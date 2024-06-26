Оккупант с оторванными ногами подыхает в канаве
Оператор украинского дрона-камикадзе точным ударом ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанту оторвало ноги взрывом.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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