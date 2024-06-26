Кремлевский пропагандист Соловьев расширил список украинских городов, которые "нужно стереть с лица Земли": "Кроме Харькова, я бы снес Одессу, Николаев и Киев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагает полностью уничтожить Харьков, Николаев, Одессу и Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком желании Соловьев заявил на своем пропагандистском шоу на росТВ.
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Период в составе действующей армии: 30.04.1943 - 31.12.1943" Інформація з сайту "Память народа".
В свій час на Гітлера було здійснено 13 замахів. На жаль, жоден не завершився успішно. Скільки замахів на нікчемне життя Пуйла здійснили СБУ і ГРУ? Нуль, зеро! Ау, Буданов і Малюк! від вас залежить, скільки буде тривати ця м'сорубка. Кожен день, поки Пуйло живий на вашій совісті.
а судити і потім вішати - саме то
Воєнних злочинців та їх пропагандонів з московії, чекає доля нацистів з того рейху!!
А свято, невблаганно наближається !!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Мабуть, треба його пожаліти та приголубити... чимось схожим на кувалду...
Один з подібних их "перлів" теж приписують йому:
"Вот, в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом !"
Те ж саме можна сказать і про "Соловйова"
як тут може бути мосад якщо невідомо хто біля тебе якого роду і племені
мосада в нас бути неможе все буде зраджено а бійці закатовані , отакі невтішні реаліі
Если человек - mуdак, как соловьёв, то это навсегда !
Поражение мозгов населения страны- террориста, которое тупо лезет к соседям с целью убивать.
Тут ничего нового, только подтверждение правильности поставленного ранее диагноза.