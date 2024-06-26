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Зеленский провел совещание относительно ситуации с безопасностью на Донетчине: Покровское направление требует больше дронов (обновлено). ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Донецкой области провел совещание относительно ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Много важных вопросов: фронт, укрепление нашей обороны, защита и обеспечение нормальной жизни людей. Делаем все, чтобы на каждый из них был дан нужный ответ", - отметил глава государства.

Также смотрите: Зеленский на Донетчине: Некоторые чиновники не были здесь по полгода, буду делать по ним соответствующие выводы. ВИДЕО

Впоследствии в Офисе президента сообщили, что во время совещания глава государства официально представил новоназначенного командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова.

"Понимаю, что это одна из самых ответственных миссий, наверное, одна из самых сложных должностей в армии, особенно во время войны. Поэтому я хочу пожелать вам эффективной работы, успехов и, конечно, победы - как результат ответных действий. , что самое главное - это наши люди, и делали все, чтобы сохранить максимум личного состава", - сказал Зеленский.

Президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского,начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина и начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александра Надточия.

Как отмечается, Сырский доложил о ситуации на линии фронта в Донецкой области и отдельных направлениях в Харьковской, Луганщине, Запорожье и Херсонской области. Проинформировал о ходе комплектования бригад, динамике поступления боеприпасов и их расходах.

В свою очередь, Филашкин рассказал о достройке линий обороны. По его словам, третья линия фортификаций, возводимая гражданскими, готова на 90%. Он также отметил, что областные власти помогают военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения Покровская, эвакуация людей из прифронтовых районов и подготовка к новому учебному году, который будет проходить в этом регионе в онлайн-режиме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на Донетчине: Некоторые чиновники не были здесь по полгода, буду делать по ним соответствующие выводы. ВИДЕО

"По итогам совещания президент поручил учесть возросшую потребность в дронах на Покровском направлении при распределении БпЛА между разными участками фронта, а также упростить процедуру выдачи документов, удостоверяющих разрушение жилья в прифронтовых районах", - резюмируют в Офисе Президента.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Донецкая область (9910)


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Топ комментарии
+7
******* блогер-звітунец, як ти вже настогид.
Провів нараду, поїздив, походив, поїв, покакав... Та нікого не цікавить твій розпорядок дня, кретин ти недорозвинений.

Всіх цікавлять тільки дві речі.
Результат роботи (доповідь що зроблено) і куди ми як країна збираємось рухатись далі (доповідь про плани).
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26.06.2024 13:04
+5
Ермак:
- Все, снято! А теперь, мальчик, освободи кресло папику.
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26.06.2024 12:58
+4
НЕ розумію--для чого і для кого така інформація Що корисного вона несе суспільству,що коорисного ЗРОБЛЕНО в країні для перемоги після таких нарад Нарад --тисячі,це робоча обстановка,а в нас це ПІАР. Де совість,де гідність,де нарешті мужске самолюбство ,щоб говорити про такі наради.?
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26.06.2024 13:03
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Ермак:
- Все, снято! А теперь, мальчик, освободи кресло папику.
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26.06.2024 12:58 Ответить
Так, багато питань, скільки корупційних скандалів, пройобов зешобли, а з нього як з гуся вода! Ермактй той від колі каклєти відрікся...
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26.06.2024 13:02 Ответить
НЕ розумію--для чого і для кого така інформація Що корисного вона несе суспільству,що коорисного ЗРОБЛЕНО в країні для перемоги після таких нарад Нарад --тисячі,це робоча обстановка,а в нас це ПІАР. Де совість,де гідність,де нарешті мужске самолюбство ,щоб говорити про такі наради.?
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26.06.2024 13:03 Ответить
це, той самий павільйон для зйомок, що на харківщині?
де фортифікації нарили, для фото сесії?
для чого там таблички, та й ще повернуті до камери?
скільки дублів було, чи вже монтували, з того на що спроміглися?
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26.06.2024 13:03 Ответить
******* блогер-звітунец, як ти вже настогид.
Провів нараду, поїздив, походив, поїв, покакав... Та нікого не цікавить твій розпорядок дня, кретин ти недорозвинений.

Всіх цікавлять тільки дві речі.
Результат роботи (доповідь що зроблено) і куди ми як країна збираємось рухатись далі (доповідь про плани).
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26.06.2024 13:04 Ответить
Геть безтолкового ішака!
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26.06.2024 13:11 Ответить
курнули, посиділи, попиз..ли, відосик виставили.
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26.06.2024 13:18 Ответить
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26.06.2024 13:27 Ответить
- Червінського з лап портновських вертухаїв татарова-дермака звільнити не пробував?
- припинити мародерство своє і ко-манди своїх дефективних менеджерів не намагався?
- дермаків-бакланових-верещучок за зраду-шкоду Україні нема бажання притягнути до відповідальності, поки вони всі не повтікали?...
....
чи головне зняти черговийисуворий відосик про тимчасово в.о. пєрєсідєнта і "вічного імнезламного" отцЯ нації Зе Зевари?
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26.06.2024 13:46 Ответить
що з каклетою будете робити,антімайдановці?
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26.06.2024 14:07 Ответить
Закривай МараХфон і офігієш, скільки дронів зможеш придбати щомісяця за ці гроші.
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26.06.2024 14:14 Ответить
"И слабым манием руки

Зеленский направлял полки!"
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26.06.2024 14:29 Ответить
 
 