Российское антидроновое ружье горит после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Операторы дронов из отряда "Омега" НГУ точным сбрасыванием ликвидировали оккупанта вблизи села Липцы на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки нацгвардейцев опубликована в соцсетях. Примечательно, что оккупант имел при себе антидроновое ружье. Именно оно ярко загорелось после повторного сброса.

+14
Горит литий-ионный аккумулятор.
24.06.2024 09:28 Ответить
+11
Значит почти выполнила свою функцию, отвела дрон от себя на оккупанта
24.06.2024 09:20 Ответить
+7
Не сидиться дома прийшов а тепер буде добриво з тебе
24.06.2024 09:23 Ответить
Значит почти выполнила свою функцию, отвела дрон от себя на оккупанта
24.06.2024 09:20 Ответить
Не сидиться дома прийшов а тепер буде добриво з тебе
24.06.2024 09:23 Ответить
Не получится,их наша земля не принимает, а,учитывая проспиртованность, то скорее всего мумифицируется
24.06.2024 09:37 Ответить
Горит литий-ионный аккумулятор.
24.06.2024 09:28 Ответить
Те що АКБ горить то точно )) Але не обов'язково літій-іонний, може бути літій-іонні, літій-кобальтові, літій-марганцеві, літій-залізо-фосфатні, літій-нікель-кобальт-алюміній-оксидні, літій-танатні та літій-полімерні ))
24.06.2024 10:18 Ответить
А ти приїзди із Польщі, та перевір. Енціклопедія закордонна.
24.06.2024 11:04 Ответить
Пірідурок, я в Україні, в ЗСУ і під старлінком. Не рефлексуй на прапорець, у мене він на день може 5 разів мінятись не по моїй волі ))
24.06.2024 11:26 Ответить
молодець, мочи зелену вату та орків )) дякую за службу ))
24.06.2024 12:06 Ответить
Літій-залізо-фосфатні при пошкодженні так не горять, - тільки пускають білий дим.
24.06.2024 11:27 Ответить
На рахунок цього погоджуюсь ))
24.06.2024 11:28 Ответить
Литые ионы не помогли!
24.06.2024 13:35 Ответить
не знал, где она включается???)))
24.06.2024 09:54 Ответить
Запальничка по кацапські
24.06.2024 09:58 Ответить
РуSS ьге айтішьнікъ, користуйся антидроновим вогнегасником!
24.06.2024 10:04 Ответить
Не зрозумів: ця рушниця на газі чи на бензині працює?
24.06.2024 10:05 Ответить
Казали ж, рушниця на московиті…!
Від нього ж, і лайно з газом…! Анал ГОВНЕТ ..
24.06.2024 11:30 Ответить
О-о-о, нарешті "аналоговнЄт" - антидронова рушниця з будованою запальничкою.
24.06.2024 12:21 Ответить
Это предусмотренная самоликвидация рушниці с экипажем, чтобы с технологии лаптей не смеялись
24.06.2024 12:37 Ответить
Устал так, что ноги заплетаются 😁
24.06.2024 14:55 Ответить
сгорел на работе
24.06.2024 18:04 Ответить
 
 