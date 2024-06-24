УКР
РСЗВ "HIMARS" влучає касетним боєприпасом у групу окупантів поблизу села Бурчак на Запоріжжі. ВIДЕО

Український розрахунок американського РСЗВ "HIMARS" поцілив у групу окупантів поблизу села Бурчак Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що бійці використали касетний боєприпас для ураження ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РСЗВ "HIMARS" поцілив у ворожу пуско-зарядну установку 9А316 комплексу 9K317 "Бук-М2". ВIДЕО

Запорізька область (3986) HIMARS (315)
Топ коментарі
+30
ждал второго прилета)
24.06.2024 10:37 Відповісти
+26
Когось важливого потягнули- з звичайним іваном би так не носилися
24.06.2024 10:33 Відповісти
+10
Ота і хрюске мені подобаються
24.06.2024 10:27 Відповісти
Як же так, мірния окупанти, прийшли з московії УБИВАТИ Українців, а їх ось так зустріли?
Куди ж та ООН дивиться …. Де виступ конячої голови … чи хоч, отієї його алкашки… Уся надія, орків, на пропитого медведєва, дайте йому стакан, щоб виступив..
24.06.2024 10:31 Відповісти
Сподіваюся, вже неважливого.
24.06.2024 10:42 Відповісти
ВааноФ вони дострілюють
24.06.2024 14:26 Відповісти
Слабовато
24.06.2024 10:40 Відповісти
Друга не прилетіла(((
24.06.2024 10:48 Відповісти
багато тварів вижило. ще б разок.
24.06.2024 10:57 Відповісти
Таке враження, що сильно промазали. Дуже сильно.
24.06.2024 11:36 Відповісти
Один химарс на одного раненого дороговато.
24.06.2024 11:41 Відповісти
Потьєрь нєт!
24.06.2024 12:09 Відповісти
Не смеши. Не стали бы кацапы посылать 3 авто за каким-то один раненным. Явно важна шишка какая-то - обычных просто бросили.
24.06.2024 12:59 Відповісти
Почему без повтора.
24.06.2024 12:31 Відповісти
Щось не так - вїбали касетним, а несуть лише одного 🤨
24.06.2024 14:49 Відповісти
К сожалению заголовок опять не соответствует действительности (((. Не попал он в 'группу'
24.06.2024 14:52 Відповісти
Видео утраченных возможностей ...
25.06.2024 01:20 Відповісти
 
 