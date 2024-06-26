Оккупант за мгновение до ликвидации пытается палкой сбить дрон-камикадзе. ВИДЕО
Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады ликвидировали дроном-камикадзе российского захватчика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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+6 Антип61
показать весь комментарий26.06.2024 20:27 Ссылка
+5 Alex F #542695
показать весь комментарий26.06.2024 21:08 Ссылка
+4 илья фёдоров #571810
показать весь комментарий26.06.2024 20:55 Ссылка
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Ну, воєнний злочинець прутін па тєлєку показува дурням, як отого говнобородька перед виборами в Україні!
После такого взрыва рядом, у ваньки образовалось множество внутренних разрывов и время жизни в таком состоянии несколько минут.
Между бетонных плит мой вполне найти безопасную щель!