konspiralogijei sbiļi 100%.
19.06.2024 12:34 Відповісти
ну якби Ви хоч щось розуміли в тому я детонують, вражають ти чі інші **********...
19.06.2024 12:22 Відповісти
навіщо опускатись до рівня кацапів....
нічого там не збили і не пошкодили ланцет набагато нижче пройшов.
Хоча сама "зустріч" двох бпла на зустрічних курсах це взагалі щось на грані, оператор ас 99 рівня.
19.06.2024 12:18 Відповісти
ви думаєте він тараном його мав збити?
19.06.2024 13:55 Відповісти
дайте вгадаю, ммм сітка внизу натягнута так, чи міна на півтораметровому шнурку висить...
19.06.2024 14:06 Відповісти
Ворожий дрон-камікадзе, ймовірніше за все, був пошкоджений повітряним підривом при стрімкому зниженні під час заходу на ціль.
Джерело:
19.06.2024 14:17 Відповісти
ось воно, майбутнє..., гадаю, що американці теж би створили щось подібне, але коштувало воно б мільйони..., але в них точно розробників цього дива не ловили б тцк, щоб закрити план по м'ясу...
19.06.2024 12:19 Відповісти
Экономика должна быть экономной (с)
19.06.2024 12:29 Відповісти
Круто, но я дамаю главная проблема это обнаружение дронов.
19.06.2024 12:38 Відповісти
Так. Але метою виявлення дронів ворога є своєчасний захист ос та техніки від дронів та РУК ворога.
Захист можливий не лише шляхом ефективного ураження дронів. На фронті знають, що захист від ураження дронами та РУК ворога включає багато складових і тактик. Зокрема, РЕБ, обладнання захищених позицій, маскування, хибні цілі, правильна тактика пересування та інші.
19.06.2024 13:02 Відповісти
догнати ще треба на висоті 1000-1500 м.
19.06.2024 13:05 Відповісти
У нас их даже не видят, сбить может вертолет или Ф-35, их не видят.
19.06.2024 16:27 Відповісти
Страж-птица!
19.06.2024 13:12 Відповісти
Молодець пілот! ********** повітряного підриву - це нове слово в знищенні русні та літаючого / повзаючого гімна, зробленого ними. Мадяр демонструаав відео, як кількома дронами-камікадзе, оснащених боєзарядом з повітряним підривом, наші славні FPV-пілоти знищили весь десант на моторному човні під час його руху.
19.06.2024 18:30 Відповісти
Мастер класс
19.06.2024 19:53 Відповісти
 
 