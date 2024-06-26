Силы обороны обнаружили и уничтожили двумя дронами-камикадзе вражеский "Урал". ВИДЕО

Украинские воины из подразделения Signum с помощью двух ночных дронов-камикадзе уничтожили вражеский "Урал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.

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