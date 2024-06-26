РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10268 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 072 18

Оккупант за мгновение до ликвидации пытается палкой сбить дрон-камикадзе. ВИДЕО

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады ликвидировали дроном-камикадзе российского захватчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Смотрите также: Силы обороны обнаружили и уничтожили двумя дронами-камикадзе вражеский "Урал". ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3657) 81 отдельная аэромобильная бригада (69)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Камікадзе тут зовсім не дрон!
показать весь комментарий
26.06.2024 20:27
+5
Если полкило тротила рвется около трех метров от головы то какой смысл в попадании.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:08
+4
****** подкрался незаметно
показать весь комментарий
26.06.2024 20:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Камікадзе тут зовсім не дрон!
показать весь комментарий
26.06.2024 20:27 Ответить
Щось він добре зберігся після вибуху. Мабуть зомбак.
показать весь комментарий
26.06.2024 20:29 Ответить
Так он попал, али не попал? Вот в чем вопрос!
показать весь комментарий
26.06.2024 20:29 Ответить
Если полкило тротила рвется около трех метров от головы то какой смысл в попадании.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:08 Ответить
Он точно попал, на бабки, теперь поделят командиры
показать весь комментарий
26.06.2024 21:46 Ответить
Це у рашистів оте, с700, модернізоване, що анал говнет…
Ну, воєнний злочинець прутін па тєлєку показува дурням, як отого говнобородька перед виборами в Україні!
показать весь комментарий
26.06.2024 20:52 Ответить
Наче збив але толку...3 метри від себе. Буде довше мучитись.
показать весь комментарий
26.06.2024 20:53 Ответить
****** подкрался незаметно
показать весь комментарий
26.06.2024 20:55 Ответить
Бейсбол, то не для москаликів.
показать весь комментарий
26.06.2024 20:58 Ответить
Это русский бейсбол...
показать весь комментарий
27.06.2024 10:04 Ответить
А де там ліквідація?
показать весь комментарий
26.06.2024 21:17 Ответить
Написано "ліквідація", все, ні краплі сумнівів у пересічного українця не має бути. Написано "1200 окупантів ліквідовано за добу" (при чому день за днем) -- всі дружньо повинні вірити.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:29 Ответить
И что тебя не устраивает, конечно, хотелось бы больше, а то матери пока рожают быстрее
показать весь комментарий
26.06.2024 21:44 Ответить
Поведение питарашки после взрыва самое обычное. Не понимая что приплыл и еще не чувствуя боли вскочил на ноги попытался бежать, повело, упал, истек кровью, сдох.
После такого взрыва рядом, у ваньки образовалось множество внутренних разрывов и время жизни в таком состоянии несколько минут.
показать весь комментарий
27.06.2024 07:29 Ответить
Новое противодронное устройство создано академией наук Ху...лостана. 100 процентная сработка, даже если москаль попал по дрону
показать весь комментарий
26.06.2024 21:43 Ответить
Авторкесса интересная!)))) Откуда у организьма "палиця"????? То она из дрона уничтожает, то орк дубиной отмахивается.... Дайте ей словарь и учебник НВП)
показать весь комментарий
26.06.2024 23:09 Ответить
Доктор сказал в морг - значит в морг.
показать весь комментарий
27.06.2024 09:09 Ответить
Удивительный мудак!
Между бетонных плит мой вполне найти безопасную щель!
показать весь комментарий
27.06.2024 11:54 Ответить
 
 