FPV-дрон сбивает ударный российский БПЛА "Lancet". ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе попал во вражеский ударный российский БПЛА "Lancet" и обезвредил его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя беспилотников опубликована в соцсетях.
Вражеский дрон-камикадзе, вероятнее всего, был поврежден воздушным подрывом при стремительном снижении во время захода на цель.
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Українскі дрони патрулюють простір маршрутів бпла кацапів
Рояться в небі в очікування цілі
Чудова тактика - слава ЗСУ!!!
Смерть, рашистам-убивцям!
Слава Україні!
У русні є ресурсна перевага: наштампують дронів-винищувачів і будуть збивати всі наші дрони-розвідники.
ЦЕ зовсім зовсім інше - коли рої Українських дронів чекають у небі на "звичних" маршрутах кацапські ордани, зала та ланцети
Ця тактика - технологічний прорив - далі буде
Наші безпілотники не рояться над Белгородом, як орлани над Дніпром.
кацапи якби могли наштампувати х10 орланів - вони б так і зробили - не чекаючи нічого
орлан-10 дорогуща і технологічна пташка - тим паче що тепер до 2000 м. літають
Знешкодити орлани - означає осліпити кацапів у війні
а це дорогого варте
РОЗВІДУВАЛЬНІ ДРОГИ - ДУЖЕ ДОРОГА і ТЕХНОЛОГІЧНА пташка
Це не одноразовий ішакед
Але з тобою деня спілкуватися шо проти вітру пісять
Дрон дешевше вистрілу ПЗРК
я вже думав що щось невирішуєме типу відключення Маском старлінку
кієв за два дня?
отдайте херсон і запорожье
перевага що дед кабаєв вміє скуліти та угрожати опущеним пі*сюном
нічого там не збили і не пошкодили ланцет набагато нижче пройшов.
Хоча сама "зустріч" двох бпла на зустрічних курсах це взагалі щось на грані, оператор ас 99 рівня.
Джерело:
Захист можливий не лише шляхом ефективного ураження дронів. На фронті знають, що захист від ураження дронами та РУК ворога включає багато складових і тактик. Зокрема, РЕБ, обладнання захищених позицій, маскування, хибні цілі, правильна тактика пересування та інші.