Оккупант за мгновение до ликвидации пытается палкой сбить дрон-камикадзе. ВИДЕО

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады ликвидировали дроном-камикадзе российского захватчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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