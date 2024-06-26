Бывший вагнеровец о жизни в России: "Я выжил, но новая жизнь меня не устраивает". ВИДЕО
Пока "герой СВО" воевал в Украине, банк забрал у него квартиру. А еще власти России отказываются признавать инвалидность, которую он получил на войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал NEXTA Live.
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+24 Oleksander Khomenko
показать весь комментарий26.06.2024 18:41 Ссылка
+19 Al Kap
показать весь комментарий26.06.2024 18:49 Ссылка
+17 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий26.06.2024 18:41 Ссылка
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- что, не смешно? Это рассссея
Так тиж за це воював!
ти ж сам створив цю країну своїми руками.
до підарів це не доходить століттями , на то вони і підари
на этом видео его везение и закончиться.
урода-оккупанта не грызёт совесть, что он пришел в чужую землю просто так убивать, насиловать, грабить.... - ему обидно, что его кинули, как лоха ушастого...
кацапи невиліковні...
вот такой "новой жізні" жєлаю тєбє - і всєм твоїм потомкам до сєдьмого колєна !