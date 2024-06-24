РСЗВ "HIMARS" влучає касетним боєприпасом у групу окупантів поблизу села Бурчак на Запоріжжі. ВIДЕО
Український розрахунок американського РСЗВ "HIMARS" поцілив у групу окупантів поблизу села Бурчак Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що бійці використали касетний боєприпас для ураження ворога.
Топ коментарі
+30 Bander UA
показати весь коментар24.06.2024 10:37 Відповісти Посилання
+26 ДенКо
показати весь коментар24.06.2024 10:33 Відповісти Посилання
+10 Ksenia VB
показати весь коментар24.06.2024 10:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Куди ж та ООН дивиться …. Де виступ конячої голови … чи хоч, отієї його алкашки… Уся надія, орків, на пропитого медведєва, дайте йому стакан, щоб виступив..