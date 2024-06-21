РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11482 посетителя онлайн
Новости Видео Война
25 851 49

Артиллерийская мина прилетает в блиндаж с российскими срочниками на Белгородщине. ВИДЕО

Российские срочники, которые проходят службу вблизи границы с Украиной на Белгородщине сняли прилет артиллерийской мины в свой блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная одним из россиян, который находился в укрытии, опубликована в соцсетях.

"Срочники из БНР сняли как им в блиндаж залетел "кабачок. Надеемся, им понравилось", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Россияне подожгли башню связи на Белгородщине, чтобы уничтожить флаг Украины, установленный с помощью дрона: "Здесь вышка вся к херам горит. Мандец!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20331) Белгород (462)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Нравіца, нінравіца - санітарная зона расширяєца, терпі сарафанная красавіца.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:05 Ответить
+32
на самому цікавому світло вимкнули
показать весь комментарий
21.06.2024 11:05 Ответить
+30
Смачно ))
показать весь комментарий
21.06.2024 11:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смачно ))
показать весь комментарий
21.06.2024 11:02 Ответить
Бравоооо!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:03 Ответить
То новий моторила знов по своїм куярив..
показать весь комментарий
21.06.2024 11:04 Ответить
на самому цікавому світло вимкнули
показать весь комментарий
21.06.2024 11:05 Ответить
всьо, кіна не будєт, елєктрічєство кончилАсь ))))
показать весь комментарий
22.06.2024 13:39 Ответить
Нравіца, нінравіца - санітарная зона расширяєца, терпі сарафанная красавіца.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:05 Ответить
Бабовнятко завітало у гості, зустрічати потрібно, а не волати на поміч ...
показать весь комментарий
21.06.2024 11:10 Ответить
красота!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:10 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 11:13 Ответить
Кацапи нафаршировані кабачком-нова страва для лисичок-вовчиків.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:20 Ответить
Тиха! Осмотреться в могилах!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:22 Ответить
На помащь - кричать, видно просять продублювати
показать весь комментарий
21.06.2024 11:24 Ответить
"Кабачка" на всіх не вистачило мабуть!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:26 Ответить
Чим більше 300-х, тим краще. Багато інвалідів на утриманні лаптєтейха.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:05 Ответить
Любители Кабачковой икры Гачимученики)))
показать весь комментарий
21.06.2024 11:28 Ответить
Напомащ напомащ, кабачок не лізе!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:29 Ответить
Помню как в 14 году с градов херачили по Украине. Весело ******* было тогда. Знали что ответки не будет. За все приходиться платить,суки.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:29 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 11:32 Ответить
Я прекрасно это помню. Как они херачили целую неделю из Града рядом с домом моей сестры по Авдеевке, из частного сектора Донецка на ул. Ромена Ролана из посадки, а ответки так и не было. Град оттуда вообще не уезжал, только дырявым жрачку туда подвозили и снаряды. Через неделю эти ****** просто уехали в другое место города. Кацапы в своем ампуа, мирняком прикрыться их хлебом не корми.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:49 Ответить
А потом "8 летбамбас"
показать весь комментарий
22.06.2024 01:39 Ответить
Но есть одно существенное но. Эти ватные идиоты тупо верят кацапскому телевизору, и тому что в нем говорят и показывают. Я помню как в 2014 по ОРТ говорили "Донецк город призрак" который уничтожили нацисты артобстрелами и авианалетами. И по этому гавноканалу показывали что город разрушен и в нем нет ничего живого. Одним словом ужас да и только. Но стоит на том же ютубе найти видео Донецка с квадрокоптера тех лет, а так же свежие видео Донецка, а так же свежие видео с квадрокоптера Мариуполя, Бахмута, Марьинки, Авдеевки,Часов Яра и других мест в Украине, понимаешь что Донецк каким был до 2014 года,таким и остался ( по крайней мере там все целое) в отличие от вышеназванных городов, которые полностью "освободил" узкий мир, осталсь только камни. Но кацапские и прокацапские дебилы эти видео не смотрят, и даже не хотят смотреть. Зачем все это, если есть "волшебный ящик" вместо мозгов,по которому все им показывают и разжевывают, и в черепную коробку ложат. А телевизор для этой быдломассы это святое.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:24 Ответить
Да, причем почему-то лет 10 тому назад казалось, что в эпоху Интернета пропаганда не может быть эффективна настолько же, как в 20 веке. Но феномен Интернета в том, что он позволяет кучковаться в информационных пузырях с себе подобными, создавая иллюзию всеобщей поддержки определенных нарративов. Плюс в оркостане большинство все еще получает 100% информации из телевизора. Это хорошо видно по тому, как орки идут по трупам своих собратьев, начиная догадываться о том, что им врали в телевизоре только когда они несколько дней лежат в поле без помощи или когда их пи..дят свои же командиры. У Золкина много таких историй.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:50 Ответить
Что такое, что случилось? https://www.youtube.com/watch?v=uEgfhy2_WBw
показать весь комментарий
21.06.2024 11:32 Ответить
Це що за бліндаж зі стелею 3 м?
показать весь комментарий
21.06.2024 11:34 Ответить
"На помощь"? - А чьо не "спасіба за есвео"?
показать весь комментарий
21.06.2024 11:36 Ответить
От ужо эти росияне, все домбят и домбят бедную **************
показать весь комментарий
21.06.2024 11:39 Ответить
тема сисек не раскрыта, где повтор ?!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:46 Ответить
Всім не вистачило - кричать, щоб ще допомогли.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:00 Ответить
Напомащь, напомаащь😊
показать весь комментарий
21.06.2024 12:10 Ответить
"Памагитя-я-я!"💩
показать весь комментарий
21.06.2024 12:23 Ответить
Нехай унітази в БНР омиваються слізьми болотних мамульок.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:34 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D0%B0+%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F+%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgHEAAYDRiABDIGCAAQRRg5MgkIARAAGA0YgAQyCQgCEAAYDRiABDIJCAMQABgNGIAEMgkIBBAAGA0YgAQyCQgFEAAYDRiABDIJCAYQABgNGIAEMgkIBxAAGA0YgAQyCQgIEAAYDRiABDIJCAkQABgNGIAE0gEKMTcxOTRqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:b8c76f86,vid:XDELQgNPjfY,st:0 Тыц
показать весь комментарий
21.06.2024 12:43 Ответить
Артиллерийский снаряд, а мина - минометная
показать весь комментарий
21.06.2024 12:52 Ответить
Смотришь их видосы. У кацапов воюет одно сельское быдло с зажопинсков, с пропитыми рожами, которое даже говорит с трудом. На чем вообще держится их армия, как они умудряются все не просрать и не пропить целых два года.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:02 Ответить
Старая мудрость - да , это стадо баранов , но у них нет предателей в руководстве .
показать весь комментарий
21.06.2024 13:40 Ответить
🤣а исчо не карупцию,а кто против єтой місли тот иноагент😁
показать весь комментарий
21.06.2024 14:38 Ответить
У "них" зрадників розстрілюють до зради. У нас - 73% вибирають зрадників до органів влади "всєх уравнєй".
показать весь комментарий
21.06.2024 17:17 Ответить
"Матєрщіна і дєдавщіна - два столпа, на каторих зіждєцца СА".
показать весь комментарий
21.06.2024 17:18 Ответить
К сожалению, таким мясом они пользуются как биодронами. Но за мясом есть очень серьезные спецы, хоть их и не так много, но они воюют профессионально и быстро учатся у ВСУ. Не нужно недооценивать противника, враг у нас очень опасный во всех отношениях.
показать весь комментарий
22.06.2024 01:45 Ответить
Почему не пропить, пропили что могли поэтому и мясные штурмы.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:21 Ответить
Не на помощь, а гойда нада кричать?!
показать весь комментарий
21.06.2024 14:09 Ответить
Памагітє!
Пукин, бросай вадить тюльку не нерєст, на помащь!
показать весь комментарий
21.06.2024 14:46 Ответить
на Киев!!! сменилось на ...на помощщщ!!
показать весь комментарий
21.06.2024 20:03 Ответить
Еще одну на помощь нужно.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:20 Ответить
та какая там "на помащь"?
показать весь комментарий
22.06.2024 01:04 Ответить
Youtube Shorts "на помащь!!!"
показать весь комментарий
22.06.2024 01:27 Ответить
Памагітє 😆
На помащь 🤣
показать весь комментарий
22.06.2024 01:45 Ответить
На біс біс!
Хоча - набір одноруких, однооких кастратів - теж жваво.
показать весь комментарий
22.06.2024 02:54 Ответить
 
 