Бойцы подразделения ударных БПЛА 204 батальона объявили сбор для закупки мобильных средств РЕБ. ВИДЕО

Бойцы подразделения ударных БПЛА 204-го батальона объявили сбор для закупки мобильных средств РЭБ для защиты транспорта и личного состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения выполняют боевые задачи на востоке Украины.

Банка на РЕБы: https://send.monobank.ua/jar/8EARKTJL5E

Также читайте: Российское антидроновое ружье горит после атаки украинского дрона. ВИДЕО

А ціфру карти банки нє??????
24.06.2024 12:07 Ответить
І знову влада впєрєді планєти всєй...
24.06.2024 12:16 Ответить
Підрозділ є, тільки з граблями...
24.06.2024 12:17 Ответить
 
 