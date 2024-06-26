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Украинские бойцы экипажа M2A2 "Bradley" сбили российский FPV-дрон из орудия "Bushmaster". ВИДЕО

Украинский экипаж американского БТР M2A2 "Bradley" сбил российский FPV-дрон огнем из орудия "Bushmaster" калибра 25 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Уцелевшие оккупанты выпрыгивают из лодки в воду после удара дрона. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10242) США (27043) уничтожение (7156) дроны (4049)


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Топ комментарии
+19
Виключно пощастило. Дуже мала і рухлива ціль. Можна було витратити увесь БК без результату.
Але приціл у машини класний.
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26.06.2024 14:23
+16
Отак!!!
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26.06.2024 14:08
+16
Техніка!

це не московські мʼясні капсули
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26.06.2024 14:10
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Отак!!!
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26.06.2024 14:08 Ответить
Техніка!

це не московські мʼясні капсули
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26.06.2024 14:10 Ответить
Виключно пощастило. Дуже мала і рухлива ціль. Можна було витратити увесь БК без результату.
Але приціл у машини класний.
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26.06.2024 14:23 Ответить
Навіть у ролі ППО набагато краща у порівнянні з гарматою на Панцері, яка типу на це заточена.
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26.06.2024 15:50 Ответить
Скажу так - трохи везіння ніколи не завадить, ба навіть необхідне для самого віртуозного майстра.
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26.06.2024 23:59 Ответить
Супер! Дуже сподобалось! Майстри!
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26.06.2024 15:39 Ответить
МАГУРА красунчики! Гарматні Аси!
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26.06.2024 16:16 Ответить
Вищий пілотаж.
Отак американська БМП виявляється краще за всі радянські танки.
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26.06.2024 17:31 Ответить
Це прецедент. Це напрям, у якому треба рухатися, але щоб цю роботу виконувала не людина, а комп'ютер - щоб було швидше і надійніше.
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26.06.2024 17:50 Ответить
С дистанционным подрывом?)
Бредли всегда красавцы!!!!
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26.06.2024 20:09 Ответить
Ось така думка - HMMWV c M134 minigan для захисту САУ від Ланцетів.

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27.06.2024 11:09 Ответить
 
 