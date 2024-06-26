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Сили оборони виявили та знищили двома дронами-камікадзе ворожий Урал. ВIДЕО

Українські воїни з підрозділу Signum за допомогою двох нічних дронів-камікадзе знищили ворожий Урал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.

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Автор: 

знищення (7460) ЗСУ (7637)


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Это хорошо, но по стандарту НАТО, у нас один дрон два Урала, с начинкой
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26.06.2024 19:53 Відповісти
Плохо видно, но, по моему, шпроты разбежались
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26.06.2024 19:57 Відповісти
 
 