Артиллерийская мина прилетает в блиндаж с российскими срочниками на Белгородщине. ВИДЕО

Российские срочники, которые проходят службу вблизи границы с Украиной на Белгородщине сняли прилет артиллерийской мины в свой блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная одним из россиян, который находился в укрытии, опубликована в соцсетях.

"Срочники из БНР сняли как им в блиндаж залетел "кабачок. Надеемся, им понравилось", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Россияне подожгли башню связи на Белгородщине, чтобы уничтожить флаг Украины, установленный с помощью дрона: "Здесь вышка вся к херам горит. Мандец!". ВИДЕО