Оккупант с оторванными ногами подыхает в канаве

Оператор украинского дрона-камикадзе точным ударом ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанту оторвало ноги взрывом.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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