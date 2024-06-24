Бійці підрозділу ударних БПЛА 204-го батальйону оголосили збір для закупівлі мобільних засобів РЕБ. ВIДЕО
Бійці підрозділу ударних БПЛА 204-го батальйону оголосили збір для закупівлі мобільних засобів РЕБ для захисту транспорту та особового складу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу виконують бойові завдання на сході України.
Банка на РЕБи: https://send.monobank.ua/jar/8EARKTJL5E
Владислав Сварчевський
Kord D
Kord D
