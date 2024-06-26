Украинские бойцы экипажа M2A2 "Bradley" сбили российский FPV-дрон из орудия "Bushmaster". ВИДЕО
Украинский экипаж американского БТР M2A2 "Bradley" сбил российский FPV-дрон огнем из орудия "Bushmaster" калибра 25 миллиметров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.
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+19 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий26.06.2024 14:23 Ссылка
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+16 polini orop
показать весь комментарий26.06.2024 14:10 Ссылка
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це не московські мʼясні капсули
Але приціл у машини класний.
Отак американська БМП виявляється краще за всі радянські танки.
Бредли всегда красавцы!!!!