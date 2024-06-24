УКР
Перші пари одружились онлайн у Дії, серед них - нардеп Лозинський. ВIДЕО

Перші пари одружились онлайн у Дії.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Шлюб по відеозвʼязку - це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в Дії. Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда Дії провела в цифровому ДРАЦСі вихідні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова. Пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в Дії першими, як справжні early adopters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці зможуть одружуватися в "Дії" – уряд ухвалив постанову

"Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги - пари на відстані, а Роман та Світлана вигадали інше застосування сервісу — поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку) Загалом на бету записалося 2,5 тисячі пар, а вже скоро сервіс буде доступним для всіх. Україна - перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так". Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками. Створюйте свої родини, кохайте одне одного й примножуйте свою любов. Цифровізуємо все, навіть кохання", - резюмує Федоров.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в "Дії" почали збирати заявки на одруження по відеозв’язку. Нагадаємо, у лютому 2023 року у "Дії" запустили можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн.

одруження (81) Федоров Михайло (926) Лозинський Роман (37) Дія (1173)
+6
Яка новина, всратись i не жити
24.06.2024 15:55 Відповісти
+2
кохатися теж через телефон скоро будуть з дозволу хфедорова!

а де гроші громад, де дрони? суки зелені
24.06.2024 15:56 Відповісти
+2
ага, а ******* техтології намалюють чужу рожу, і власник морди не буде знати, що одружений
24.06.2024 16:03 Відповісти
Це той самий Лозінський?
24.06.2024 15:50 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лозинський Роман Михайлович
24.06.2024 15:59 Відповісти
А читати - нє? Одразу треба перднути в диван?
24.06.2024 16:05 Відповісти
Де в статті написано "той це чи не той"? Депутат? Депутат. Лозинський? Лозинський. Все збігається.
24.06.2024 16:36 Відповісти
Яка новина, всратись i не жити
24.06.2024 15:55 Відповісти
"всратись i не жити" - незабаром можна буде безпосередньо в "Дії"
24.06.2024 16:43 Відповісти
Всратись і не жити - це швидше в Резерв+
24.06.2024 17:04 Відповісти
кохатися теж через телефон скоро будуть з дозволу хфедорова!

а де гроші громад, де дрони? суки зелені
24.06.2024 15:56 Відповісти
Дітей будуть заводити теж в "Дії",- таке собі "тамагочі".
24.06.2024 16:44 Відповісти
ага, а ******* техтології намалюють чужу рожу, і власник морди не буде знати, що одружений
24.06.2024 16:03 Відповісти
Дик у будь-якому разі має бути доступ до вашого смартфона і вашої дії. Ну а якщо в нього це все є, то там ліве одруження буде найостаннішим, що вас засмутить за наслідками
24.06.2024 16:50 Відповісти
це капець як актуально
24.06.2024 16:18 Відповісти
Поздоровляю - "Дія" це програма ФСБ/КГБ Білорусі спеціально для того щоб мати доступ для всієї інформації про українців.
24.06.2024 16:19 Відповісти
Повідомте скільки розробка послуги обійшлась платникам податків, може ну її нах?
24.06.2024 16:24 Відповісти
Медовий місяць теж буде он-лайн?
24.06.2024 16:26 Відповісти
чпокі теж онлайн? то це вже мастурбі...
24.06.2024 16:27 Відповісти
Ну от це вже дурня повна. Розвину фантастичну перспективу: чоловіки здають біологічний матеріал, жінок ним запліднюють, народжується дитина і Дія її виховує.
24.06.2024 16:32 Відповісти
Слабо фантазуєте. І якось гендерно нерівно. Біоматеріал здають і чоловіки і жінки. Ним запліднюють пробірку. А шо далі - можна в Хакслі почитати.
24.06.2024 16:38 Відповісти
Тільки одне запитання:

*****???!!!
24.06.2024 16:47 Відповісти
Стучат копытами Алени...
Тыгыдым тыгыдым тыгыдым!!

П.с.
Не обижайтесь, но не понимаю как в страшнейшее время еще туда лезть. Или тупо шоб отстрочка была...
24.06.2024 18:40 Відповісти
 
 