Колишній вагнерівець про життя у Росії: "Я вижил, но новая жизнь меня не устраивает". ВIДЕО

Поки "Герой СВО" воював в Україні, банк забрав у нього квартиру. А ще влада Росії відмовляється визнавати інвалідність, яку він отримав на війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

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