Уцелевшие оккупанты выпрыгивают из лодки в воду после удара дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона попал во вражеский катер и заставил уцелевших оккупантов прыгать в воду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной ночной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
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+15 Ярослав Кийко
показать весь комментарий26.06.2024 12:57 Ссылка
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Буль-буль карасики....
А позорниє хахли трусліво смєялісь...
А могли б, і на землі здохнути …, але земля не прийняла!!
Слава Україні!!