Сили оборони виявили та знищили двома дронами-камікадзе ворожий Урал. ВIДЕО

Українські воїни з підрозділу Signum за допомогою двох нічних дронів-камікадзе знищили ворожий Урал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.

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