РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10208 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 959 19

Уцелевшие оккупанты выпрыгивают из лодки в воду после удара дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал во вражеский катер и заставил уцелевших оккупантов прыгать в воду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной ночной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Две вражеские лодки уничтожены на южном направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7156) дроны (4049) лодка (20)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Спочатку раки.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:57
+13
Сподіваюсь, що кацапи були в броніках !
Буль-буль карасики....
показать весь комментарий
26.06.2024 13:05
+10
Атважниє русскіє войни храбра кінулісь убєгать.
А позорниє хахли трусліво смєялісь...
показать весь комментарий
26.06.2024 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нептун їх полюбить...😂
показать весь комментарий
26.06.2024 12:55 Ответить
Спочатку раки.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:57 Ответить
👌
показать весь комментарий
26.06.2024 14:15 Ответить
В дупу...
показать весь комментарий
26.06.2024 18:18 Ответить
Сподіваюсь, що кацапи були в броніках !
Буль-буль карасики....
показать весь комментарий
26.06.2024 13:05 Ответить
Так видно же, что в брониках
показать весь комментарий
26.06.2024 15:03 Ответить
У нас такі на сомових ямах лежать ще з березня 2022-го Торік "бракаші" поїхали на "драча" сома ловить Зачепили Почали тягти Вже зраділи - "Дебелого взяли! Іде - як колода!" А діло - вночі Подтягли до борту А воно смердить ПРисвітили ліхтариком - бушлат у "броніку" А з нього висипаються ребра і хребці Так обрізали драча і поїхали додому І сом"ятини "перехотілося"
показать весь комментарий
26.06.2024 16:22 Ответить
А сколько бронежилет прибавляет к плавучести?
показать весь комментарий
26.06.2024 13:19 Ответить
БК и снаряга тоже скилов добавит - буль-буль в конце обнадеживающее
показать весь комментарий
26.06.2024 13:37 Ответить
Відос нажаль якась паскуда виложила... То не всі втопли... Можем павтаріть...
показать весь комментарий
26.06.2024 15:42 Ответить
Атважниє русскіє войни храбра кінулісь убєгать.
А позорниє хахли трусліво смєялісь...
показать весь комментарий
26.06.2024 13:27 Ответить
Іхтіандре, синку! Видиби!
показать весь комментарий
26.06.2024 13:36 Ответить
Потопилися 💯
показать весь комментарий
26.06.2024 14:02 Ответить
Тільки одне питання, а нахера 95% часу відео показувати чорний екран?Можна просто 5 секунд дії показати.
показать весь комментарий
26.06.2024 14:13 Ответить
95% - предварительные ласки
показать весь комментарий
26.06.2024 14:17 Ответить
Мальчики в мокреньких трусиках 😁
показать весь комментарий
26.06.2024 14:13 Ответить
Карма рашистів, наздогнала, а вода прийняла!
А могли б, і на землі здохнути …, але земля не прийняла!!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
26.06.2024 15:13 Ответить
Мамачька, памагіі...
показать весь комментарий
26.06.2024 18:29 Ответить
буль буль тварі
показать весь комментарий
26.06.2024 18:58 Ответить
 
 