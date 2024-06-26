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Новости Видео Война
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Бывший вагнеровец о жизни в России: "Я выжил, но новая жизнь меня не устраивает". ВИДЕО

Пока "герой СВО" воевал в Украине, банк забрал у него квартиру. А еще власти России отказываются признавать инвалидность, которую он получил на войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал NEXTA Live.

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Автор: 

армия РФ (19562) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+24
Так и надо поступать с гандонами. Просто выбросить.
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26.06.2024 18:41
+19
Не подобається?

Так тиж за це воював!
ти ж сам створив цю країну своїми руками.
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26.06.2024 18:49
+17
Как тут не вспомнить жирика
- что, не смешно? Это рассссея
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26.06.2024 18:41
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Как тут не вспомнить жирика
- что, не смешно? Это рассссея
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26.06.2024 18:41 Ответить
Все, що про нього будуть пам'ятати, як той підор в басейні з мужиками чпокався.
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26.06.2024 18:46 Ответить
Так и надо поступать с гандонами. Просто выбросить.
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26.06.2024 18:41 Ответить
а як він хотів?
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26.06.2024 18:47 Ответить
Не подобається?

Так тиж за це воював!
ти ж сам створив цю країну своїми руками.
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26.06.2024 18:49 Ответить
Хочешь кращого? Бери автомата та прямуй на кремль!
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26.06.2024 18:52 Ответить
Кому потрібен штопаний гандон!!))
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26.06.2024 18:50 Ответить
Ну і нагуя мені иого одісея
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26.06.2024 18:54 Ответить
Сутність в не тому що вони творять,вбивають і нищать міста,а в тому що їм не виплатили належне.Там нормальних нема,просто тупе бидло.
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26.06.2024 18:56 Ответить
московія ніколи не була не є і не буде країною за яку потрібно бігти вмирати ....
до підарів це не доходить століттями , на то вони і підари
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26.06.2024 19:00 Ответить
вот же дурак. а мог сделать пользу, остаться в Украине, кормить червей, производить чернозем. мучайся лошара!

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26.06.2024 19:01 Ответить
А старе життя його повністю влаштовувало! Вбивця, грабіжник, гвалтівник...
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26.06.2024 19:07 Ответить
Наївні вірять в ""лади""
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26.06.2024 19:07 Ответить
пользовались и выбросили.
на этом видео его везение и закончиться.
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26.06.2024 19:08 Ответить
Щяс заплакаю ат такога расказа
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26.06.2024 19:14 Ответить
так пойди и удавись!одним кацапом станет меньше.
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26.06.2024 19:16 Ответить
Фейк! руские СВОих не брасают...
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26.06.2024 20:00 Ответить
"прозрение" по-узки...
урода-оккупанта не грызёт совесть, что он пришел в чужую землю просто так убивать, насиловать, грабить.... - ему обидно, что его кинули, как лоха ушастого...
кацапи невиліковні...
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26.06.2024 20:02 Ответить
а міг би просто переплисти Уссурі.
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26.06.2024 20:28 Ответить
Родина тебя бросит, сынок. Всегда! (с) Аркадий Бабченко
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26.06.2024 20:48 Ответить
Ну извини, они думали что ты сдох. А обратного закона нет. Ху...ло ваше так говорит. Выход один взять кредит спиться и сдохнуть, чтобы им отомстить
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26.06.2024 21:53 Ответить
Щетаю, это недоработка ВСУ! Теперь ни поликлиника, ни военкомат, ни банк не знают што с этим недобитком делать. Страшная недоработка!!!
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27.06.2024 00:18 Ответить
жєлаю тєбє "пацан" щоб твої діти по вулицям мілостиню просили, а ти рился в мусорном бакє на пєнсії

вот такой "новой жізні" жєлаю тєбє - і всєм твоїм потомкам до сєдьмого колєна !
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27.06.2024 01:49 Ответить
 
 