РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10224 посетителя онлайн
Новости Видео Война
12 671 75

Кремлевский пропагандист Соловьев расширил список украинских городов, которые "нужно стереть с лица Земли": "Кроме Харькова, я бы снес Одессу, Николаев и Киев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагает полностью уничтожить Харьков, Николаев, Одессу и Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком желании Соловьев заявил на своем пропагандистском шоу на росТВ.

Также смотрите: Соловьев угрожает аннексировать территорию Германии: "Если теперь русский солдат войдет в Берлин, мы отуда больше уже не выйдем". ВИДЕО

Автор: 

нацизм (350) пропаганда (3692) Соловьев Владимир (140) рашизм (98) рашисты (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
После таких заявлений, кажется, уже просто становится делом чести наших спецслужб стереть с лица земли этого "стирателя".
показать весь комментарий
26.06.2024 10:15
+34
ГУР та СБУ напевно вважають це не вартим уваги. А саме через існування зокрема подібних покидьків,які 24/7 отруюють і так слабкі мізки ємєлям зараз війна і відбувається.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:13
+26
Ми голосуємо за Москву.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Месть за изъятые вилы, придурок, наши правоохранители подали в розыск это ху...ловское отродье, да и сынов пора с гомиков передавать *********, может призовут
показать весь комментарий
26.06.2024 10:10 Ответить
Забув про Тель-Авів. Жиду Соловйову наплювати зі Спаської башти Кремля на українців і росіян.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:47 Ответить
Надеюсь Влади́мир Рудо́льфович Виницковский повторит подвиг своего кумира жосефа гебельса по окончании жизни
показать весь комментарий
26.06.2024 15:54 Ответить
.уєм знесити буде це чмо іппануте, чи брудним після сраки Хутіна язиком? )))
показать весь комментарий
26.06.2024 10:11 Ответить
Ніякий він не Соловйов. Соловйов це мімікрія під росіянина. ЙСправжні прізвища його дідів, героїв Ташкентського фронту (матеріал в перекладі з англійської вікіпедії):"Дед Соловьева по материнской линии, Соломон Львович Шапиро, был участником https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Patriotic_War_(term) Великой Отечественной войны (русский термин, обозначающий Восточный фронт https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II Второй мировой войны ), начальником летно-испытательной станции (ЛИС) и подполковником. Его дед по отцовской линии, Наум Семенович Виницковский, также был участником Великой Отечественной войны и кавалером https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Red_Star ордена Красной Звезды .https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Solovyov_(TV_presenter)#cite_note-:8-13 [12] https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Solovyov_(TV_presenter)#cite_note-15 [14].
показать весь комментарий
27.06.2024 14:42 Ответить
Дід Солойова по батьківській лінії Вніцковський Наум Семенович, за якісь гріхи воював в штрафній роті. Радянський вагнеровець. Був нагороджений орденом "Красная звезда":" 4 отдельная штрафная рота

Период в составе действующей армии: 30.04.1943 - 31.12.1943" Інформація з сайту "Память народа".
показать весь комментарий
27.06.2024 14:51 Ответить
Ми голосуємо за Москву.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:11 Ответить
Традиційно, мацкву потрібно спалити. А вже потім, згоден, можна і знести рештки.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:21 Ответить
Ну, если бы москали были последовательны, то, по обычаю, перед наступлением должны были сами спалить москву, можно ещё пару городов, для полной уверенности
показать весь комментарий
26.06.2024 10:27 Ответить
Да похер ему на москву, у него то сынок замужем на Западе проклятом.
показать весь комментарий
26.06.2024 19:32 Ответить
ГУР та СБУ напевно вважають це не вартим уваги. А саме через існування зокрема подібних покидьків,які 24/7 отруюють і так слабкі мізки ємєлям зараз війна і відбувається.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:13 Ответить
treba vešati - ņeprimenno vešati
показать весь комментарий
26.06.2024 10:23 Ответить
Війна закінчиться, коли буде фізично знищений Пуйло. Всього сім грам свинцю можуть вирішити одну з найважчих проблем **********.
В свій час на Гітлера було здійснено 13 замахів. На жаль, жоден не завершився успішно. Скільки замахів на нікчемне життя Пуйла здійснили СБУ і ГРУ? Нуль, зеро! Ау, Буданов і Малюк! від вас залежить, скільки буде тривати ця м'сорубка. Кожен день, поки Пуйло живий на вашій совісті.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:47 Ответить
куди ви подінете 100 млн шизонутого населення??? не в путіні справа
показать весь комментарий
27.06.2024 00:46 Ответить
После таких заявлений, кажется, уже просто становится делом чести наших спецслужб стереть с лица земли этого "стирателя".
показать весь комментарий
26.06.2024 10:15 Ответить
100% , тільки чому досі жодну мразь не кокнули.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:19 Ответить
Кокнули, но мало и не тех кого хотелось в первую очередь
показать весь комментарий
26.06.2024 10:28 Ответить
Поясню, наскільки можу. Мосад діставав і знищував нацистів....але, які вже були у розшуку та/або засуджені
показать весь комментарий
26.06.2024 10:54 Ответить
я б дуже хотів аби воно здохло.. але таких тварюк треба судити.. вбивати його - це робити з нього мученика, борцуна за правду, бо саме так кацапським тупорилим вибл..кам то подадуть.
а судити і потім вішати - саме то
показать весь комментарий
26.06.2024 10:55 Ответить
Дурню-рашисту, треба китайську мову вивчати терміново, а воно щось белькоче про Україну! Рукописи не горять, як НПЗ на московії..
Воєнних злочинців та їх пропагандонів з московії, чекає доля нацистів з того рейху!!
А свято, невблаганно наближається !!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
показать весь комментарий
26.06.2024 10:15 Ответить
Може й не встигне вивчити, бо до ківи відправлять..два дебіли..
показать весь комментарий
26.06.2024 10:32 Ответить
Не переживай У нього не тільки "російсько-китайський розмовник" уже лежить під подушкою - а й кіпа з талесом висить на вішалці А в глибині комоду ("на чорний день") прихований пакет з "вишиванкою" та шароварами І жовтоблакитний прапор ! "Клюне в сраку жарений пєтух" - він їх одягне і скаже що був агентом СБУ під прикриттям!
показать весь комментарий
26.06.2024 10:32 Ответить
А про памперси , на всяк випадок? Забули?
показать весь комментарий
26.06.2024 12:02 Ответить
соловйов передрочив видать на гейське порно свого синка-петуха
показать весь комментарий
26.06.2024 10:18 Ответить
"Снєсун" дачку на озері Комо оплакує.
Мабуть, треба його пожаліти та приголубити... чимось схожим на кувалду...
показать весь комментарий
26.06.2024 10:18 Ответить
***** блд
показать весь комментарий
26.06.2024 10:20 Ответить
бідний Воронєж
показать весь комментарий
26.06.2024 10:21 Ответить
Третій рік повномасштабного вторгення - вже можна було давно ліквідувати це говнище і забути.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:23 Ответить
з сказаного випливає - в херсоні у нього точно є хатинка, як на озері комо ))))
показать весь комментарий
26.06.2024 10:24 Ответить
У Тютчева (махрового шовініста часів Миколи І) було багато таких віршів (написаних в період Кримської війни), за які його публікація була заборонена "височайшим розпорядженням самого Миколи І (саме за цей "агалтелый шовинизм, задевающий честь власть предержащих особ")
Один з подібних их "перлів" теж приписують йому:
"Вот, в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом !"
Те ж саме можна сказать і про "Соловйова"
показать весь комментарий
26.06.2024 10:24 Ответить
Сносілка не виросла. Та вже й не виросте.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:25 Ответить
а де ж український МОССАД ? який би притяну того виродка в Україну і повісив десь серед руїн Маріуполя. ніхто б і не знав. Тільки от з МОССАД вийшло як завжди - соссад.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:25 Ответить
Та ні..таких як він треба вішати у мацкві, щоб знаходили..
показать весь комментарий
26.06.2024 10:33 Ответить
Ні, їх треба вішати на місці злочину - серед руїн зруйнованих ними міст.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:37 Ответить
Та ні..москалям таке пофігу. Доки мацква відносно спокійне місто - орки проти путі не підуть. Ними керує тільки страх.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:47 Ответить
моссад грунтується викоючно на національному грунті ! від премʼєра до бійців

як тут може бути мосад якщо невідомо хто біля тебе якого роду і племені
показать весь комментарий
26.06.2024 10:35 Ответить
Операція з вагнеровцями тому доказ ...
мосада в нас бути неможе все буде зраджено а бійці закатовані , отакі невтішні реаліі
показать весь комментарий
26.06.2024 10:39 Ответить
В нинішньої влади геть усе перетворюється на соссад. Бо недієздатні брехуни, які прийшли "прібарахліцца", а не кризис-менеджери, які потрібні при війні.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:02 Ответить
Так чому Конгрес США за геноцид українського народу .окупацію України і неодноразові за'яви рашистських покидьків ще досі не визнав 3,14дерацію "країною спонсором- тероризму" ???
показать весь комментарий
26.06.2024 10:26 Ответить
Божевілля це передостанє покарання від Бога
показать весь комментарий
26.06.2024 10:28 Ответить
Если человек - умер, то это надолго!
Если человек - mуdак, как соловьёв, то это навсегда !
показать весь комментарий
26.06.2024 10:32 Ответить
То решенія ж принімаюиться в Вашингтоні. Хто ******* Соловйов чи Медвєдєв?
показать весь комментарий
26.06.2024 10:38 Ответить
Якщо навіть ця чорнорота потвора раптом здохне, то одразу буде замінена на такого ж покидька, їх там на рашці хоч греблю гати.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:38 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2024 10:42 Ответить
Спитаю обережно: а можна послати фахівців, таких, яких до киви посилали?
показать весь комментарий
26.06.2024 10:50 Ответить
"..меня заставили у меня не было выхода" - будет, если доживёт, свистеть похудевший от злобы и безсилия хряк сАловьёв
показать весь комментарий
26.06.2024 10:52 Ответить
Виродок
показать весь комментарий
26.06.2024 10:52 Ответить
таких как этот пропагандон нужно нейтрализовывать в первую очередь, потому что их пропаганда -- это оружие массового поражения.
Поражение мозгов населения страны- террориста, которое тупо лезет к соседям с целью убивать.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:56 Ответить
Вихрест зі штанців вистрибує, намагаючись довести свою "русскость". Не допоможе. Будь-який етнічний русскій бомж може харкнути в нього зі словами "жьід пархатьій" - і буде з усіх боків правий.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:58 Ответить
Для ГУР. Покажіть цьому виродку те ,що бачив ківа останнє в своєму житті.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:00 Ответить
Если у нас в парламенте до сих пор сидят организаторки шаттлов к этому соловью,то его такое вполне возможно.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:16 Ответить
Мабуть у соловйова місячні...
показать весь комментарий
26.06.2024 11:22 Ответить
Циничная тварь, гореть тебе в аду
показать весь комментарий
26.06.2024 11:32 Ответить
А как же лондон.вашингтон.мегоракета кринжал которая не сбиваеться))))короче не интересный он стал одно и то же)
показать весь комментарий
26.06.2024 11:40 Ответить
отобрали майно в Европе вот и бесится. А в целом такого гов..на в СССР и теперь в рашке ВСЕГДА ХВАТАЛО. все хотят показать фюреру что они еще более отмороженные чем он.
показать весь комментарий
26.06.2024 11:59 Ответить
Дуже шкода ,що зміст послання не зможуть осмислити ждуни з ціх міст. Вони готові бути вбитими ,аби тільки в останню мить свого колаборантного життя смоктонути московитського х@йця. Тупі,канєшна, але ж які віддані!
показать весь комментарий
26.06.2024 11:59 Ответить
піздец це новина,він кожен день по десять раз про це говорить впродовж трьох років
показать весь комментарий
26.06.2024 12:03 Ответить
А слабо спецслужбам грохнути цього виродка соловьйова? Ця потвора винна напряму в смертях тисяч українців.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:08 Ответить
ППЦ! ***...ок забыл начало пьесы. из Крыма и Билгорода наносятся удары по Харькову и всей Украине, а уже потом в ответ получают бумеранг.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:27 Ответить
Зачем Вы вслушиваетесь в то, что говорит масковский *****? Там ведь нет ни памяти, ни логики. В его речах ведь нет ничего разумного, одна желчь.
показать весь комментарий
26.06.2024 15:36 Ответить
Коли вже цю нациську паскуду єврейського пожодження ліквідують ,ця погань має піти слідом за ківою.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:34 Ответить
Буданов, ваш выход.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:35 Ответить
когда СБУ прикончит этого вонючего,смердящего ******?!
показать весь комментарий
26.06.2024 12:41 Ответить
Щоб ти здох,падлюка кацапська.
показать весь комментарий
26.06.2024 13:02 Ответить
+1.
показать весь комментарий
26.06.2024 15:33 Ответить
Ну вот теперь он точно смертник.
показать весь комментарий
26.06.2024 14:32 Ответить
Он и ДО этого наговорил себе на несколько пожизненных.
Тут ничего нового, только подтверждение правильности поставленного ранее диагноза.
показать весь комментарий
26.06.2024 15:32 Ответить
Кстати, ликвидация этого урода имела бы неплохой отрезвляющий эффект на других пропагандонов, они бы задумались над тем, к чему призывают. Ну и всем бы стало понятно, что если таких можно завалить, то и остальным нужно опасаться.
показать весь комментарий
26.06.2024 14:34 Ответить
Як кажуть на донбасі: а ху-ху не хо-хо? Підор
показать весь комментарий
26.06.2024 15:18 Ответить
Прогресує кацапня! Вже ці міста українські, а не рузсьгі.
показать весь комментарий
26.06.2024 15:56 Ответить
Цікаво, що думають ті одесити, які завжди чекали приходу "руського міра" після таких заяв?
показать весь комментарий
26.06.2024 16:14 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=ST5xnaQW83M Авиасалон МАКС ушел вслед за крейсером Москва. Удар в спину от Китая и Вьетнама
показать весь комментарий
26.06.2024 17:34 Ответить
Спочатку воно казало що воно родич муссоліні. Потім казало що воно урус. Потім каазало (щоб в Ізраїль з****ись) що воно єврей. В Ізріїль мабуть не пустять. Тепер воно велике стиратель. Доречі, кажуть у свій час, трахаль няші (не буду нагадувати ПІБ тієї прокурорки-зрадниці з криму). Так тієї самої, яке стверджувала що бюст царя колі замироточив (цікаво звідки). By and large, соловей - бісновата істота, яке не розуміє що воно мелить. Після Української Перемоги, повісити істоту на проволоці. рузге недосвіт - ти кращий (серед тухлого лайна)...
показать весь комментарий
26.06.2024 20:06 Ответить
Я вважаю, що цей виродок, вже давно заслуговує на ліквідацію.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:15 Ответить
кацапи смердячі
показать весь комментарий
27.06.2024 20:53 Ответить
 
 