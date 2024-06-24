Російська антидронова рушниця горить після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів із загону "Омега" НГУ влучним скидом ліквідували окупанта поблизу села Липці на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки нацгвардійців опублікований у соцмережах. Примітно, що окупант мав при собі антидронову рушницю. Саме вона яскраво загорілася після повторного скиду.

