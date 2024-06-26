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Оккупант с оторванными ногами подыхает в канаве

Оператор украинского дрона-камикадзе точным ударом ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанту оторвало ноги взрывом.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите: Уцелевшие оккупанты выпрыгивают из лодки в воду после удара дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) дроны (4049)


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Топ комментарии
+36
Таке ми любим 🤩
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26.06.2024 14:59
+24
За *****, за родіну ванька готовий навідь без ніг йти в атаку.
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26.06.2024 15:03
+22
А що рашист отой, робить із зброєю у руках, на території Мирної України??
Карма, за його злочин в Україні, прийшла…
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26.06.2024 15:04
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Таке ми любим 🤩
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26.06.2024 14:59 Ответить
Тут сплошний позитив, для нас - він дохлий, для нього - у нього член аж до землі
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26.06.2024 16:41 Ответить
Одна нога тут -друга там .
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26.06.2024 17:43 Ответить
"утєкай!" (С)
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26.06.2024 15:02 Ответить
За *****, за родіну ванька готовий навідь без ніг йти в атаку.
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26.06.2024 15:03 Ответить
А що рашист отой, робить із зброєю у руках, на території Мирної України??
Карма, за його злочин в Україні, прийшла…
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26.06.2024 15:04 Ответить
a drončik horošo "nažužal"
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26.06.2024 15:05 Ответить
Но ответила девушка, что любви больше нет
Что любовь уж потеряна, вот такой был ответ
Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь
Зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь

(с) песня русской жены-миилионерши
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26.06.2024 15:05 Ответить
Отрастут твои ноженьки, проживёшь как-нибудь
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26.06.2024 21:28 Ответить
думаю що турнікети не встигне накласти.
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26.06.2024 15:06 Ответить
Він навіть в штани накласти не встигне-здохне раніше від втрати крові.
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26.06.2024 15:16 Ответить
..та хай би вижив.. і лазив на культях по кацапсячій помийці!!! Хай би мразота руснява бачила...що ті хто прийшов в Україну повертаються без копит... І чим більше їх буде на вулицях смердячої рашки...тим краще для українців!!
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26.06.2024 15:19 Ответить
Я вже писав - при таких ампутаціях не виживають Там же і вище дістало - до "брюшини" (осколками ) - просто кров виганяє через бедренні артерії і штани вище "сухі"
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26.06.2024 15:50 Ответить
...пане Яре!!! Ви мене хочете заспокоїти, що ця мразота здохне...а я засмучуся? Та хер з нею...з цією падалью... Наступній відірве по кращому... по яйця... третій ще щось... То я так.. помріяв...))))
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26.06.2024 17:24 Ответить
Я якраз раціонально підходжу до використання дронів та *********** Зекономлений дрон та заряд зробить "харашо" ще одному орку
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26.06.2024 17:33 Ответить
Застрелитися також
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26.06.2024 15:20 Ответить
Побільше би таких "хороших русских" ⚰️⚰️⚰️
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26.06.2024 15:08 Ответить
Той ваня отримає стояче місце на концерті кобздона.
Міцного здоров'я йому і карколомних непристойних утіх з лихими парфумами у пеклі!
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26.06.2024 15:09 Ответить
болотный безногий хробак целует УКРАИНСКИЙ чернозем!дохните *************** ********!а новому роду войск ЗСУ-РЕСПЕКТ!
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26.06.2024 15:10 Ответить
Кацап-компакт. "Два (кацапа) в одном (пакете)"
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26.06.2024 15:12 Ответить
Он не только узкий, он еще и короткий!
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26.06.2024 15:13 Ответить
vin kvadratny
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26.06.2024 15:23 Ответить
Да
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26.06.2024 15:32 Ответить
Spongebob Squarepants
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26.06.2024 15:37 Ответить
им вместо автомата надо выдавать лопату, сразу прикопал себя слегка и ок
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26.06.2024 15:14 Ответить
як заробітки, чушпан?
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26.06.2024 15:15 Ответить
а прикидався дохлим
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26.06.2024 15:15 Ответить
Плохая примета. Сглазил себя.
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26.06.2024 21:32 Ответить
Звісно здохне потвора, ще й в муках стече кровушкою. Краще б вижило падло, на "возочку" б їздило, милостиню збирало.
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26.06.2024 15:17 Ответить
Как оно выживет с ногами обрубленными по локти, там где-то видно операционную?
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26.06.2024 15:30 Ответить
gi gi
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26.06.2024 15:44 Ответить
А в голові думки - щось пішло не так
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26.06.2024 15:17 Ответить
І заголовок такий приємний, оптимістичний.
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26.06.2024 15:18 Ответить
Готується до зустрічі зі своїм богом...
і думає, що ще не встиг зробити.
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26.06.2024 15:22 Ответить
jakim tam bogom - srazu v peklo k kobzonu
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26.06.2024 15:24 Ответить
Ну є й свої плюси - тепер на мозольному пластирі зекономить))
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26.06.2024 15:47 Ответить
Завершается контракт, начинается антракт..))
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26.06.2024 15:49 Ответить
Вкусне відео
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26.06.2024 15:56 Ответить
"подыхает"

Наконец-то авторы прислушались к просьбам трудящихся зрителей и стали более правильно писать заголовки. А то бывало "умирает", "погибает"...😄
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26.06.2024 16:35 Ответить
А чому це відео 18+ ???
Навіть ніякого натяку немає на порнографію...
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26.06.2024 16:48 Ответить
Може там ему и писюн оторвало, где-нибудь валяется, детям лучше не смотреть
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26.06.2024 19:58 Ответить
Академик может пожаловаться, что обижают его партнеров баранов
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26.06.2024 20:01 Ответить
на це можна дивитись вічно 🤙
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26.06.2024 17:04 Ответить
красота!!!
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26.06.2024 17:52 Ответить
а всё могло бы быть совсем не так, если только сам себе не враг, и не нужно никому чужих земель.
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26.06.2024 17:57 Ответить
"Машина врємєні" 1979 рік.
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26.06.2024 19:07 Ответить
Орки настолько боятся своего путлера, что если бы не болевой шок и неминуемая смерть от потери крови, они бы продолжали ползти для "захвата" очередной посадки.
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26.06.2024 18:03 Ответить
Ночью на кладбище строгое, Чуть только месяц взойдет, Крошка-малютка безногая Пыльной дорогой ползет. Днем по канавам валяется, Что-то тихонько скулит. Ночью в траву забирается, Между могилками спит.
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26.06.2024 18:03 Ответить
Зате дуняха "заработаэт" "***********" - "атпразднуєт ат всєй кацапскай душонкі"; пів року - і нового свого ванька на "*********" "справадіт" - "парадокс а-ля рюс".
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26.06.2024 18:18 Ответить
С такими ножками, он, за три дня до Киева, точно не дойдет.
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26.06.2024 19:15 Ответить
Не ходите СВОлочи на землю нашу воевать
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26.06.2024 20:00 Ответить
Сподіваюсь ця мразота ще мала час у свідомості пожалкувати за те, що приперлося сюди. І що йому дуже боліло. Тьфу, падло!
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27.06.2024 20:23 Ответить
 
 