РСЗО "HIMARS" попадает кассетным боеприпасом в группу оккупантов вблизи села Бурчак в Запорожской области. ВИДЕО

Украинский расчет американского РСЗО "HIMARS" попал в группу оккупантов вблизи села Бурчак Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что бойцы использовали кассетный боеприпас для поражения врага.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РСЗО "HIMARS" уничтожает российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". ВИДЕО

Запорожская область (3445) HIMARS (294)
Топ комментарии
+30
ждал второго прилета)
24.06.2024 10:37 Ответить
+26
Когось важливого потягнули- з звичайним іваном би так не носилися
24.06.2024 10:33 Ответить
+10
Ота і хрюске мені подобаються
24.06.2024 10:27 Ответить
Ота і хрюске мені подобаються
24.06.2024 10:27 Ответить
Як же так, мірния окупанти, прийшли з московії УБИВАТИ Українців, а їх ось так зустріли?
Куди ж та ООН дивиться …. Де виступ конячої голови … чи хоч, отієї його алкашки… Уся надія, орків, на пропитого медведєва, дайте йому стакан, щоб виступив..
24.06.2024 10:31 Ответить
Когось важливого потягнули- з звичайним іваном би так не носилися
24.06.2024 10:33 Ответить
Сподіваюся, вже неважливого.
24.06.2024 10:42 Ответить
ВааноФ вони дострілюють
24.06.2024 14:26 Ответить
ждал второго прилета)
24.06.2024 10:37 Ответить
Слабовато
24.06.2024 10:40 Ответить
Друга не прилетіла(((
24.06.2024 10:48 Ответить
багато тварів вижило. ще б разок.
24.06.2024 10:57 Ответить
Таке враження, що сильно промазали. Дуже сильно.
24.06.2024 11:36 Ответить
Один химарс на одного раненого дороговато.
24.06.2024 11:41 Ответить
Потьєрь нєт!
24.06.2024 12:09 Ответить
Не смеши. Не стали бы кацапы посылать 3 авто за каким-то один раненным. Явно важна шишка какая-то - обычных просто бросили.
24.06.2024 12:59 Ответить
Почему без повтора.
24.06.2024 12:31 Ответить
Щось не так - вїбали касетним, а несуть лише одного 🤨
24.06.2024 14:49 Ответить
К сожалению заголовок опять не соответствует действительности (((. Не попал он в 'группу'
24.06.2024 14:52 Ответить
Видео утраченных возможностей ...
25.06.2024 01:20 Ответить
 
 