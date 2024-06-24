УКР
Російська антидронова рушниця горить після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів із загону "Омега" НГУ влучним скидом ліквідували окупанта поблизу села Липці на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки нацгвардійців опублікований у соцмережах. Примітно, що окупант мав при собі антидронову рушницю. Саме вона яскраво загорілася після повторного скиду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 10-ї ОГШБр знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2" на Донецькому напрямку. ВIДЕО (оновлено)

армія рф (18528) знищення (8055) РЕБ (173)
Горит литий-ионный аккумулятор.
24.06.2024 09:28 Відповісти
Значит почти выполнила свою функцию, отвела дрон от себя на оккупанта
24.06.2024 09:20 Відповісти
Не сидиться дома прийшов а тепер буде добриво з тебе
24.06.2024 09:23 Відповісти
Не получится,их наша земля не принимает, а,учитывая проспиртованность, то скорее всего мумифицируется
24.06.2024 09:37 Відповісти
Те що АКБ горить то точно )) Але не обов'язково літій-іонний, може бути літій-іонні, літій-кобальтові, літій-марганцеві, літій-залізо-фосфатні, літій-нікель-кобальт-алюміній-оксидні, літій-танатні та літій-полімерні ))
24.06.2024 10:18 Відповісти
А ти приїзди із Польщі, та перевір. Енціклопедія закордонна.
24.06.2024 11:04 Відповісти
Пірідурок, я в Україні, в ЗСУ і під старлінком. Не рефлексуй на прапорець, у мене він на день може 5 разів мінятись не по моїй волі ))
24.06.2024 11:26 Відповісти
молодець, мочи зелену вату та орків )) дякую за службу ))
24.06.2024 12:06 Відповісти
Літій-залізо-фосфатні при пошкодженні так не горять, - тільки пускають білий дим.
24.06.2024 11:27 Відповісти
На рахунок цього погоджуюсь ))
24.06.2024 11:28 Відповісти
Литые ионы не помогли!
24.06.2024 13:35 Відповісти
не знал, где она включается???)))
24.06.2024 09:54 Відповісти
Запальничка по кацапські
24.06.2024 09:58 Відповісти
РуSS ьге айтішьнікъ, користуйся антидроновим вогнегасником!
24.06.2024 10:04 Відповісти
Не зрозумів: ця рушниця на газі чи на бензині працює?
24.06.2024 10:05 Відповісти
Казали ж, рушниця на московиті…!
Від нього ж, і лайно з газом…! Анал ГОВНЕТ ..
24.06.2024 11:30 Відповісти
О-о-о, нарешті "аналоговнЄт" - антидронова рушниця з будованою запальничкою.
24.06.2024 12:21 Відповісти
Это предусмотренная самоликвидация рушниці с экипажем, чтобы с технологии лаптей не смеялись
24.06.2024 12:37 Відповісти
Устал так, что ноги заплетаются 😁
24.06.2024 14:55 Відповісти
сгорел на работе
24.06.2024 18:04 Відповісти
 
 