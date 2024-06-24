РСЗО "HIMARS" попадает кассетным боеприпасом в группу оккупантов вблизи села Бурчак в Запорожской области. ВИДЕО
Украинский расчет американского РСЗО "HIMARS" попал в группу оккупантов вблизи села Бурчак Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что бойцы использовали кассетный боеприпас для поражения врага.
Куди ж та ООН дивиться …. Де виступ конячої голови … чи хоч, отієї його алкашки… Уся надія, орків, на пропитого медведєва, дайте йому стакан, щоб виступив..