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FPV-дрон сбивает ударный российский БПЛА "Lancet". ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе попал во вражеский ударный российский БПЛА "Lancet" и обезвредил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя беспилотников опубликована в соцсетях.

Вражеский дрон-камикадзе, вероятнее всего, был поврежден воздушным подрывом при стремительном снижении во время захода на цель.

Также смотрите: Россиянин рассказал о войне армии РФ с дронами "Баба Яга", "скайнетом", зоофилами, европейцами, американцами и "античеловеческим разумом". ВИДЕО

Автор: 

технологии (674) дроны (3991)


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Топ комментарии
+20
Дякуємо Захиснику України, за його РЕАКЦІЮ та МАЙСТЕРНІСТЬ і ПРОФЕСІЙНІСТЬ!!
Смерть, рашистам-убивцям!
Слава Україні!
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19.06.2024 12:04
+17
oni i tak znajut uže ņedeļu voi na bolotah stoit
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19.06.2024 12:10
+16
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19.06.2024 12:04
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19.06.2024 12:04 Ответить
Кацапські анали завили про нову тактику ЗСУ
Українскі дрони патрулюють простір маршрутів бпла кацапів
Рояться в небі в очікування цілі
Чудова тактика - слава ЗСУ!!!
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19.06.2024 13:53 Ответить
Дякуємо Захиснику України, за його РЕАКЦІЮ та МАЙСТЕРНІСТЬ і ПРОФЕСІЙНІСТЬ!!
Смерть, рашистам-убивцям!
Слава Україні!
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19.06.2024 12:04 Ответить
зачем об этом рассказывать?? что бы кацапы искали контр.меры ? зачем???
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19.06.2024 12:06 Ответить
oni i tak znajut uže ņedeļu voi na bolotah stoit
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19.06.2024 12:10 Ответить
https://x.com/sambendett/status/1801961861287473587?t=2G-3zklwouuisIlZ3DHRcA
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19.06.2024 12:18 Ответить
пусть харченко соснет *****
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19.06.2024 12:26 Ответить
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19.06.2024 13:10 Ответить
вобщем то да. просто "штатні подоляки" требують "пруф" ))
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19.06.2024 13:25 Ответить
Війна за "мале небо".
У русні є ресурсна перевага: наштампують дронів-винищувачів і будуть збивати всі наші дрони-розвідники.
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19.06.2024 13:46 Ответить
Апять зрада
ЦЕ зовсім зовсім інше - коли рої Українських дронів чекають у небі на "звичних" маршрутах кацапські ордани, зала та ланцети
Ця тактика - технологічний прорив - далі буде
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19.06.2024 13:55 Ответить
Вангую, буде як з ФПВ. Спочатку ми вигадали і відточили технологію, потім русня скопіювала і наштампувала х10. І от у них по дронам таки перевага. Кількісна, але у війні кількість вирішує.
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19.06.2024 13:57 Ответить
До чого тут це?
Наші безпілотники не рояться над Белгородом, як орлани над Дніпром.
кацапи якби могли наштампувати х10 орланів - вони б так і зробили - не чекаючи нічого
орлан-10 дорогуща і технологічна пташка - тим паче що тепер до 2000 м. літають
Знешкодити орлани - означає осліпити кацапів у війні
а це дорогого варте
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19.06.2024 14:13 Ответить
Так вони і штампують. Орлан - це витратний матеріал. Їх кожного дня десятками роблять. Як і ішакєди.
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19.06.2024 14:27 Ответить
Ще раз для тих хто в бронєпоїзді:
РОЗВІДУВАЛЬНІ ДРОГИ - ДУЖЕ ДОРОГА і ТЕХНОЛОГІЧНА пташка
Це не одноразовий ішакед
Але з тобою деня спілкуватися шо проти вітру пісять
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19.06.2024 14:32 Ответить
не пишіть казок - "рої дронів чекають ..." А вони повертаються ? Скільки такий вихлоп буде вартувати ?
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19.06.2024 14:16 Ответить
Життя людей - найвища цінність
Дрон дешевше вистрілу ПЗРК
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19.06.2024 14:21 Ответить
демагогія. Цілий день буде висіти рой дронів ??
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19.06.2024 15:48 Ответить
А в чому проблема щоб цілодобово висів рій дронів?
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20.06.2024 12:31 Ответить
кількість, заряд, оператори ... мані
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20.06.2024 17:12 Ответить
ааа... ну так це технічні труднощі - які цілком можна вирішити
я вже думав що щось невирішуєме типу відключення Маском старлінку
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21.06.2024 12:11 Ответить
з такими перевагами які має над нами русня взагалі не ясно яким чудом ми ще є
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19.06.2024 13:56 Ответить
Безтолкове, неадекватне керування. Але русня під впливом шоку від провалу "Кієва за два дня" почала вчитись. Тому ми бачимо те, що бачимо.
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19.06.2024 13:58 Ответить
з якими перевагами?
кієв за два дня?
отдайте херсон і запорожье
перевага що дед кабаєв вміє скуліти та угрожати опущеним пі*сюном
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19.06.2024 14:14 Ответить
В Ланцета своя камера є (яка працює в режимі "телевізійного управління" - тобто картинка передається оператору в режимі реального часу). Як ти думаєш, чи є в засрашинців кадри того, як дрон ЗСУ якийсь з Ланцетів атакує?
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19.06.2024 14:50 Ответить
гадаєш вони не знають? ))) Не прочитав кацап Цензор - не має інформації? )
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20.06.2024 13:22 Ответить
1,5m ot vzryva šrapneļju ?
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19.06.2024 12:14 Ответить
дистанційним радіолокаційним підривом і шрапнеллю.....tak , daže sovetskie c300 tak rabotajut , v čomu problema - sbity kacapami Malazisky boeing jak priklad...
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19.06.2024 12:24 Ответить
тобто уламки які ми бачили в кінці відео то туфта вигадана нашими воїнами?
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19.06.2024 12:27 Ответить
netreba zaņimatisa konspiralogijei sbiļi 100%.
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19.06.2024 12:34 Ответить
ну якби Ви хоч щось розуміли в тому я детонують, вражають ти чі інші **********...
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19.06.2024 12:22 Ответить
навіщо опускатись до рівня кацапів....
нічого там не збили і не пошкодили ланцет набагато нижче пройшов.
Хоча сама "зустріч" двох бпла на зустрічних курсах це взагалі щось на грані, оператор ас 99 рівня.
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19.06.2024 12:18 Ответить
ви думаєте він тараном його мав збити?
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19.06.2024 13:55 Ответить
дайте вгадаю, ммм сітка внизу натягнута так, чи міна на півтораметровому шнурку висить...
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19.06.2024 14:06 Ответить
Ворожий дрон-камікадзе, ймовірніше за все, був пошкоджений повітряним підривом при стрімкому зниженні під час заходу на ціль.
Джерело:
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19.06.2024 14:17 Ответить
ось воно, майбутнє..., гадаю, що американці теж би створили щось подібне, але коштувало воно б мільйони..., але в них точно розробників цього дива не ловили б тцк, щоб закрити план по м'ясу...
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19.06.2024 12:19 Ответить
Экономика должна быть экономной (с)
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19.06.2024 12:29 Ответить
Круто, но я дамаю главная проблема это обнаружение дронов.
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19.06.2024 12:38 Ответить
Так. Але метою виявлення дронів ворога є своєчасний захист ос та техніки від дронів та РУК ворога.
Захист можливий не лише шляхом ефективного ураження дронів. На фронті знають, що захист від ураження дронами та РУК ворога включає багато складових і тактик. Зокрема, РЕБ, обладнання захищених позицій, маскування, хибні цілі, правильна тактика пересування та інші.
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19.06.2024 13:02 Ответить
догнати ще треба на висоті 1000-1500 м.
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19.06.2024 13:05 Ответить
У нас их даже не видят, сбить может вертолет или Ф-35, их не видят.
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19.06.2024 16:27 Ответить
Страж-птица!
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19.06.2024 13:12 Ответить
Молодець пілот! ********** повітряного підриву - це нове слово в знищенні русні та літаючого / повзаючого гімна, зробленого ними. Мадяр демонструаав відео, як кількома дронами-камікадзе, оснащених боєзарядом з повітряним підривом, наші славні FPV-пілоти знищили весь десант на моторному човні під час його руху.
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19.06.2024 18:30 Ответить
Мастер класс
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19.06.2024 19:53 Ответить
 
 