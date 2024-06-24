Первые пары поженились онлайн в Дії, среди них - нардеп Лозинский. ВИДЕО

Первые пары поженились онлайн в Дії.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров

"Брак по видеосвязи - это буквально и без преувеличений революция в сфере государственных услуг, и в эти выходные три пары расписались в Дії. Бета-тест это всегда трепетно и ответственно, поэтому команда Дії провела в цифровом ГРАГСе выходные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первыми влюбленными, которые поженились, стали активист, военный, народный депутат Роман Лозинский и специалист по социальным и поведенческим коммуникациям, преподаватель УКУ Светлана Кисилева. Пара была вместе во время росписи, потому что, кроме любви друг к другу, имеет страсть к инновациям. Поэтому поженились в Дії первыми, как настоящие early adopters.

"Сначала мы думали, что ключевая аудитория услуги - пары на расстоянии, а Роман и Светлана придумали другое применение сервиса - соединили онлайн-церемонию и офлайн-свадьбу. Берите на заметку) Всего на бету записалось 2,5 тысячи пар, а уже скоро сервис будет доступен для всех. Украина - первая страна в мире, где не надо будет ходить в ЗАГС, чтобы сказать любимому человеку "Да". Первая страна в мире, которая позволяет жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, расстояние измеряется городами или материками. Создавайте свои семьи, любите друг друга и приумножайте свою любовь. Цифровизируем все, даже любовь", - резюмирует Федоров.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в "Дії" начали собирать заявки на бракосочетание по видеосвязи. Напомним, в феврале 2023 года в "Дії" запустили возможность подать заявление о регистрации брака онлайн.