Бывший вагнеровец о жизни в России: "Я выжил, но новая жизнь меня не устраивает". ВИДЕО

Пока "герой СВО" воевал в Украине, банк забрал у него квартиру. А еще власти России отказываются признавать инвалидность, которую он получил на войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал NEXTA Live.

Смотрите также: Пограничники ликвидировали двух оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО