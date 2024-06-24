Российское антидроновое ружье горит после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Операторы дронов из отряда "Омега" НГУ точным сбрасыванием ликвидировали оккупанта вблизи села Липцы на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки нацгвардейцев опубликована в соцсетях. Примечательно, что оккупант имел при себе антидроновое ружье. Именно оно ярко загорелось после повторного сброса.

