Артиллерийская мина прилетает в блиндаж с российскими срочниками на Белгородщине. ВИДЕО
Российские срочники, которые проходят службу вблизи границы с Украиной на Белгородщине сняли прилет артиллерийской мины в свой блиндаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная одним из россиян, который находился в укрытии, опубликована в соцсетях.
"Срочники из БНР сняли как им в блиндаж залетел "кабачок. Надеемся, им понравилось", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
Пукин, бросай вадить тюльку не нерєст, на помащь!
На помащь 🤣
Хоча - набір одноруких, однооких кастратів - теж жваво.