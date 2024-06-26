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Колишній вагнерівець про життя у Росії: "Я вижил, но новая жизнь меня не устраивает". ВIДЕО

Поки "Герой СВО" воював в Україні, банк забрав у нього квартиру. А ще влада Росії відмовляється визнавати інвалідність, яку він отримав на війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники ліквідували двох окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+24
Так и надо поступать с гандонами. Просто выбросить.
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26.06.2024 18:41
+19
Не подобається?

Так тиж за це воював!
ти ж сам створив цю країну своїми руками.
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26.06.2024 18:49
+17
Как тут не вспомнить жирика
- что, не смешно? Это рассссея
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26.06.2024 18:41
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Как тут не вспомнить жирика
- что, не смешно? Это рассссея
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26.06.2024 18:41 Відповісти
Все, що про нього будуть пам'ятати, як той підор в басейні з мужиками чпокався.
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26.06.2024 18:46 Відповісти
Так и надо поступать с гандонами. Просто выбросить.
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26.06.2024 18:41 Відповісти
а як він хотів?
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26.06.2024 18:47 Відповісти
Не подобається?

Так тиж за це воював!
ти ж сам створив цю країну своїми руками.
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26.06.2024 18:49 Відповісти
Хочешь кращого? Бери автомата та прямуй на кремль!
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26.06.2024 18:52 Відповісти
Кому потрібен штопаний гандон!!))
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26.06.2024 18:50 Відповісти
Ну і нагуя мені иого одісея
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26.06.2024 18:54 Відповісти
Сутність в не тому що вони творять,вбивають і нищать міста,а в тому що їм не виплатили належне.Там нормальних нема,просто тупе бидло.
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26.06.2024 18:56 Відповісти
московія ніколи не була не є і не буде країною за яку потрібно бігти вмирати ....
до підарів це не доходить століттями , на то вони і підари
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26.06.2024 19:00 Відповісти
вот же дурак. а мог сделать пользу, остаться в Украине, кормить червей, производить чернозем. мучайся лошара!

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26.06.2024 19:01 Відповісти
А старе життя його повністю влаштовувало! Вбивця, грабіжник, гвалтівник...
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26.06.2024 19:07 Відповісти
Наївні вірять в ""лади""
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26.06.2024 19:07 Відповісти
пользовались и выбросили.
на этом видео его везение и закончиться.
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26.06.2024 19:08 Відповісти
Щяс заплакаю ат такога расказа
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26.06.2024 19:14 Відповісти
так пойди и удавись!одним кацапом станет меньше.
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26.06.2024 19:16 Відповісти
Фейк! руские СВОих не брасают...
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26.06.2024 20:00 Відповісти
"прозрение" по-узки...
урода-оккупанта не грызёт совесть, что он пришел в чужую землю просто так убивать, насиловать, грабить.... - ему обидно, что его кинули, как лоха ушастого...
кацапи невиліковні...
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26.06.2024 20:02 Відповісти
а міг би просто переплисти Уссурі.
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26.06.2024 20:28 Відповісти
Родина тебя бросит, сынок. Всегда! (с) Аркадий Бабченко
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26.06.2024 20:48 Відповісти
Ну извини, они думали что ты сдох. А обратного закона нет. Ху...ло ваше так говорит. Выход один взять кредит спиться и сдохнуть, чтобы им отомстить
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26.06.2024 21:53 Відповісти
Щетаю, это недоработка ВСУ! Теперь ни поликлиника, ни военкомат, ни банк не знают што с этим недобитком делать. Страшная недоработка!!!
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27.06.2024 00:18 Відповісти
жєлаю тєбє "пацан" щоб твої діти по вулицям мілостиню просили, а ти рился в мусорном бакє на пєнсії

вот такой "новой жізні" жєлаю тєбє - і всєм твоїм потомкам до сєдьмого колєна !
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27.06.2024 01:49 Відповісти
 
 