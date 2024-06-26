Сили оборони виявили та знищили двома дронами-камікадзе ворожий Урал. ВIДЕО
Українські воїни з підрозділу Signum за допомогою двох нічних дронів-камікадзе знищили ворожий Урал.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.
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Igor #591922
показати весь коментар26.06.2024 19:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Igor #591922
показати весь коментар26.06.2024 19:57 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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