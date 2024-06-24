Перші пари одружились онлайн у Дії, серед них - нардеп Лозинський. ВIДЕО

Перші пари одружились онлайн у Дії.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Шлюб по відеозвʼязку - це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в Дії. Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда Дії провела в цифровому ДРАЦСі вихідні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова. Пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в Дії першими, як справжні early adopters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці зможуть одружуватися в "Дії" – уряд ухвалив постанову

"Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги - пари на відстані, а Роман та Світлана вигадали інше застосування сервісу — поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку) Загалом на бету записалося 2,5 тисячі пар, а вже скоро сервіс буде доступним для всіх. Україна - перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так". Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками. Створюйте свої родини, кохайте одне одного й примножуйте свою любов. Цифровізуємо все, навіть кохання", - резюмує Федоров.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в "Дії" почали збирати заявки на одруження по відеозв’язку. Нагадаємо, у лютому 2023 року у "Дії" запустили можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн.