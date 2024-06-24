Бойцы подразделения ударных БПЛА 204 батальона объявили сбор для закупки мобильных средств РЕБ. ВИДЕО
Бойцы подразделения ударных БПЛА 204-го батальона объявили сбор для закупки мобильных средств РЭБ для защиты транспорта и личного состава.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения выполняют боевые задачи на востоке Украины.
Банка на РЕБы: https://send.monobank.ua/jar/8EARKTJL5E
