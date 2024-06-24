РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Видео
3 371 22

Первые пары поженились онлайн в Дії, среди них - нардеп Лозинский. ВИДЕО

Первые пары поженились онлайн в Дії.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Брак по видеосвязи - это буквально и без преувеличений революция в сфере государственных услуг, и в эти выходные три пары расписались в Дії. Бета-тест это всегда трепетно и ответственно, поэтому команда Дії провела в цифровом ГРАГСе выходные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первыми влюбленными, которые поженились, стали активист, военный, народный депутат Роман Лозинский и специалист по социальным и поведенческим коммуникациям, преподаватель УКУ Светлана Кисилева. Пара была вместе во время росписи, потому что, кроме любви друг к другу, имеет страсть к инновациям. Поэтому поженились в Дії первыми, как настоящие early adopters.

Также читайте: Украинцы теперь могут жениться по видеосвязи в "Дії", - Минцифры

"Сначала мы думали, что ключевая аудитория услуги - пары на расстоянии, а Роман и Светлана придумали другое применение сервиса - соединили онлайн-церемонию и офлайн-свадьбу. Берите на заметку) Всего на бету записалось 2,5 тысячи пар, а уже скоро сервис будет доступен для всех. Украина - первая страна в мире, где не надо будет ходить в ЗАГС, чтобы сказать любимому человеку "Да". Первая страна в мире, которая позволяет жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, расстояние измеряется городами или материками. Создавайте свои семьи, любите друг друга и приумножайте свою любовь. Цифровизируем все, даже любовь", - резюмирует Федоров.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в "Дії" начали собирать заявки на бракосочетание по видеосвязи. Напомним, в феврале 2023 года в "Дії" запустили возможность подать заявление о регистрации брака онлайн.

Автор: 

брак (109) Федоров Михаил (526) Лозинский Роман (39) Дія (432)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Яка новина, всратись i не жити
показать весь комментарий
24.06.2024 15:55 Ответить
+2
кохатися теж через телефон скоро будуть з дозволу хфедорова!

а де гроші громад, де дрони? суки зелені
показать весь комментарий
24.06.2024 15:56 Ответить
+2
ага, а ******* техтології намалюють чужу рожу, і власник морди не буде знати, що одружений
показать весь комментарий
24.06.2024 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це той самий Лозінський?
показать весь комментарий
24.06.2024 15:50 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лозинський Роман Михайлович
показать весь комментарий
24.06.2024 15:59 Ответить
А читати - нє? Одразу треба перднути в диван?
показать весь комментарий
24.06.2024 16:05 Ответить
Де в статті написано "той це чи не той"? Депутат? Депутат. Лозинський? Лозинський. Все збігається.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:36 Ответить
Яка новина, всратись i не жити
показать весь комментарий
24.06.2024 15:55 Ответить
"всратись i не жити" - незабаром можна буде безпосередньо в "Дії"
показать весь комментарий
24.06.2024 16:43 Ответить
Всратись і не жити - це швидше в Резерв+
показать весь комментарий
24.06.2024 17:04 Ответить
кохатися теж через телефон скоро будуть з дозволу хфедорова!

а де гроші громад, де дрони? суки зелені
показать весь комментарий
24.06.2024 15:56 Ответить
Дітей будуть заводити теж в "Дії",- таке собі "тамагочі".
показать весь комментарий
24.06.2024 16:44 Ответить
ага, а ******* техтології намалюють чужу рожу, і власник морди не буде знати, що одружений
показать весь комментарий
24.06.2024 16:03 Ответить
Дик у будь-якому разі має бути доступ до вашого смартфона і вашої дії. Ну а якщо в нього це все є, то там ліве одруження буде найостаннішим, що вас засмутить за наслідками
показать весь комментарий
24.06.2024 16:50 Ответить
це капець як актуально
показать весь комментарий
24.06.2024 16:18 Ответить
Поздоровляю - "Дія" це програма ФСБ/КГБ Білорусі спеціально для того щоб мати доступ для всієї інформації про українців.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:19 Ответить
Повідомте скільки розробка послуги обійшлась платникам податків, може ну її нах?
показать весь комментарий
24.06.2024 16:24 Ответить
Медовий місяць теж буде он-лайн?
показать весь комментарий
24.06.2024 16:26 Ответить
чпокі теж онлайн? то це вже мастурбі...
показать весь комментарий
24.06.2024 16:27 Ответить
Ну от це вже дурня повна. Розвину фантастичну перспективу: чоловіки здають біологічний матеріал, жінок ним запліднюють, народжується дитина і Дія її виховує.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:32 Ответить
Слабо фантазуєте. І якось гендерно нерівно. Біоматеріал здають і чоловіки і жінки. Ним запліднюють пробірку. А шо далі - можна в Хакслі почитати.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:38 Ответить
Тільки одне запитання:

*****???!!!
показать весь комментарий
24.06.2024 16:47 Ответить
Стучат копытами Алени...
Тыгыдым тыгыдым тыгыдым!!

П.с.
Не обижайтесь, но не понимаю как в страшнейшее время еще туда лезть. Или тупо шоб отстрочка была...
показать весь комментарий
24.06.2024 18:40 Ответить
 
 