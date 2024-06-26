Силы обороны обнаружили и уничтожили двумя дронами-камикадзе вражеский "Урал". ВИДЕО
Украинские воины из подразделения Signum с помощью двух ночных дронов-камикадзе уничтожили вражеский "Урал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.
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Igor #591922
показать весь комментарий26.06.2024 19:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий26.06.2024 19:57 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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