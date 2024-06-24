УКР
752 3

Бійці підрозділу ударних БПЛА 204-го батальйону оголосили збір для закупівлі мобільних засобів РЕБ. ВIДЕО

Бійці підрозділу ударних БПЛА 204-го батальйону оголосили збір для закупівлі мобільних засобів РЕБ для захисту транспорту та особового складу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу виконують бойові завдання на сході України.

Банка на РЕБи: https://send.monobank.ua/jar/8EARKTJL5E

А ціфру карти банки нє??????
показати весь коментар
24.06.2024 12:07 Відповісти
І знову влада впєрєді планєти всєй...
показати весь коментар
24.06.2024 12:16 Відповісти
Підрозділ є, тільки з граблями...
показати весь коментар
24.06.2024 12:17 Відповісти
 
 