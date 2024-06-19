FPV-дрон збиває ударний російський БПЛА "Lancet". ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе влучив у ворожий ударний російський БПЛА "Lancet" та знешкодив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою безпілотників опублікований у соцмережах.

Ворожий дрон-камікадзе, ймовірніше за все, був пошкоджений повітряним підривом при стрімкому зниженні під час заходу на ціль.

