Колишній вагнерівець про життя у Росії: "Я вижил, но новая жизнь меня не устраивает". ВIДЕО
Поки "Герой СВО" воював в Україні, банк забрав у нього квартиру. А ще влада Росії відмовляється визнавати інвалідність, яку він отримав на війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.
Топ коментарі
+24 Oleksander Khomenko
показати весь коментар26.06.2024 18:41 Посилання
+19 Al Kap
показати весь коментар26.06.2024 18:49 Посилання
+17 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар26.06.2024 18:41 Посилання
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- что, не смешно? Это рассссея
Так тиж за це воював!
ти ж сам створив цю країну своїми руками.
до підарів це не доходить століттями , на то вони і підари
на этом видео его везение и закончиться.
урода-оккупанта не грызёт совесть, что он пришел в чужую землю просто так убивать, насиловать, грабить.... - ему обидно, что его кинули, как лоха ушастого...
кацапи невиліковні...
вот такой "новой жізні" жєлаю тєбє - і всєм твоїм потомкам до сєдьмого колєна !