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Силы обороны обнаружили и уничтожили двумя дронами-камикадзе вражеский "Урал". ВИДЕО

Украинские воины из подразделения Signum с помощью двух ночных дронов-камикадзе уничтожили вражеский "Урал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.

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уничтожение (7156) ВСУ (6666)


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Это хорошо, но по стандарту НАТО, у нас один дрон два Урала, с начинкой
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26.06.2024 19:53 Ответить
Плохо видно, но, по моему, шпроты разбежались
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26.06.2024 19:57 Ответить
 
 